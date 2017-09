Segertåget rullar vidare med ny vinst.

Trots ledning i första halvlek var bolltempot från City lågt, men efter halvtidsvilan kom explosionen. Man kom till att göra totalt fyra mål under den andra halvleken där flera målskyttar presenterade sig för publiken. En vinst som resulterar i att man kliver upp som serieledare, just på grund av den imponerande målskillnaden.

Startelvan (4-3-3): Ederson, Walker, Stones, Otamendi, Mendy, Fernandinho, Silva (K), De Bruyne, Sterling, Sané, Aguero.Avbytarbänken: Bravo, Mangala, Danilo, Delph, Touré, Bernardo, Jesus.Precis som många tippade inför matchen var det ett Crystal Palace som ville täppa igen, man kom att ligga lågt och var ständigt redo att kontra. Det bör skrivas att Palace inledningsvis gör det bra, man visar upp ett disciplinerat försvarsspel, och man gör det svårt för City stundtals. Dessutom har man ett par lägen som hade kunnat straffa City, ingen skräll att dessa tillfällen dök upp genom kontring. När det kommer till Citys del så kontrollerar man matchen, man spelar runt och försöker hitta ytor bakom backlinjen, men återigen så försvaras sig Palace väl. Utdelningen skulle dock komma under slutminuterna, och det sker på ett fenomenalt vackert sätt. En strålande passnings av Silva, precis över backlinjen. Passningen är ämnad för Sané, som visar prov på en fenomenal teknik, han gör bort sin försvarsspelare och betar bollen förbi målvakten.Överlag gör City en helt ok insats under den första halvleken, men det kunde givetvis bli bättre. Något som man tydligt kunde se på Guardiolas uttryck ute på sidlinjen, han såg allt annat än nöjd ut. Speciellt efter att Palace fått en farlig kontring i den allra sista sekunden, då brast det till för Pep som sannerligen var redo med hårtorken i omklädningsrummet.Till andra halvlek märktes det snabbt att City fått order om att öka tempot ytterligare, och man kom att göra det på ett strålande sätt. Man bjuder upp på fantastiskt kombinationsspel på innermittfältet samtidigt som vi har tre offensiva spelare som hotar i djupled, medan andra vågen är redo att åter vinna tillbaka bollen ifall man skulle tappa den. Tvåan kommer tidigt, det dröjer bara fem minuter för Sterling att sätta bollen i mål efter en fin passning av Sané. Samma målskytt kommer att presentera sig igen nio minuter senare, Aguero spelar fram en fristående Sterling som inte gör något misstag. Vad man däremot måste poängtera i det tredje målet är De Bruyne som slår en passnings som öppnar upp hela Palace, han gör inte enbart assist, han gör också framspelningar till assisten, fantastiskt. Men vad vore egentligen en kross om inte vår käre Aguero får näta, återigen är det Sané som står för en ypperlig framspelning som Aguero nickar in i mål.En av spelare jag i denna matchen vill lyfta är Delph, det spekulerades intensivt kring att han skulle lämna under sommarfönstret. Bland annat var det tydligen Stoke som ryckte i honom, men i slutändan kom man inte överens om något avtal. Under de två senaste matcherna har Delph varit delaktig, förra från start (bra insats) och denna som inhoppare. Inte nog med att Delph gör matchens femte och vackraste mål, han har under transferfönstret och under säsongens gång varit en professionell idrottsman. En spelare som alltid gett 100 procent när han blivit kallad till att spela, trots att speltiden är begränsad.Den unge tysken inledde säsongen med att få begränsat med speltid, mycket av detta berodde på det nya spelsystem som Guardiola testat, det vill säga 3-5-2. Han hoppade in i matchen mot Liverpool och smällde in två bollar, men den allra första starten kom i cupspelet mot WBA . Där blev det återigen två nya mål, något som belönades med en start i dagens match. Idag står han återigen för en strålande insats, ett mål och två assist.Det är otroligt kul att se Sané i ett 4-3-3, ett spelsystem med vår offensiva filosofi passar honom perfekt. Att härja runt och ha stor frihet på den sista tredjedelen resulterar i kaos för motståndarnas backlinje. Han har hela paketet, han kan skära igenom backlinjen med sin fart, kan utmana, bra passningsfot samt en god avslutningsförmåga. Potentialen är enorm hos den unge 21-åringen och det kan mycket väl vara denna säsong som han kliver in i världseliten.Trots mycket positivt i matchen skedde även det negativa, det vill säga en skada på vår nya publikfavorit. Efter en duell ute på vänsterkanten så kollidera, Mendy med en motståndare. Han tog sig för knäområdet och tvingades efter någon minut att lämna planen till förmån för Danilo.Guardiola har bekräftat att man skall titta närmre på det imorgon, men förhoppningsvis var det bara en hård smäll och inget allvarligt.