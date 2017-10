Inför Manchester City - Napoli

Två av Europas målfarligaste och formstarkaste lag i knivskarp uppgörelse på Etihad.

Knivarna vässas för fullt och ordkrigen har börjat. Bortasupportrar visiteras numer vilket vore gästvänligt att berätta om så att inte våra besökare hamnar i trubbel. Tränarna kör en omvänd taktik och prisar motståndet samtidigt om Napolis ägare inte vill gå för fullt och vila spelare vilket är ironiskt då han för 6 år sedan insinuerade att vår ägare la sig i mötet mellan Villareal och Napoli. Mancinis svar på De Laurentiis mutanklagelser då är klassisk: "Fortunately, Sheikh Mansour is not Italian, because we are the teachers on this".Hur är det förresten i Neapel nu för tiden. Är det fortfarande Camorra och sopor på gatorna eller försvann det i takt med att laget slutade vara sopor? Jag hade också blivit vansinnig om min vespa inte kunde komma fram så viss sympati får man ändå ha med arga tifosi även om det inte är så kul för en bortasupporter som måste få påtvingat "beskydd" av polisen. Detta skall vi inte diskutera mer om förrän till bortamatchen om några veckor då jag vet att den personen som egentligen skulle skrivit den här införrapporten har laddat upp med en hel arsenal av Napolitana.Pep Guardiolas lag har gjort 29 mål på de första 8 matcherna i ligan vilket är flest mål gjorda i Europa och flest i England sen 1894. Sarris Napoli är inte så dåliga de heller med 26 mål på lika många matcher. Det ger oss även det bästa målsnitt och Napoli det näst bästa i Europa. Vi har endast släppt in fyra mål varav två självmål/styrningar senast. Napoli bör endast ha släppt in fem om min mattematik är rätt för när jag kollar tabellen så har de plus 21 i målskillnad. De har dessutom vunnit alla åtta matcher (vi har en oavgjord) men å andra sidan förlorade de borta i Ukraina mot Shakhtar Donetsk samtidigt som vi är obesegrade. Vi har dessutom hemmaplan där vi är enormt starka och inte förlorat sen Chelsea hemma förra året. Jag tror att det kommer spela en avgörande roll ikväll och då delvis för att Napoli inser detta och eventuellt satsar mindre krut på den här matchen för att i stället lägga krutet på seriefinalen mot Inter i helgen och sen så småningom på hemmamötet mot oss. Manchester C ity saknar tyvärr som vanligt Benjamin Mendy vilket vi förmodligen kommer göra resten av säsongen. Däremot är Sergio Agüero tillbaka efter sin trafikolycka i Amsterdam. Ett revben stoppar inte KUNskap även om det gör förbannat ont. Frågan är hur Pep tänker och om det är läge att byta ut spelare i laget som slog Stoke med 7-2 och Chelsea borta med 1-0 innan dess. Jag tror inte vi roterar ikväll utan det blir samma lag som sist såvida inte någon har någon känning. Jag gissar att Napoli inte chansar med någon och redan har fokus på helgen vilket kommer att vara avgörande. Vi är dessutom ett bättre lag så detta skall vi vinna. Nu är vi också äntligen ett bra Europalag med vana/erfarenhet av att städa av motstånd som på förhand anses i underläge.Vad innebär detta ikväll på ett slutsålt Etihad. Manchester City med mer eller mindre ordinarie startelva kommer vilja gå framåt från start och italienska lag spelar av hävd för den poängen de har när matchen börjar. Får vi hål på de tidigt vilket vi har kapacitet att göra så kan det öppna upp och sen bli en målrik tillställning där vi som vanligt gör ett antal mål. Motståndet är i klass med när vi t.ex mötte Liverpool men även den matchen blev det 5-0 i. Det kanske inte är realistiskt ikväll men 3-1 känns som ett resultat vi är nöjda med och Napoli kan tycka är acceptabelt. Största hotet från Napolitanskt håll är kanske belgiske Dries Mertens och mest formstarke spelare i City är hans landsman Kevin De Bruyne . Den match i matchen vinner KdB alla dagar i veckan då han bidrar mer på alla håll. Om vi ändå säger att de blir målskyttar så gör sedan Jesus ett och slutligen kommer Kun in och gör det målet som gör han till Citys främsta målskytt genom tiderna tillsammans med Erik Brooks. Det låter som ett bra slut på en trevlig tisdagskväll.