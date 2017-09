Inför Lincoln-Mansfield

Ett högintressant lokalderby borta mot Lincoln City väntar för the Stags denna helg.

Sju omgångar har nu spelats av League Two som för the Stags inneburit två vinster, fyra kryss samt en oturlig övertidsförlust mot Accrington Stanley på bortaplan.Nu väntar ett högintressant derby borta mot ligacomebackande Lincoln City, som i våras återvände till League Two efter sex säsongers exil utanför ligasystemet. Ett Lincoln som även förra säsongen nådde kvartsfinal i FA-Cupen som första lag utanför ligan på över 100 år. Ett Lincoln som innan förlusten mot Arsenal på Emirates slog ut lag som Ipswich Brighton och Burnley , sistnämnda lag t.o.m. på Turf Moor. Redan vid tidpunkten för kvartsfinalen i FA-Cupen i våras låg Lincoln i pole position i serien, en position som höll serien ut.Senast the Stags ställdes mot Lincoln var säsongen 2012-13. Först i FA-Cupens andra rond, där Matt Rhead fixade omspel på övertid genom att sätta 3-3-målet på Sincil Bank. Omspelet gällde sedan vem som skulle möta självaste Liverpool hemma i rond 3. Det blev the Stags……Några månader efter FA-Cupmatchen i Lincoln skulle the Stags resa dit igen. Då var det i början av den långa sviten på tolv raka segrar. Dagarna innan seriematchen hade Lincoln’s manager Dave Holdsworth med förflutet i the Stags fått gå. Matchen som sådan såg länge ut att bli mållös, men på tilläggstid fick Matt Green ett läge som han inte kunde missa. Det målet blev matchens enda och det var en s.k. smash-and-grab-kupp av the Stags som då vann tursamt mot ett Lincoln som då saknade en Matt Green.Vinsten den 26 februari 2013 var the Stags’ elfte genom tiderna på Sincil Bank och senaste mötet mellan lagen i League Two den 29 januari 2008 slutade då med en 2-1-seger för the Stags, vinstmålet på tilläggstid av Michael Boulding bakom Alan Marriott, som i februari 2013 vaktade the Stags’ kasse mot just Lincoln och som innan avspark fick stående applåder av båda lagens supporters. Välförtjänta sådana.Alan Marriott är en av många spelare som genom tiderna spelat för såväl the Stags som för Lincoln. Nuvarande trupp för the Imps (som ligacomebackat bra och kommer från två raka bortasegrar) innehåller fem lirare med stagsförflutet: Matt Green, Matt Rhead, Ollie Palmer, Luke Waterfall och Nathan Arnold.Här kommer hela listan på spelare som lirat för såväl the Stags som för Lincoln City:Keith Alexander, Nicholas Andersen, Geoffrey Anderson, Lee Angol, Nathan Arnold, Derek Asamoah, Arthur Atkinson, Danny Bacon, Ian Baraclough, Lee Beevers, William Bell, Ian Bowling, Shayne Bradley, John Bryan, Walter Buckley, Roy Chapman, Sam Clucas , Paul Connor, John Cottam, Syd Dickinson, Rob Duffy, Sam Ellis, Tony Emery, Scott Eustace, Jackie Fisher, Arthur Fitzsimons, Bernard Foster, Luke Foster, Alfred Freeman, Ben Futcher, Bert Garner, Scott Garner, Martin Garratt, Arthur Green, Matt Green, John Gregson, Martin Gritton, Jamie Hand, Ray Harford, Terry Hawkridge, Liam Hearn, James Heathcote, Amos Hill, Simeon Hodson, George Hogg, Maxwell Holmes, Alfred Horne, John Hunt, Walter Hunt, Ben Hutchinson, Guy Ipoua, Arthur Jepson, Colin Larkin, Robert Littledyke, Adrian Lilttlejohn,Tony Lormor, Jefferson Louis, Alan Marriott, Paul Mayo, Luke Medley, Junior Mendes, Gary Mills, Adie Moses, Ernie Moss, Stuart Naylor, Vadaine Oliver, Richard Pacquette, Ollie Palmer, George Pass, William Paterson, Chris Perkins, Kyle Perry, Nicky Platnauer, Bill Poynton, Charley Reed, Matt Rhead, Barry Richardson, John Riley, Nialle Rodney, Kevin Sandwith, John Saunders, Mick Saxby, Albert Scanlon, John Schofield, Ben Sedgemore, Adam Smith , Wally Smith, Mark Stallard, Phil Stant, Tyrone Thompson, Colin Treharne, Daniel Tremelling, Luke Waterfall, Craig Westcarr , Adi Yussuf.Tidigare seriematcher med hemmamatcher först:1934-35 3-4 1934-08-29 0-4 1934-09-03 Div 3 (N)1935-36 2-2 1936-07-03 2-1 1935-11-02 Div 3 (N)1936-37 2-2 1936-10-31 0-2 1937-03-06 Div 3 (N)1947-48 0-2 1948-03-27 0-0 1947-11-08 Div 3 (N)1949-50 2-1 1949-09-10 0-1 1950-01-14 Div 3 (N)1950-51 1-1 1950-09-02 0-3 1950-12-30 Div 3 (N)1951-52 1-0 1952-03-15 2-1 1951-10-27 Div 3 (N)1962-63 2-0 1962-10-13 6-2 1963-03-27 Div 4 (old)1972-73 0-2 1973-03-31 1-1 1972-11-25 Div 4 (old)1973-74 4-3 1973-12-26 1-1 1974-03-03 Div 4 (old)1974-75 3-1 1975-04-14 0-0 1975-02-25 Div 4 (old)1976-77 3-1 1976-11-06 2-3 1977-02-15 Div 3 (old)1978-79 2-0 1979-05-11 1-0 1978-11-04 Div 3 (old)1980-81 2-0 1981-04-18 1-1 1980-12-27 Div 3 (old)1991-92 0-0 1992-03-24 0-2 1992-03-07 Div 4 (old)1993-94 1-0 1993-09-11 2-1 1994-03-05 Div 31994-95 6-2 1995-03-11 2-3 1994-09-10 Div 31995-96 1-2 1995-11-01 1-2 1996-04-13 Div 31996-97 2-2 1997-02-15 0-0 1996-11-23 Div 31997-98 2-2 1997-12-28 2-0 1997-09-02 Div 31999-00 5-2 1999-11-06 0-3 2000-03-07 Div 32000-01 2-3 2001-03-03 2-0 2000-09-30 Div 32001-02 2-1 2001-09-08 4-1 2002-02-12 Div 32003-04 1-2 2003-12-13 1-4 2004-03-13 Div 32004-05 2-2 2004-10-02 0-2 2005-01-29 League Two2005-06 0-0 2006-01-02 1-1 2006-04-08 League Two2006-07 2-4 2006-08-26 2-1 2007-03-03 League Two2007-08 1-3 2007-08-18 2-1 2008-01-29 League Two2011-12 2-1 2012-03-03 1-1 2011-10-18 BSP2012-13 0-0 2012-10-09 1-0 2013-02-26 BSPSenast Lincoln hemmabesegrade the Stags var den 29 januari 2005.