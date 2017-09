Tack och lov att du klarade dig

Sergio Agüero inblandad i bilolycka

Sergio "Kun" Agüero har varit inblandad i en bilolycka. Enligt de första rapporterna har det gått förhållandevis bra för de inblandade, men Kun har brutit revben i kroppen. Borta i upp till två månader är det senaste.





Det visade sig att han skulle se det colombianska bandet, Maluma, som spelade under torsdagskvällen i Nederländernas huvudstad.



Efter konsertens slut färdades han i en taxi som av oklar anledning kommit av körbanan och kört in en vägstolpe. På bilderna syns det att olyckan är allvarlig och att det enbart handlar om brutna revben kan vi nog skatta oss lyckliga över.



Det är ingen från



Inte nog med det, i går bekräftades det dessutom att



Krya på er bägge två!



