Vinst mot Shakhtar

City tog tag i taktpinne under den andra halvleken och kunde inkassera säsongens andra vinst i champions league.

Startelvan (4-3-3): Ederson, Walker, Stones, Otamendi, Delph, Fernandinho, Silva, De Bruyne, Sane, Aguero, JesusAvbytarbänken: Bravo, Danilo, Sterling, Gundogan, Mangala, Bernardo, Yaya ToureDet var två offensiva lag som klev ut till den första halvleken, vilket tydligt kunde ses på matchbilden. City börjar starkt, men Shakhtar jobbar sig in under matchens gång. Som helhet är det jämnt mellan lagen, och det uppstår chanser åt båda hållen. City hade kunnat ta ledning två gånger om, men tyvärr var det alldeles för dåliga avslut. Likväl så har Shakhtar kommit till goda lägen, däremot visar Ederson i mål på fina kvalitativa ingripanden.Trots att matchen i halvtid står 0-0, så är det underhållande, givetvis finns det förbättringsområden. Stundtals spelar man segt, likt den första halvleken mot Crystal Palace . Bolltempot hade kunnat vara snabbare, rörelsen hade kunnat vara bättre och man måste vara kliniska vid avsluten. Givetvis kan segheten i matchtempot bero på att det har varit ett intensivt schema på senare tid, oavsett så måste man prestera bättre i en sådan viktig match.Till den andra halvleken var det ett helt annat City som stod på planen, man tog omgående kontroll över matchtempot. Jämfört med de första 45 minuterna var det en avsevärd förbättring. Passningsspelet höjdes, rörelsemönstret förbättrades, vilket resulterade i flera fina passningskombinationer. Det dröjer inte länge innan City får utdelningen, och på vilket magnifikt sätt det sker. Silva hittar en fristående De Bruyne, som står en bra bit utanför straffområdet. Den gode belgaren tar emot bollen innan han klipper till bollen, som letar sig förbi målvakten och ledningen är ett faktum. Sanslöst vackert mål!City trycker ner Shakhtar under matchens gång, och det uppstår flera goda målchanser, allt från friläge till straff. Däremot så missar man allt, hade man varit kliniska i sina avslut hade siffrorna kunnat rinna iväg, man missar bland annat ett friläge och en straff. Man lyckas dock punktera matchen i slutminuterna, Bernardo tar en enastående löpning och visar på osjälviskhet när han frispelar Sterling som kan fastställa resultatet till 2-0.City har under sina fem senaste tävlingsmatcher (inklusive denna) enbart släppt in ett mål, vilket skedde i ligacupen mot WBA . Därmed har man lyckats hålla nollan i fyra av de fem matcherna, vilket är imponerande om man jämför hur defensiven såg ut förra säsongen. En spelare som tagit stora kliv i sin fotbollsutveckling är John Stones , talangen fanns där redan förra säsongen, men han behövdes slipas till lite. Något som uppenbarligen skett under det första året i City, han inger en trygghet och ett ledarskap i backlinjen, vilket är något vi saknat när Kompany tillbringat tid i sjukstugan. Det kan mycket väl vara en framtida lagkapten som håller på att formas framför våra ögon…