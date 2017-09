Inför: CSKA Moskva - Manchester United

Det är den andra omgången i Champions League och Manchester United har rest till den ryska huvudstaden för att möta CSKA Moskva.

Efter en mödosam match mot Southampton (vinst med 1-0) är Manchester United fortfarande obesegrade den här säsongen i ligan, Ligacupen samt Champions League . Även om det inte såg bra bra ut borta mot "The Saints" blev det tre viktiga poäng som införskaffades. I Ligacupen besegrades Burton enkelt med 4-1, och i den första Champions League-matchen, mot Basel, skrevs segersiffrorna till 3-0. Självförtroendet är på topp och laget bör gå för tre poäng i matchen mot CSKA också, även om det historiskt sett kan bli jobbiga matcher mot ryskt motstånd.Lagen har mött varandra fyra gånger i Champions League där United har två segrar, och där de två andra matcherna slutade oavgjort.José Mourinho bekräftade under presskonferensen att Michael Carrick, Marouane Fellaini och Phil Jones missar matchen, tillsammans med Paul Pogba (som varit skadad sedan tidigare). Marcos Rojo och Zlatan Ibrahimovic är fortsatt långtidsskadade. Eric Bailly är tillgänglig igen efter sin tre matchers långa Europa-avstängning.Victor Nilsson-Lindelöf är uttagen men med Bailly tillbaka kan det blir svårt för svensken att få speltid. Rapporter pekar på att det blir Chris Smalling och Eric Bailly som får bilda mittlås, när Phil Jones inte finns att tillgå. Då ett par mittfältare är otillgänglig blir det intressant att se hur Mourinho formerar mittfältet. Kliver Ander Herrar in bredvid Nemanja Matic törhända?På anfallssidan ser det riktigt bra ut och Romelu Lukaku bör starta - belgaren har gjort sju mål på lika många matcher. Det är på vänsterkanten det känns osäkert. Både Marcus Rashford och Anthony Martial har gjort fina insatser; vem får chansen från start den här gången? Eller blir det en petning av Juan Mata på högerkanten, som då öppnar upp för båda ynglingarna? Henrikh Mkhitaryan hade inte sin bästa match mot Southampton och kanske är det dags för någon annan att få pröva på nummer tio-rollen.Fjolårets ligatvåa - med svensken Pontus Wernbloom i laget - har startat sin säsong någorlunda. CSKA ligger fyra i Premier League , sju poäng bakom ledande Zenit , och har haft det svårt med målproduktionen - det har blivit blygsamma 14 mål framåt. Kvalet till Champions League-gruppspelet flög man igenom med segrar mot AEK Aten och Young Boys, detta utan att släppa in ett enda mål. Ryssarna vann också den viktiga bortamatchen mot Benfica, i den första Champions League-omgången, med 2-1.CSKA har några kända namn i truppen, förutom den redan nämnda Wernbloom. Alan Dzagojev är bofast på det centrala mittfältet och har under sin tid i klubben vunnit tre ligatitlar. Målvakten Igor Akinfejev har spelat i CSKA sedan 2009 och är given förstamålvakt i den ryska landslaget.Det finns ingen anledning att underskatta ett hemmaspelande CSKA Moskva, men Uniteds tyngd och goda form ska kunna fälla avgörandet på onsdag.Arena CSKA, Moskva, RysslandChampions League-gruppspelOnsdag 27 september, 20:45Jonas ErikssonTV3 samt ViaplayKälla: manutd.com, whoscored.com, manchestereveningnews.co.uk, en.pfc-cska.com