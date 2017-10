Orres tankar: Shark Team och fotbollens fiende

Ny vecka, nya matcher, nya ljusblåa vackra segrar och nya förstörda fotbollsmatcher av Jose Mourinho.

Vi börjar med det vackra först. I konkurrens med främst Sergio Aguero och Ederson blev Kevin De Bruyne utsedd till september månads bästa Cityspelare, framröstad av supportrarna. Välförtjänt efter två assist mot Liverpool , en assist mot Watford och två viktiga mål mot Shaktar Donetsk och Chelsea Det var inte bara De Bruyne som prisades för sina insatser förra månaden. Pep Guardiola blev utsedd till månadens manager i Premier League i konkurrens med Mourinho, Pochettino och Wenger.Glädjande nog kan vi konstatera att De Bruyne, Pep och övriga laget har fortsatt på den inslagna vägen. De Bruyne levererade nya assist i helgen mot Stoke och har sedan sin debut i september 2015 gjort 32 assist, ingen annan spelare i Premier League har producerat lika många under den här perioden.7-2 segern mot Stoke innebar att City nu har gjort 29 mål på de första åtta ligaomgångarna. Det är flest sedan säsongen 1894/95 då Everton på de åtta första ligaomgångarna gjorde 30 mål. City är alltså historiskt målfarliga den här säsongsinledningen! För övrigt gjorde City 29 mål på hela ligasäsongen (38 omgångar) år 2006/07!På tal om 7-2 segern över Stoke, Pep kunde inte dölja sin lycka efter matchen: “Always you can do better but I cannot deny today was the best performance since I arrived here”. Det uttalandet är intressant att sätta i relation till Stokes manager, Mark Hughes , som inte ville beskylla sitt lags insats allt för mycket: ”We are not the first to come here and get turned over.”Shark Team!***Varför ska vi nöja oss med 7-2 mot Stoke när vi lika gärna kan beta av en seger mot Italiens just nu bästa lag? Napoli har imponerat stort i säsongsupptakten och sågs inför gårdagens match som en stor utmaning. Det blev dem också men efter en stark försvarsinsats räckte Jesus och Sterlings mål till en 2-1 seger. City har nu vunnit de tre inledande matcherna i Champions League och frågan är om vi redan nu kan slå fast att avancemanget till vårens åttondelsfinaler är säkrat?Förresten, Sterling har nu gjort åtta mål den här säsongen. På hela förra säsongen gjorde han tio. Peprolution?Det är nu 21 matcher sedan City sedan besegrades på Etihad Stadium och 18 matcher sedan City förlorade senast. Känslan är att lagen som möter City nästan börjar känna sig slagna på förhand.Shark Team. Igen!***Spelarutveckling är ständigt ett hett ämne när det gäller fotbollens elit. Brian Marwood blev i veckan utsedd till ”Boss of City Football Services” och passade då på att behandla ämnet:“We have many clubs in the City Football Group now, so there is a pathway for all our young players, which we feel is quite unique because most coming through the academy system will generally only have the outcome of the club they’re at. Our model gives opportunities elsewhere. Winning is getting the boys into the first team squad, whether that’s in Manchester, New York, Melbourne, Girona or Yokohama. That’s the ideal. In Manchester we need them to be at the level of Kevin De Bruyne, Vincent Kompany and David Silva and that’s a big ask, but if the player is good enough he’ll get the opportunity."Min uppfattning av dessa ord är att Citys uttalande mål angående spelarutveckling har förvandlats från att producera talang till MANCHESTER C ity till att producera nästa stjärna i Yokohama eller Girona. Eller till Manchester då vill säga om de i 20 års åldern är lika bra som De Bruyne…Hur reagerar jag på det? Ptja, jag känner väl inte så mycket. Kommer exempelvis Daniel Grimshaw eller Domeneco Duhaney göra karriär i Japan eller Australien så är det väl kul för dem.***Det är inte bara herrarna som levererar. I torsdags tog sig damerna vidare till åttondelsfinal i Champions League efter att enkelt ha avfärdat St Polten med totalt 6-0. I åttondelsfinalen väntar det norska laget LSK Kvinner. Gött namn!***Vad besviken man var med lördagens tidiga match! Jag hade verkligen sett fram mot storslagen fotbollsunderhållning mellan Liverpool och Manchester U nited, men vad fick man? Jo, ett 90 minuters långt sömnpiller där en fotparad av David De Gea var det hetaste.En sådan här skandal måste ha en syndabock och givetvis bör det vara Jose Mourinho! Daily Mails Oliver Holt var besviken efter matchen och jag kan bara hålla med honom:”Some had persuaded themselves that Mourinho had emerged this season as a man who wanted to let his players' attacking instincts run free but this was a reminder of the pragmatism and conservatism that has long made him such a divisive figure in the game. Welcome back, the old Jose. Welcome back the Enemy of Football. I mean, really, is that all there is? After spending nearly £150m on new players in the summer, is there nothing more? “Skämmes, Mourinho. Skämmes, fotbollens fiende!