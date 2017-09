CSKA Moskva 1 - 4 Manchester United

Det var lika många delar briljans från Manchester Uniteds sida som det var bedrövligt försvarsspel från CSKA Moskva som bäddade för en bekväm 4-1-seger till de röda djävlarna på onsdagskvällen.

Det tog bara fyra minuter innan Romelu Lukaku - vem annars - hittade nätet bakom Igor Akinfejev. Anthony Martial löpte förbi sin försvarare och stod för en ypperlig crossboll som Lukaku förvaltade på bästa sätt. Belgaren vann duellen mot Sergej Ignasjevitj i straffområdet och 1-0 var ett faktum. Bara 15 minuter senare utökades ledningen till 2-0, den här gången var det assistenten till det första målet - Anthony Martial - som nätade, detta efter att den svenska domaren Jonas Eriksson dömt straff till United. Straffen var solklar då Shchennikov mycket klumpigt fällde Mkhitaryan utan att vara i närheten av bollen. Efter 19 minuter stod det redan 2-0 till Man United, och det efter mycket tveksamma insatser av försvaret i CSKA Moskva.I matchminut 27 skulle Lukaku återigen få jubla när han - ännu en gång assisterad av Martial - tryckte in det tredje målet för kvällen. Återigen var hemmalagets försvar bedrövligt och det var en misslyckad rensning som också kunde ge Lukaku vidöppet mål.Den första halvleken kunde mycket väl ha resulterat i fler mål för United men på något sätt hölls siffrorna nere. Under vissa perioder var det som att United spelade ett träningspass och CSKA kunde inte ta bollen från de Playstationinspirerade spelarna. Trots det enorma spelövertaget så fortsatte hemmasupportrarna att sjunga och stödja sitt lag - oerhört kul att se och höra fans som står bakom sitt lag trots en sådan utskåpning.Anthony Martial visade inga tendenser att lugna ner sig i den andra halvleken och fransmannen kunde gått av planen med fler än två assist i kväll - Lukaku skulle bland annat ha gjort sitt tredje mål när Martial hittade honom efter några minuter in i den andra akten - men Akinfejev fortsatte att mota bollar. När det fjärde målet så kom var det från en retur av Martial som Mkhitaryan stötte in efter att ha kommit springande längs med högerkanten. Manchester U nited fortsatte att trycka på och om Akinfejev inte varit på tårna hade det mycket väl kunnat rinna iväg, trots att Manchester United slog av på takten lite grann efter den 65:e matchminuten.Många trodde också att ännu en nolla skulle hållas men ack, så blev dessvärre inte fallet. I den 91:a minuten sprang inhoppande Kuchayev igenom försvaret och fick samtidigt en utsökt passning - bollen smet retligt in mellan benen på de Gea, som i övrigt varit bra.Det här var en övertygande seger som bådar gott inför kommande matcher. Manchester United var utan Fellaini, Pogba och Jones - alla vitala spelare under säsongen - men här visade man att bredden också finns där. Lukaku fortsätter att göra mål och Matic imponerar på mittfältet medan Bailly dominerar i de bakre leden. Den här säsongen har bara börjat och det ser ut att bli allt ljusare.Fantastisk. Kunde gjort fler mål och assist.Manchester United lekte fotboll ett tag och hade oräkneliga antal passningar utan att CSKA var nära att ta bollen från dem. Det slutade också med ett gult kort för hemmalaget.Den är inte bra ibland. Hade haft flertalet målchanser om bara den där första lilla touchen var mjukare. Något att fortsätta öva på.3,5Stod för en sagolik räddning precis efter ledningsmålet. Kan inte klandras för målet.Fortsätter sin pånyttfödda United-karriär med ännu en bra insats, den här gången på högerkanten.Bildade trebackslinje med Lindelöf och Bailly. Rensade, som en rensare ska göra.Obeveklig, stabil, säker.Var lika bra som sina kollegor i backlinjen och agerade disciplinerat. Börjar finna sig tillrätta i United.Blockerade, såg bekväm ut på sin högerkant och hade några fina moment med Martial.Hade en alldeles lysande passning fram till Darmian i slutet på matchen (som borde resulterat i ännu ett mål). Aldrig osäker, och alltid där för att skydda sitt mittfält och försvar.Superb med sitt straffmål, sina två assist och mycket fina passningar matchen igenom. Kunde mycket väl blivit många fler poäng.Fick med sig en straff och fick också näta. Höjde sig efter den senaste matchen mot Southampton 3,5Fortsätter göra mål, fortsätter vara viktig för laget. Hittade många fina samarbeten med Martial i den här matchen. Två mål till i Champions League (59 min): 2Gjorde ett bra inhopp och visade att han vill vara med att slåss om startplatserna. Kunde gjort mål med sin första touch i matchen men ödet ville annat.67 min): 2En godkänd insats som givetvis skulle höjts om han gjort mål på Matics ypperliga cross.72): 2Känner han pressen från Martials succé? Det tror jag nog inte. Ville mycket men fick kanske inte ut allting den här gången. Godkänd.