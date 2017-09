Orres tankar: seniorerna levererar, men ungdomen vill bort?

Vad ska man säga efter den senaste veckan som Citysupporter? 5-0 mot Liverpool, 4-0 mot Feyenoord och 6-0 mot Watford är ju hyfsade resultat. Det är så fantastiskt att det är svårt att finna ord. Men trots seniorernas grymma resultat finns det lite oro över att ungdomen kanske inte vill vara kvar.

När man följer det som skrivs om City är det nästan bara positiva rader dessa dagar. Pep Guardiola har verkligen fått fart på laget efter en trög fjolårssäsong. Ederson håller tätt, Stones gör mål och kemin mellan Aguero och Jesus ser ut att vara något utöver det vanliga.6-0 segern mot Watford var speciell på manga sätt. Faktiskt var det Citys största seger i en bortamatch sedan år 1968 när Reading besegrades med 7-0 i FA Cupen. Dessutom betydde Agueros två mål att han nu har gjort 175 för City. Eric Brook är just nu Citys genom tiderna bästa målskytt, för mer än 78 år sedan gjorde han 177 mål för klubben. Man behöver inte vara Albert Einstein för att förstå att Aguero kommer slå detta rekord i år.Det kommer dröja länge innan jag glömmer Aguero och antagligen kommer han vara odödlig i flera år framöver som Citys mesta målskytt genom tiderna. Eller? Kommer det någon bakifrån som vill slå rekordet snabbare än väntat?Gabriel Jesus är förvisso i dagsläget långt efter Aguero vad gäller gjorda mål för klubben. 12 mål har brasilianaren gjort sedan debuten förra våren och 11 av dem har kommit i Premier League . Med 977 spelade minuter i ligan snittar Jesus ett mål var 88:e spelad minut. Fortsätter han i den takten kanske Agueros kommande rekord blir hotat ett par säsonger tidigare än väntat?Oavsett vad är det som supporter extremt glädjande att ha två sådana fantastiska anfallare i klubben. Dessutom är det mycket tillfredsställande att Pep har anpassat systemet så att båda kan spela samtidigt. Det är bara att titta på hur många mål City har gjort de senaste matcherna, det verkar fungera mer än bra!***Men som vanligt finns det en del mörka moln på en annars ljusblå himmel. City har som bekant satsat stora pengar på att i framtiden kunna producera egna spelare. Hittills har det producerats tre spelare som sägs vara något utöver det vanliga. Jadon Sancho, Brahim Diaz och Phil Foden heter stortalangerna.Sancho skrev jag om redan för någon veckan sedan då han under bittra former lämnade City för Borussia Dortmund i somras. Under fredagens presskonferens pratade Pep om i synnerhet Brahim Diaz, som Real Madrid är intresserade av enligt Daily Mail :'We want him but today the market is the market. Maybe we can't control it. We spoke with him many times to stay here. City gave him the opportunity at the high level. He is happy here. He has to know that at the top level it's not easy to play. It depends on the desire of the player. We make the effort to keep them with the salary. We did it with Jadon, we'll do it with Phil Foden and Brahim. We did it with Tosin Adarabioyo .”Det är ju bara att konstatera att det är mycket tråkigt när de bästa ungdomarna ens funderar på att lämna när de väl börjar utvecklas till seniorspelare. Dock måste jag någonstans ändå säga att jag förstår varför Jadon Sancho lämnade för Dortmund. Ska han bli riktigt bra duger det inte att spela i EDS i hans ålder och möjligen lockade det inte att bli utlånad till Girona eller NAC Breda i ett par säsonger, som båda är underdogs i sina respektive ligor. City kunde helt enkelt inte erbjuda Sancho A-lagsspel när konkurrenssituationen är som den är på hans position. Dock kunde antagligen Dortmund det och då blir summan av kardemumman att han flyttar, även fast det är tråkigt.När väl sådana här ”rykten”, eller vad man ska kalla det börjar sippra ut om Diaz blir man givetvis lite orolig. Dock var det glädjande att under söndagskvällen se Diaz twitterinlägg med en bild på honom själv jublande i matchstället och texten: ”To our City fans. And to my family. Because I will always find them in the stands.”Förhoppningsvis kan Diaz ge karriären i City lite mer tid. Om två tredjedelar av Sancho, Diaz och Foden försvinner blir det nog allt svårare för fotbollsfolk att ta Citys satsning på akademin på allvar.***I mitt eget fotbollsspelade på division 6-nivå har jag nu släppt in 14 mål på de två senaste matcherna… Och jag som klagade på Bravo förra säsongen…Kämpa Orre!***Brahim Diaz verkar vara het på många håll just nu och det var han även i lördagens EDS-match. Redan från den femte minuten fick City spela med tio man efter att Charlie Oliver blivit utvisad. City lyckades komma tillbaka från två underlägen och få med sig 2-2, båda gångerna var det Brahim Diaz som kvitterade.