Säsongen är troligen över för Benjamin Mendy

Enligt spelarens numera berömda twitter så har han lånats ut till FC Injures under ett par månader. Men sanningen är snarast att Mendy sannolikt blir borta under resten av säsongen när han skadat det främre korsbandet i det högra knät mot Crystal Palace.

Manchester City har många bra spelare men akilleshälen är att det helt saknas bredd i de defensiva rollerna. City startade säsongen med endast 3 renoldlade ytterbackar som nu med Mendys skada reducerats till två högerbackar i form av Kyle Walker och Danilo. Den enda vänsterbacken i truppen är nu skadad och den som möjligen kan fylla i som vänsterback är Fabian Delph som gjorde en bra match mot Shaktar i tisdags. Tyvärr är Delph så pass skadebenägen att det inte är rinligt att tro att han är ett alternativ som kan spela kontinuerligt.



Enligt uppgifter vill City förstärka med en ny ytterback redan i januari något som normalt både är svårt och framförallt dyrt. Den som pekas ut som den främsta kandidaten är Alex Grimaldo i Benfica.

Tyvärr är det även ont om mittbackar när Kompany är skadad. De enda som Pep har förtroende för som mittbackar är Otamendi och Stones. Tyvärr kan bristen på bredd i backlinjen "grusa" Citys förhoppningar om titlar under säsongen.



Vi hoppas alla att Mendy snabbt återhämtar sig.





0 KOMMENTARER 227 VISNINGAR 0 KOMMENTARER227 VISNINGAR JOHN TALBOT

2017-09-28 22:43:00

