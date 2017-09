Välförtjänt vinst borta på Stamford Bridge

Ett passivt och hårt tillbakapressat Chelsea kunde inte stå emot City under den andra halvleken, vilket resulterade i att gästerna kunde gå segrande ur striden efter ett strålande mål av Kevin De Bruyne.



Avbytarbänken: Bravo, Danilo, Mangala, Gundogan, Touré, Zinchenko,



En halvlek präglad av försvarsspel

Matchen kom att inledas i ett raskt tempo, ett City som försöker föra matchen genom att kontrollera bollinnehavet och ett



Som helhet är det en ytterst jämn halvlek, båda lagen visar upp ett bra försvarsspel samtidigt som man som bjuder till med några blixtrande anfall. Däremot är det City som haft den allra bästa målchansen, den uppstår i slutminuterna av halvleken. En bra slagen hörna av De Bruyne letar sig fram till Fernandinho som får iväg en kraftfull nick, men Courtois visar varför han är en världsklassmålvakt och står för en magnifik räddning.



City höjde tempot

Det märktes omgående att Pep gett spelarna order om att höja bolltempot till andra halvlek, och som man kom att göra det. Silva och De Bruyne får betydligt mer yta att jobba med, vilket resulterade att City attackerade Chelsea rejält. Det var våg efter våg, samtidigt var man otroligt snabba på att erövra tillbaka bollen när man tappa den. Något som för Chelseas del betydde att man blev rejält tillbakapressade, hela vägen till sitt egna straffområde. Tillslut kommer utdelningen för City, det dröjer till den 67:e matchminuten.



När det kommer till försvarsspelet visade City riktiga mästartakter, ett solitt försvarsspel matchen igenom. När Chelsea väl lyckades komma fram var man snabba på att stänga igen ytorna och erövra tillbaka bollen genom imponerande press. Chelsea har egentligen bara ett halvfarligt läge under hela andra halvlek, vilket säger en del om hur pass bra City spelade!



De Bruyne är världsklass

Vilken spelare vår käre Kevin De Bruyne är, ibland blir jag tom på ord. Idag står han återigen för en helt enastående insats, han både arbetar hårt defensivt och hjälper laget på den offensiva delen. Målet ikväll är ren och skär världsklass, allt från första touchen, passningen till Jesus, kontrollen av bollen i en så pass hög fart, och slutligen avslutet. Helt underbart att han får smälla in den bakom den omoraliska kvinnotjuven, Courtois.



Delph fortsätter att imponera

Många hade räknat ut honom, det sades att han skulle lämna klubben under sommarfönstret. Men han valde att stanna och bevisa alla som ifrågasatt honom. Något han under de senaste matcherna gjort på ett helt fenomenalt sätt, vilka prestationer engelsmannen har stått för! Men att han gör det som ytterback, en position han under karriären aldrig spelat på, det är vad som imponerat på mig allra mest. Rent defensivt är han klockren, han stänger igen sin kant, duktig på att återerövra bollen, samt att han bidrar med ett lugn i passningsspelet. Givetvis har han inte liknande offensiva löpningar som Mendy, men hans prestationer har varit enormt imponerande. Fortsätter han att prestera i samma takt kommer han bli en viktig pjäs under säsongen, speciellt när Mendy är långtidsskadad. Startelvan (4-3-3): Ederson, Walker, Stones, Otamendi, Delph, Fernandinho, De Bruyne, David Silva , Sané, Sterling, Gabriel JesusAvbytarbänken: Bravo, Danilo, Mangala, Gundogan, Touré, Zinchenko, Bernardo Silva Matchen kom att inledas i ett raskt tempo, ett City som försöker föra matchen genom att kontrollera bollinnehavet och ett Chelsea som är redo att hugga med sina livsfarliga kontringar. Man kan tydligt se att det är två lag som hyser stor respekt för varandra. För Chelseas del så stänger man igen kanterna rejält, man vill tvinga City att slå inlägg in i straffområden. Väl i straffområdet så har man tre stycken mittbackar som enkelt kan erövra boll och direkt sätta igång ett kontringsspel, exemplariskt försvarsspel. Likt Chelsea visar City upp ett strålande försvarsspel, man är som blodiglar på Hazard och Morata när kontringarna väl kommer, man vinner raskt tillbaka bollen när kontringarna kommer.Som helhet är det en ytterst jämn halvlek, båda lagen visar upp ett bra försvarsspel samtidigt som man som bjuder till med några blixtrande anfall. Däremot är det City som haft den allra bästa målchansen, den uppstår i slutminuterna av halvleken. En bra slagen hörna av De Bruyne letar sig fram till Fernandinho som får iväg en kraftfull nick, men Courtois visar varför han är en världsklassmålvakt och står för en magnifik räddning.Det märktes omgående att Pep gett spelarna order om att höja bolltempot till andra halvlek, och som man kom att göra det. Silva och De Bruyne får betydligt mer yta att jobba med, vilket resulterade att City attackerade Chelsea rejält. Det var våg efter våg, samtidigt var man otroligt snabba på att erövra tillbaka bollen när man tappa den. Något som för Chelseas del betydde att man blev rejält tillbakapressade, hela vägen till sitt egna straffområde. Tillslut kommer utdelningen för City, det dröjer till den 67:e matchminuten. Kevin De Bruyne och Gabriel Jesus visar upp fint kombinationsspel, där den förstnämnde får bollen av Jesus och i hög fart smäller in ett vackert mål i Courtois högerkryss. En välförtjänt ledning, City var dock på jakt efter fler mål. Man har flera fina anfall som hade kunnat resultera i mål, men för Chelseas del slutar matchen turligt nog 0–1.När det kommer till försvarsspelet visade City riktiga mästartakter, ett solitt försvarsspel matchen igenom. När Chelsea väl lyckades komma fram var man snabba på att stänga igen ytorna och erövra tillbaka bollen genom imponerande press. Chelsea har egentligen bara ett halvfarligt läge under hela andra halvlek, vilket säger en del om hur pass bra City spelade!Vilken spelare vår käre Kevin De Bruyne är, ibland blir jag tom på ord. Idag står han återigen för en helt enastående insats, han både arbetar hårt defensivt och hjälper laget på den offensiva delen. Målet ikväll är ren och skär världsklass, allt från första touchen, passningen till Jesus, kontrollen av bollen i en så pass hög fart, och slutligen avslutet. Helt underbart att han får smälla in den bakom den omoraliska kvinnotjuven, Courtois.Många hade räknat ut honom, det sades att han skulle lämna klubben under sommarfönstret. Men han valde att stanna och bevisa alla som ifrågasatt honom. Något han under de senaste matcherna gjort på ett helt fenomenalt sätt, vilka prestationer engelsmannen har stått för! Men att han gör det som ytterback, en position han under karriären aldrig spelat på, det är vad som imponerat på mig allra mest. Rent defensivt är han klockren, han stänger igen sin kant, duktig på att återerövra bollen, samt att han bidrar med ett lugn i passningsspelet. Givetvis har han inte liknande offensiva löpningar som Mendy, men hans prestationer har varit enormt imponerande. Fortsätter han att prestera i samma takt kommer han bli en viktig pjäs under säsongen, speciellt när Mendy är långtidsskadad.

0 KOMMENTARER 323 VISNINGAR 0 KOMMENTARER323 VISNINGAR SMAJK

2017-09-30 21:05:47

ANNONS:

Fler artiklar om Manchester C

Manchester C

2017-09-30 21:05:47

Manchester C

2017-09-29 11:19:00

Manchester C

2017-09-29 08:36:00

Manchester C

2017-09-28 22:43:00

Manchester C

2017-09-27 12:00:00

Manchester C

2017-09-26 23:08:22

Manchester C

2017-09-26 08:27:00

Manchester C

2017-09-23 18:59:00

Manchester C

2017-09-22 14:24:00

Manchester C

2017-09-20 23:23:33

ANNONS:

Ett passivt och hårt tillbakapressat Chelsea kunde inte stå emot City under den andra halvleken, vilket resulterade i att gästerna kunde gå segrande ur striden efter ett strålande mål av Kevin De Bruyne.City har imponerat så här långt men nu sätts man på prov när man ställs mot mästarna på bortaplan. Det lär inte bli så mycket enklare av att den ena nyckelspelaren efter den andra försvinner till FC Injures på lån.Sergio "Kun" Agüero har varit inblandad i en bilolycka. Enligt de första rapporterna har det gått förhållandevis bra för de inblandade, men Kun har brutit revben i kroppen. Borta i upp till två månader är det senaste.Enligt spelarens numera berömda twitter så har han lånats ut till FC Injures under ett par månader. Men sanningen är snarast att Mendy sannolikt blir borta under resten av säsongen när han skadat det främre korsbandet i det högra knät mot Crystal Palace.Inte nog med att vi Citysupportrar varje säsong får stå ut med att Sergio Aguero aldrig tas ut i PFA team of he year. Nu ska vi även behöva stå ut med FIFPros skandalnomineringar.City tog tag i taktpinne under den andra halvleken och kunde inkassera säsongens andra vinst i champions league.Allt annat än en vinst är ett misslyckande när City får besök av Shakhtar Donetsk som överaskande vann mot Napoli i första omgången.Trots ledning i första halvlek var bolltempot från City lågt, men efter halvtidsvilan kom explosionen. Man kom till att göra totalt fyra mål under den andra halvleken där flera målskyttar presenterade sig för publiken. En vinst som resulterar i att man kliver upp som serieledare, just på grund av den imponerande målskillnaden.City ställs mot en ny önskemotståndareEn match som innehöll en riktigt bra halvlek och en sämre halvlek från Citys del, trots detta lyckades man att slå WBA med 1-2. Detta efter två mål av Leroy Sané, där det andra visar vilken hög klass den unge tysken håller.