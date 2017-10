Matchrapport: City vann mot WBA

Trots att slutresultatet 3-2 skvallrar om en jämn match var det inte så. City kontrollerade matchen genom ett enormt bollinnehav och flertalet skapade chanser medan WBA var mycket effektiva. Sane, Fernandinho och Sterling målade för City medan Rodriguez och Phillips gjorde målen för WBA.

City (4-3-3) Ederson: Walker, Otamendi, Stones, Delph: Fernandinho, De Bruyne Silva: Sane, Jesus (81’ Gundogan) Bernardo (60’ Sterling). WBA (3-5-2) Foster: McAuley (67’ Phillips) Evans, Hegazi: Nyom, Krychowiak (79’ McClean) Barry, Livermore, Gibbs: Rodriguez, Rondon (57’ Robson-Kanu).City öppnade matchen klart bäst och kontrollerade den genom ett enormt bollinnehav och stor kontroll. I den tionde minuten gav övertaget resultat när Fernandinho levererade en fin passning till Sane som bombade in ledningsmålet.Men bara två minuter efter kom oväntat kvitteringen. Den gamla City-legendaren Gareth Barry levererade en snygg hög genomskärare som Rodriguez kom först på och lobbade in i mål. Möjligen hamnade Stones på efterkälken samtidigt som Ederson kom på mellanhand.Men vad gjorde det när City tog tillbaka ledningen i den 14:e minuten? Sane passade till Fernandinho som tack vare lite flyt gjorde 2-1. Dels touchade hans avslut på Hegazi och dessutom gick bollen stolpe in.I den 25:e minuten var City nära att utöka ledningen. De Bruyne fick iväg ett fint inlägg mot Silva som han dock nickade över. Det var här förvånansvärt att lilla Silva kom högre än både Evans och Nyom.Efter en tempostark inledning av matchen symboliserades resten av halvleken av att ett bollinnehavsrikt City anföll mot ett defensivt WBA, utan att för den sakens skull skapa några heta chanser. Värt att nämna är att Sane sköt en frispark från ett bra läge över och att Rondon nickade över från ett farligt läge.Till stor del fortsatte den andra halvleken där den första slutade. City hade mycket boll och kontrollerade matchbilden utan att några heta lägen skapades.Men i den 64:e minuten kom matchavgörande 3-1. David Silva passade bollen till Walker på högerkanten som spelade in bollen till nyssinbytta Sterling som satte bollen behärskat i mål. Detta mål såg verkligen ut som att det har övats in på träningarna!City hade nu ännu mer kontroll än vad de haft innan men ett par farligheter uppstod i slutet av matchen. I den 86:e minuten levererade City ett nytt anfall som var slående likt det som resulterade i det tredje målet. Den här gången var det dock Gundogan som passade ut till Sterling på högerkanten, varpå han spelade in till Silva som fick skjuta, men den här gången stod en fantastisk räddning av Foster ivägen.WBA skulle reducera i slutet. Även den här gången var det Barry som byggde upp målet när hans höga genomskärare skulle bröstas hem av Otamendi till Ederson. Men Otamendis bröstning var på tok för loj och Phillips hann emellan och sköt in 3-2.Dock var det förgäves och City vann rättvist.+++ Leroy Sane – Var mycket bra första kvarten och levererade då ett mål och en assist. Inte lika farlig sista 75 minuterna men stod då för en godkänd insats. Hans insatser första kvarten grundlade helt klart vinsten.++ Fernandinho – Exakt samma motivering som Sane. Gjorde ett mål och en assist första kvarten och var då ruggigt bra. De handlingarna grundlade segern. Dock lite minus för hans bolltapp i första halvlek som sedermera ledde fram till att Rondon kunde nicka strax över.+ David Silva – Var viktig för ett City som hade extremt mycket boll matchen igenom (78%). Var inblandad i tredje målet och kunde gjort ett själv om inte Foster varit i vägen. Kunde hålla i bollen och ge City nödvändigt lugn de få gånger WBA hotade.