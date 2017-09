Belgarna nickade hem tre poäng till United

Manchester United vann planenligt hemma mot Basel i första omgången av Champions League-gruppspelet. Fellaini, Lukaku och Rashford målade för hemmalaget.

Startelvan Manchester U nited: (4-2-3-1)De Gea, Young, Nilsson Lindelöf, Smalling, Blind, Pogba, Matic, Mkhitaryan, Mata, Matial, LukakuKommentar: Lite överraskande att Young tog högerbacksplatsen annars är det inget konstigt. Martial väljs före Rashford och Mata in istället för Herrera, mycket för att United väntades vara bollförande.Startelvan Basel: (3-4-3)Vaclik, Akanji, Suchy, Balanta, Lang, Xhaka, Zuffi, Riveros, Steffen, Van Wolfswinkel, Elyounoussi.Manchester United satte full fart redan från början och fick matchens första hörna redan efter 40 sekunders spel. Och det blev farligt, bollen damp ner hos Lukaku som tryckte på, skottet var på väg mot målvaktens vänstra kryss men täcktes bort av en Baselspelare. United fortsatte att föra spelet och anföll mycket längs högerkanten där Young ständigt fyllde på framåt. Första halvleks bästa spelare var Mkhitaryan och han fick i matchminut 14 matchens första riktiga chans, Mata stack igenom och lyfte in bollen till armenien som nickade över.I matchminut 18 tvingades United till ett första byte. Lagkaptenen Paul Pogba tog sig för baksida lår och ersattes av Fellaini. Bara några minuter senare kom Uniteds nästa chans när Mkihtaryan styrde Lukakus inspel i stolpen. Bortalaget Basel försvarade sig bra under den första halvleken och skapade egentligen ingenting. United ägde bollinnehavet men hade svårt att hitta igenom. Men i den 34:e minuten small det. Ashley Young slog ett fantastiskt inlägg som inhoppande Fellaini nådde högst på och 1-0 var ett faktum.United slog av lite på takten och Basel fick äga lite mer boll i halvlekens sista 10 minuter men skapade ingenting av värde. United till pausvila med en 1-0-ledning.Basel började den andra halvleken optimistiskt och skapade lite tryck på Uniteds backlinje. Lägena uteblev dock och i stället stack hemmalaget upp. Martial tog en soloräd genom ett par Baselspelare och avslutade ett skott som målvakten styrde till hörna. United satte i gång hörnan snabbt och Blind kunde sikta in sig och skicka in ett inlägg som Lukaku nådde högst på. Belgarens nick var helt otagbar för Vaclik och 2-0 var ett faktum. Målet blev en trygghet för Unitedspelarna som kunde rulla bollen lugnt och metodiskt mellan lagdelarna. Samtidigt skapade laget nya chanser, Lukaku nickade en boll från nära håll som målvakten stötte ut till hörna.Basel lyfte fram fler folk och deras första riktiga chans kom i den 63:e minuten. Elyounoussi sprang sig fri på en djupledsboll och vände bort Lindelöf innan han avslutade ett skott som De Gea fick sträcka ut på. Chansen var egentligen Basels ända i matchen, laget hade svårt att få till målchanser mot Uniteds backlinje och i stället var det hemmalaget som genom en Martialstyrning och ett Youngavslut hotade för mer mål.3-0 skulle komma. I den 84:e minuten kom Fellaini runt på högerkanten, hans inspel nådde fram till inhoppande Rashford som placerade in 3-0 bakom en chanslös Vaclik. Målet blev matchens sista och United kunde inkassera tre säkra poäng.Fellaini ersatte en skadad Pogba efter 18 minuter och som han gjorde det. Belgaren var dominant matchen igenom. Han gjorde mål, assisterade till mål och städade på mittfältet. Ett jättefint inhopp av Fellaini som förtjänar beröm.Fransmannen Martial fortsätter att blanda och ge i den röda tröjan. I kväll syntes fransmannen knappt till i den första halvleken och bortsett från soloräden i den andra halvleken gjorde Martial en väldigt svag insats.Den ger jag till Fellaini och motiveringen kan ni läsa några rader upp. Han dominerade i kväll