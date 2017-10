Nytt ungdomsintag till U18

Det allra bästa med uppstarten av en ny fotbollssäsong är ungdomsintaget till akademin. Efter att ha studerat spelarna under deras matcher är tiden nu kommen att presentera de nya spelarna som representerar Manchester C itys U18. Många har flyttats upp från U16 medan andra har hämtats in från utomstående klubbar. Inledningsvis vill jag däremot presentera den nya strukturen som har akademin går efter, en struktur som Jason Wilcox, tidigare tränare för U18 och numera akademichef har implementerat.Strukturen: Inom akademifotbollen i England används termer såsom ”first year scholars”, ”second year scholars” och ”third year scholars” i U18-sammanhang. Tänk er att U16 är högstadiet och U18 är gymnasiet, där de olika termerna representerar vilkens årskurs man går i. Det vill säga första året, andra året samt tredje året. Tidigare har det varit vanligt att man stannar i U18 i tre år innan man flyttar vidare, något som Wilcox ville förändra. Denna förändring kom att ske redan förra säsongen, Wilcox resonerade kring att om en ungdomsspelare som gör sitt första år i U18, under säsongen presterat på en hög nivå. Då skall inte vederbörande stanna ytterligare ett eller två år i U18, det är av stor betydelse att spelaren snabbt går vidare för att ta utmanas ytterligare i sin fotbollsutveckling. Detta kan ske under pågående säsong, därmed kan exempelvis spelare komma att testas i EDS medan man fortfarande tillhör U18. Ett exemplariskt exempel på detta är vår alldeles egna Stockport Iniesta, Phil Foden . Som Under förra säsongen enbart var 16 år, han tillhörde U18 men kom även att spela för EDS. Likväl satt han på bänken under ett tillfälle i Champions league och kom till säsongen 2017/2018 att permanent tillhöra seniortruppen.Wilcox har gjort ett exemplariskt arbete och hans struktur kan sannerligen underlätta när ungdomsspelare väl går från just akademifotboll till seniorfotboll. Med detta system får dessutom spelare i tidigare ålder en chans att komma ut på lån och därmed skaffa sig en vital seniorerfarenhet i sin fotbollsutveckling. Nåväl, låt oss gå igenom årets ungdomsintag av nya spelare!Mittback som hämtades in från Barcelona under sommartransförfönstret. Inledningsvis förstår jag fullkomligt varför Eric var jagad av diverse klubbar runt om i Europa. En spelare som är en naturlig ledare, han är väldigt vokal ute på planen och visar på tydliga ledaregenskaper. Han är en spelare som inger trygghet i backlinjen, dessutom innehar han en god försvarsförmåga i kombination med god fysik. Men givetvis besitter han även en spelskicklighet, därmed kan han kategoriseras som en spelskicklig mittback. Kommer definitivt få chansen i EDS under säsongen!Numera mittback som flyttats upp från U16. Nathaniel spelade tidigare som defensivmittfältare, men när han flyttades upp har han huserat som mittback. Anledningen till detta är troligtvis att han växt till sig, en stor och kraftfull spelare, dessutom besitter han en förvånansvärd snabbhet för sin storlek. En vänsterfotad mittback som likt Eric är duktig på att öppna upp spelet, han gillar att driva bollen fram i banan och således hitta en genomskärare till en lagkamrat. Oftast når dessa fram hela vägen till den sista tredjedelen. Nathaniel och Eric har hittills bildat ett intressant mittbackspar! Skall bli spännande att följa.Ytterback som flyttats upp från U16. En spelare jag fattat tycke för lite extra, detta beror på att han påminner mig en del om Zabaleta. En ettrig ytterback som springer upp och ner på fotbollsplanen, allt från att fylla på till offensiven till att ta en rush på 40-meter ifall han orsakat bolltapp. Visar ett stort hjärta på planen och går helhjärtat in i varje duell!Ytterback som flyttats upp från U16. En ytterback som har en attackerande instinkt, dessutom besitter han en stålande vänsterfot. Fyller på ständigt i offensiven, däremot kan man vara kritisk till hans försvarsspel. Har hittills under säsongen sett lite svajig ut när det kommer till defensiven och det är sannerligen ett område som bör förbättras. Turligt nog finns just tid till förbättring!Mittfältare som flyttades upp från U16. Detta är en spelare som kommer glädja många supportrar, detta har att göra med att efternamnet Doyle är väl förankrat i cityhistorien. Men andra ord är detta sonson till Mike Doyle. Tommy är en av spelare man bör hålla utkik på i årets upplaga av U18. Han är en av de yngsta spelarna och skickligaste spelarna i laget, med sina blotta 15 år. En spelare som kombinerar energi och teknik på fotbollsplanen, han både gör mål och assisterar. Vad jag gillar med Tommy är att han tar för sig på planen, allt från det offensiva spelet till ledarskap. Likt Eric är han vokal ute på planen, han styr sina medspelare och är inte rädd för att ryta till om någon inte sköter sig. Men bäst av allt, grabbens hjärta är ljusblått.Mittfältare som sköter det defensiva arbetet genom att skydda sin backlinje. En spelare som besitter längd, något som kan vara lite tills hans nackdel. Känns inte som att han har kontroll över sin kropp, vilket syns på fotbollsplanen. Detta då han inte innehar den bästa tekniken och han känns ganska klumpig, däremot kompenserar han upp detta med det defensiva arbetet. Allt som oftast är han på rätt ställe vid rätt tidpunkt, skicklig på att bryta motståndarnas anfallsspel och således återge possession till det egna laget.Mittfältare som flyttats upp från U16. Bör nämnas är att man kan beskriva honom som en mer offensivmittfältare. En spelare som har kommit till att bli en av mina favoriter i årets upplaga av U18. Han spelar med ett högt självförtroende på planen, något som ofta leder till frustration hos motståndarna. Med detta menas att han som spelare är svår att få tag i, snabba sidledsförflyttningen med bollen innan det kommer ett förlöjligande av motståndaren via en nonchalant tunnel. Likväl producerar han framåt, en spelfördelare som kan öppna upp yta för sina lagkamrater samtidigt som han på egen hand kan avsluta anfallen. En talang som vi under de närmsta åren bör ha hålla ögat på!Likt många av de andra ungdomarna har Felix tidigare figurerat i U16 och tillhör numera U18, spelar som mittfältare i U18. En spelare som är allround, det vill säga att han är kompetent på flera förmågor. Han präglas av en offensiv instinkt, när han väl får bollen vill han genast attackera och straffa motståndarna. Felix har flera styrkor som underlättar hans offensiva instinkt, dels innehar han en god fysik, samtidigt som tekniken ligger på en hög nivå. När han väl kommer till farliga situationer, så vet han om hur han skall komma förbi sin motståndare. Därmed kommer det nog inte som en chock att han producerar mål i mängder!Ytter som vi hämtat in från Cardiff . Wow, det är mitt första intryck av Rabbi. En explosiv spelare, har nog aldrig sett en så explosiv ungdomsspelare som Rabbi. I en kombination av fart och teknik springer han slalom mellan motståndarna, en mardröm att spela mot. Han är en av grabbarna som bör kategoriseras som en speciell talang, den bör ha ögat på allra mest. Han bör få mer tid i U18, men utifrån det jag sett kan man konstatera presterat han på en så pass hög nivå att man bör fundera på att ge Rabbi speltid i EDS.Ytter som har flyttats upp från U16 och är en lokal grabb från Manchester. En spelare som är allround, han är bra på de allra flesta områdena. Men likt Rabbi sticker han inte ut inom diverse områden. En nyttig spelare för U18 och garanterat ytterst uppskattad på grund av sin arbetskapacitet på fotbollsplanen. Grabben slutar aldrig springa, antingen handlar det om att pressa försvarslinjen eller för att defensivt jaga en motståndare så att man kan få tillbaka bollinnehavet. Hamnar allt som oftast i Rabbis skugga, vilket är förståeligt. Henri är en nyttig spelare för truppen, men han är inte just nu på samma nivå.Anfallare som hämtats in från Spanien. En av spelare man bör ha koll på under säsongen. När jag tittar på U18-matcherna påminner Nabil mig om Lewandowski. Givetvis är han inte i närheten av hans nivå, men spelstilen och kroppsbyggnaden är lik. En stor och stark anfallare, likväl besitter han snabbhet och ett gediget passningsspel. Det som fascinerar mig med Nabil är att han kan göra mål på många olika sätt, nick, frispark, mål i boxen, mål utanför boxen, en mot en situationer. Varje gång bollen kommer till honom och han är i eller utanför straffområdet så blir det per automatik en farlighet för motståndarna. Likt Rabbi är detta en av spelarna som redan nu kan börja nafsa lite på spel i EDS.Det allra bästa med uppstarten av en ny fotbollssäsong är ungdomsintaget till akademin. Efter att ha studerat spelarna under deras matcher är tiden nu kommen att presentera de nya spelarna som representerar Manchester Citys U18. Många har flyttats upp från U16 medan andra har hämtats in från utomstående klubbar. Inledningsvis vill jag däremot presentera den nya strukturen som har akademin går efter, en struktur som Jason Wilcox, tidigare tränare för U18 och numera akademichef har implementerat.