Orres tankar: Pogba bättre än De Bruyne?

Inte nog med att vi Citysupportrar varje säsong får stå ut med att Sergio Aguero aldrig tas ut i PFA team of he year. Nu ska vi även behöva stå ut med FIFPros skandalnomineringar.

FIFPro ska utse bästa elvan i hela världen. Jag antar att de utgår från säsongen 2016/17. Nu har de 55 bästa spelarna i världen utsetts, som alltså har chansen att ta en plats i denna celebra elva. Bland nomineringarna kryllar det av spelare som Manuel Neuer, Leonardo Bonucci, Marco Veratti, Cristiano Ronaldo och Leo Messi. Alltså typ det vanliga när sådana här elvor ska tas ut.De som avgör vilka som röstas fram är de spelarna som är medlemmar i FIFPro unionen. Efter att ha sett samtliga 55 namn måste jag på allvar ifrågasätta hur de tänker när de röstar som de gör. United, Chelsea Arsenal och Tottenham är samtliga representerade i nomineringarna, men INGEN Cityspelare!Total skandal enligt mig! Hur kan Zlatan (endast 17 ligamål) bli nominerade men inte Sergio Aguero (hela 20 ligamål)? Hur kan Paul Pogba (5 mål + 4 assist i PL), Mesut Özil (8+9) och Philippe Coutinho (13+7) bli nominerade, men inte Kevin De Bruyne (6+18)?Det är ju pinsamt, alla spelare i FIFPro som deltog omröstningen! Man ska inte rösta på de spelarna som representerar ens favoritlag, utan på de spelarna som är bäst!***Yaya gjorde sin 300:e match för City mot WBA . Trots tårt-skandalen kommer han alltid vara en City-legend.***Var det verkligen något negativt att City inte lyckades värva Jonny Evans från West Bromwich i somras?Efter segern i ligacupen förra onsdagen, där Mangala fick göra sin första start för säsongen, pratade han med media: "In football anything can happen, but finally I stayed at Manchester C ity, and that's good. I want to help the team when they need me - even when I don't play I will support my mates and help them to be confident, to help in training. I said I want to stay - that was my decision. I know we have so many good quality players, but to win titles we want a squad."Visst är Mangala inte världens bästa mittback och säkerligen kommer han aldrig bli det heller, men en lagspelare, det verkar han i alla fall vara. Mangala accepterar att han inte får spela mycket, samtidigt som han å andra sidan kommer göra sitt bästa de få tillfällen han kommer finnas på planen.Sådant kan bli värdefullt sett över en säsong. Att spelarna som är långt ifrån startelvan inte förstör stämningen i truppen är en viktig framgångsfaktor. Kan de dessutom bidra till att göra stämningen ännu mer positiv, så är det en stor styrka i truppen.***Ligacupen verkar inte vara högprioriterad av Pep: ”It’s a title and if you win it’s okay, but after that people don’t give you much credit. You don’t go to international competitions. You waste a lot of energy. You can imagine going against a Tony Pulis team like West Brom and playing 90 minutes in those conditions. Three or four hours by bus, come back and then three days later Crystal Palace , then Shakhtar Donetsk then Stamford Bridge. For the managers it’s a lot of wasted energy, but we knew that before so no complaints. If we have to play, we have to play.”Spela för spelandets skull... Hur länge överlever ligacupen i nuvarande format?***Orres tankar är grymt förtjust i Benjamin Mendy Här kommer ännu en byggsten i det som senare resulterade i att han bytte Monaco mot City i somras. Efter CL-matchen mellan City och Monaco i våras blev han inkallad till dopingkontroll: "After the game at the Etihad I was in anti-doping control with Kevin De Bruyne and had the opportunity then to ask him lots of questions. I knew at that point it was going to be my destination. And yes, Kevin asked me straight – ‘When are you coming to join us?’ And I said, ‘As soon as they come and ask for me!”.Mendy har även fått uppmärksamhet gällande att han på sitt Twitter-konto refererar Manchester City till #sharkteam. Varför gör han så?: “We’re the big shark and when teams swim up alongside us we gobble them up.”Kung Mendy!Med alla positiva parametrar inräknade gällande Mendy är det extremt ledsamt att läsa att han kanske kommer bli borta ett bra tag på grund av skadan han ådrog sig mot Crystal Palace i helgen. Vissa obekräftade rapporter har viskat om att han kanske blir borta i flera månader. Men återigen, rapporterna är obekräftade och vi väntar på officiella uttalanden!***I fredags tog EDS en meriterande seger när de besegrade ett starkt Swansea på bortaplan med 3-1. I Swanseas startelva fanns bland andra Nathan Dyer och Leon Britton . Men City drog ändå det längsta strået efter att stortalangen Phil Foden levererat två mål och Lorenzo Gonzalo ett.Även igår levererade EDS en seger, denna gång i ungdomarnas Champions League . Precis som A-laget mötte EDS Shaktar Donetsk och det slutade med en 3-1 seger efter att Latibeaudiere, Foden och Richards målat. Benjamin Garre var tydligen den som imponerade mest och nu leder EDS gruppen efter att ha öppnat med två segrar, liksom A-laget.Även damlaget triumferade. I söndags var det seriepremiär och då slogs Yeovil tillbaka med hela 4-0. Christiansen, Ross, Scott och Stanway gjorde målen medan blott 18 åriga Roebuck höll nollan.