Orres tankar: Sterling och diskriminering

I och med 5-0 krossen mot Liverpool har City fått en smakstart på säsongen. Avstängda Raheem Sterling måste njutit från läktaren men samtidigt konfunderats över varför Oxlade-Chamberlain slipper så mycket av det hat han själv utsattes för när han bytte klubb.

Vilken match det var i lördags! 5-0 mot Liverpool är svårt att snacka bort även fast Manés utvisning hade stor inverkan på matchen. Utvisningen var dock ändå klar och inte mycket att diskutera även fast det gissningsvis inte var Manés avsikt att krossa käken på Ederson.Pep Guardiola gick runt och myste efter matchen och främst hyllade han Kevin De Bruyne : “He has quality and commitment, he is intelligent and he understands things quickly. He makes a huge amount of passes, he is quick and he always sees spaces where others do not. He is good with the ball at his feet and he finds space. He is a complete player and we are a lucky club to have him with us. I am so happy with his performance – and not just for today.”Personligen kan jag bara hålla med Pep, vilken fantastisk spelare Kevin är! En annan spelare som presterade fantastiskt bra var Sergio Aguero Aguero gjorde som bekant ett av de fem målen och det innebär att han nu har gjort 124 mål i Premier League . Med dessa gjorda mål är han nu den icke-Europeiska spelare som gjort flest mål i Premier League någonsin. Tidigare hade Dwight Yorke rekordet men nu har alltså vår Sergio tagit över det.Med tre segrar och en oavgjord i bagaget är det svårt att klaga på Citys inledning de fyra första ligamatcherna.***Guv skrev det i införraporten i fredags och problemet har verkligen cirkulerat i mina tankar sedan dess. Varför fick och får Raheem Sterling utstå så mycket hat när han bytte Liverpool mot Manchester C ity? Eller ju för sig, det kanske är så att man blir avskydd när man byter från ett topplag till ett annat? Det kanske är norm i Premier League och gäller alla spelare?Eller kanske inte… När man sätter reaktionerna mot Sterlings byte av klubb i relation till reaktionerna mot Alex Oxlade-Chamberlain s byte av klubb blir man bara så konfunderad och ptja, ledsen. Var är avsky-artiklarna mot Oxlade-Chamberlain som sviker Arsenal ? Var är TV-experterna som sågar Oxlade-Chamberlain längs fotknölarna för att han bytte klubb? Kommer Oxlade-Chamberlain bli utbuad på de flesta engelska arenorna förutom Anfield?Det här hatet var och till viss del är vad Raheem Sterling fick och får utstå. Enligt diskrimineringsombudsmannen innebär begreppet diskriminering i bred bemärkelse händelser eller kedjor av händelser som någon upplevt som kränkande, missgynnande, rasistiska, orättvisa, ojämlika eller liknande. Visst, Arsenal-ikonen Thierry Henry har frågat sig vad Oxen egentligen är bra på och Gary Neville tyckte det var kul att Oxen fått storstryk två gånger på raken i två olika klubbar. Men detta kan inte jämföras med den avskyn Sterling fick utså. Diskriminering, igen!Skämmes ta mig tusan, svensk och engelsk Liverpoolifierad media samt korkade supportrar. Det är bland annat sådan här okunskap och fasoner som vi måste bli av med för att få till en bättre och rättvisare värld. Typ samma handling bör vara lika med typ samma reaktion, men dit har vi verkligen inte kommit. Vi gör skillnad på person och person. Det är skillnad på om man går från Liverpool eller skriver på för Liverpool. Hemskt!***Obegripligt-lista:1. Hur kan så många fotbollsfolk, som exempelvis Jurgen Klopp och Gary Neville, ifrågasätta Manés röda kort?2. Hur kan Liverpool ens komma på tanken att överklaga tre matchers avstängning?3. Vem mördade Palme?4. Hade det varit mindre spänning mellan öst- och västvärlden i dag om Perserna hade besegrat Grekerna vid slaget i Marathon år 490 före kristus?***Enligt de flesta uppgifterna som cirkulerar lär City försöka värva Alexis Sanchez i vinter. Eftersom Wenger nekade ett bud på 50-60 miljoner pund för två veckor sedan verkar alternativen för den envisa fransmannen i januari bli att antingen släppa Sanchez för 20 miljoner pund eller släppa han gratis ett halvår senare. Bra handlat av Wenger? *Fniss*.När Arsenal nobbade Citys bud befann sig Sanchez på landslagssamling tillsammans med Claudio Bravo. Citymålvakten har beskrivit hur Sanchez Deadline Day gestaltade sig: ”We were talking in Chile. Alexis went from happiness to bitterness in a few hours, although it's all in the past now. This time it was not possible, but hopefully we have him here in the future.”***Inte nog med att Benjamin Mendy förgyller mina vardagar med sitt roliga Instagram-konto, nu växer han även på andra sätt. I veckan beskrev Monacos vicepresident Vadim Vasilyev hur det gick till när Mendy skrev på för City i somras:"Mendy would have stayed at Monaco had he been pursued by Chelsea in the summer rather than Manchester City. On numerous occasions, he said to me: 'If it was Chelsea, I'd stay; but if it's a chance to work with Guardiola, I want to go.' He'd spoken so frankly with me. So, when City met the asking price and when he became the most expensive defender in the world, there were no more arguments to have with him. We weighed up the for and against and said to him: 'OK, you can go'.Kung Mendy!