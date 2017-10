Väntar fortfarande på att spräcka mål-nollan.

Orres tankar: stat attack

Äntligen börjar landslagsuppehållet nå sitt slut. Snart är det äntligen dags för Premier League och Champions League igen och det är då man trivs som bäst som anglofil.

City har på de tio inledande matcherna vunnit nio och spelat en oavgjord. De har gjort 30 mål och släppt in tre. Imponerande!

Nya målvakten Ederson har vaktat målet i nio matcher och hållit sju nollor. Den unga brassen har endast släppt in två mål.

I försvaret visar Pep stor tillit till Otamendi, Stones och Walker som samtliga har deltagit i minst nio av de tio inledande matcherna.

På mittfältet är det De Bruyne, David Silva och Fernandinho som Pep använder sig mest av. Även dessa tre spelare har deltagit i minst nio av tio matcher.

Sterling och Sane hade troligtvis hoppas på fler starter. De har startat fem matcher vardera. Även Bernardo Silva och Yaya Toure hoppas antagligen spela mer efter uppehållet. Bernardo har startat tre matcher och Yaya har endast deltagit i ligacupmatchen mot WBA.

Även Gabriel Jesus och Sergio Aguero är frekventa namn i startelvan. Aguero har startat sju matcher och Jesus nio.

Skytteliga (alla tävlingar inräknade): Sergio Aguero, sju mål Raheem Sterling, sex mål Leroy Sane och Gabriel Jesus, fem mål Kevin De Bruyne, två mål Nicolas Otamendi, John Stones och Fabian Delph, ett mål (City har dragit nytta av två självmål)



Noterbart är alltså att spelare som Yaya Toure,



***



Det var ett tag sedan Kolo Toure lämnade City. Men givetvis minns man honom fortfarande. Nu ska han enligt Sky Sports ge sig in i ledarrollen och det är inget dåligt första jobb han får. Kolo kommer fungera som assisterade förbundskapten till Marc Wilmots i Elfenbenskusten.



Vad är oddsen för att Yaya gör come back i landslaget och direkt får lagkaptensbindeln, alla straffar och farliga frisparkar?



***



Både Pep Guardiola och Jose Mourinho har ju nyligen påstått att de spelar ligacupen för att de måste, snarare än att de ser deltagandet i turneringen som prestigefyllt och meningsfullt. Känslan är dock att de mindre klubbarna verkar värdera ligacupen betydligt högre än storklubbarna.



Wolverhampton, som City möter den 24:e oktober på Etihad Stadium, verkar se fram mot matchen. Eller åtminstone deras fans. Tydligen är biljetterna till bortasektionen slutsålda sedan länge. Alltså kommer minst 5500 Wolverhamptonsupportrar åka till Manchester en sen tisdagkväll i oktober för att se ett ligacupmöte.



2017-10-11 12:00:00

