2017-10-14 16:00

Manchester C - Stoke



Lossnar det mot Stoke?

Inför City-Stoke

När Pep samlar manskapet efter landslagsuppehållet är frågan om City kan fortsätta på samma sätt som innan uppehållet när Stoke kommer på besök?









Framåt har City varit nästan övernaturligt bra den här säsongen men backlinjen har stundtals visat upp en virrighet som kommer kosta poäng om Pep inte hittar ett botemedel. Med Mendy och Kompany fortsatt borta känns backlinjen given bortsett vänsterbacken där Delph bör få fortsätta efter de lyckade insatserna mot Palace och Chelsea, men det är inte omöjligt att Danilo får kliva in där.



Framåt ser det som vanligt oförskämt bra ut och det som påverkar uttagningen mest där är nog att Aguero gjorde sin första fulla träning efter bilolyckan i torsdags och därmed är osäker från start i Citys anfall. Samtidigt fick Jesus bryta sin måltorka genom två mål för Brasilien under uppehållet så förhoppningsvis har han fått tillbaka lite mer sjävlförtroende. På mitten känns Fernandinho given liksom De Bruyne och



Allt annat än tre poäng ses ju numera som ett misslyckade i de flesta matcherna och det gäller ju särskilt i hemmamatcherna. Med sagt så är det här en sådan där typisk match för City att tappa onödiga poäng i. Förhoppningsvis kan City få hål på Stoke tidigt och tvinga dem att öppna sig lite. City har imponerat stort hittills och segern mot Chelsea visade att Peps arbete börjar ge resultat i form av poäng och inte bara underhållning. Även om Stoke inte klassas som lika bra som Chelsea är det en klubb City brukar ha tufft emot vilket syntes i senaste mötet på Eastlands i mars då de fick med sig en pinne hem. Stoke är som sagt inte Chelsea och åkte på en rejäl smäll mot dem (0-4) för ett tag sedan men i den matchen saknade de flera tongivande spelare. Stokes tuffa inledning på säsongen har även inneburit matcher mot Arsenal som man slog (1-0) och United som man kryssade mot (2-2) vilket är förortslagets enda poängtapp. Mark Hughes mannar kommer således knappast bjuda på något mot City. Trebackslinje och snabba omställningar verkar vara Hughes melodi i matcher där de inte förväntas ha så mycket boll. Uppbackat av ett diciplinerad och intensivt spel har den taktiken varit lyckosam den här säsongen och det är just de snabba omställningarna och utnyttjandet av luckorna i Citys försvar som kan fälla City i den här matchen.

2017-10-13 16:08:00

