Inför: Manchester United - Burton

Manchester United kliver imorgon in i Ligacupen, en turnering som numer går under det tvivelaktiga namnet Carabao Cup. Mourinhos manskap är som bekant regerande mästare, och även om titelförsvaret knappast är högprioriterat så förväntas laget ta sig förbi den tredje omgången där man möter ”lilla” Burton.

Manchester United har fått en riktigt bra start på säsongen. Med fyra vinster av fem möjliga i ligaspelet, och med en inledande seger i Champions League för en dryg vecka sedan, är allt frid och fröjd i laget. Det enda smolket i glädjebägaren för nuvarande är Paul Pogbas skadefrånvaro. Den bör dock spela mindre roll just imorgon, då Manchester United tar sig an Burton i ligacupens tredje omgång. ”Lilla” Burton, som ifjol lyckades hålla sig kvar med nöd och näppe som nykomlingar i Championship , förväntas inte kunna ställa till med allt för stora problem för ”stora” United. Laget, som även i år förväntas slåss om sin överlevnad i andradivisionen, har tagit sig till den tredje omgången genom att slå ut Oldham och Cardiff. Burton måste stå för en – för klubben – historisk skräll om man ska lyckas ta sig förbi United och vidare till den fjärde rundan.Manchester United gör, olikt Burton, sin första match i turneringen denna säsong. Laget går, liksom alla andra lag som kvalificerat sig till Europaspel, in i turneringen först i den tredje rundan. Man går också in i turneringen som titelförsvarare, detta efter att ha slagit Southampton i finalen på Wembley för knappt sju månader sedan. Så, United går in i turneringen för att försvara titeln? Njae, det får vi knappast tro. Det är åtminstone inte högprioriterat, då laget i år förväntas utmana i ligaspelet på ett annat sätt liksom att laget nu är åter i Champions League. Att turneringen inte är prioritet lär märkas imorgon. United är inne i en intensiv period för tillfället, och det kommer roterats friskt i elvan. Likväl, Manchester United ska inte ha några problem att ta sig förbi "lilla" Burton i den tredje rundan.Som redan nämnt, det lär roteras friskt. Med det sagt kommer inte en svag elva att ställas på benen, däremot kommer en SVAGARE elva få förtroendet mot Burton än vad som var fallet mot Everton i söndags. Bredden i José Mourinhos trupp är så pass bra att ett slagkraftigt lag kan ställas ut även om flera nyckelspelare vilas, vilket kommer bli fallet imorgon. Redan på förhand har Mourinho aviserat att åtminstone De Gea, Valencia, Bailly och Matic kommer att få vila imorgon. Därutöver är Pogba otillgänglig på grund av skada, liksom att såväl Rojo som Ibrahimovic alltjämt inte återhämtat sig från sina knäskador. Slutligen ser det även ut som att Axel Tuanzebe tvingas stå över på grund av en ryggskada, vilket är synd då en match som den mot Burton skulle kunna innebära viktig speltid för den unge försvararen.Med tanke på att Mourinho hittills har använt sig av en hyfsat homogen startelva ges nu chansen till de spelare som fått lite, eller ingen, speltid under säsongsinledningen. Bland annat kan vi förvänta oss att Victor Nilsson Lindelöf, som endast spelat en match i Champions League hittills, återfinnas i mittförsvaret. Vid hans sida lär Smalling ta plats, som inte heller han fått någon speltid i ligan. En annan som inte fått någon speltid i ligan är Carrick, och nog känns det som att det är dags för kaptenen att göra säsongsdebut nu. Spelare som Herrera, Lingard, Darmian, Fellaini och Martial har alla fått speltid i ligan, men minuterna har varit få och därför kommer flera av dem få chansen att bevisa sig från start nu. Kanske kan vi även få se Shaw göra säsongsdebut. Engelsmannen har gjort några matcher med reservlaget, men han stod över måndagens möte med Chelsea och det kan indikera att det är dags för honom att ta klivet tillbaka till A-laget. Inte sällan ges yngre spelare chansen i de inhemska turneringarna, men det finns inte särskilt många sådana i A-truppen. Tuanzebe saknas som sagt, men kanske kan McTominay få några minuter i benen. Slutligen kommer sannolikt Romero få chansen mellan stolparna, även om unge Joel Pereira säkerligen är sugen på uppgiften också.Möjlig startelva: Romero; Shaw, Lindelöf, Smalling, Darmian; Carrick, Herrera; Martial, Fellaini, Lingard; RashfordBurton Albion är alltså ett lag som förväntas behöva slåss om sin överlevnad i andradivisionen, och mot den typen av motstånd ska vilken United-elva som helst kunna föra och vinna matchen tämligen bekvämt. Det är också vad som förväntas imorgon. Om en får hoppas på något därutöver så är det att spelarna som för tillfället står utanför elvan tar den här chansen, och verkligen visar att man förtjänar en plats i laget framöver. Många av de spelarna som spelat frekvent i ligan har gjort det väldigt bra, och då faller det sig naturligt att ”bänknötarna” måste ta de få chanser som ges för att visa att de kan göra det lika bra – om inte bättre. I det avseendet kommer den här matchen mot Burton riktigt lägligt.Burton Albin leds av Nigel Clough, tidigare engelsk landslagsman och gammal trotjänare i klubben. Clough spelade sina tio sista år som aktiv i Burton, och under de här åren (1998-2008) var han dessutom spelande tränare. Klubben tog sig under hans tid som spelande manager upp till Football Conference för första gången, det vill säga det ligasystem som ligger under Football League (League Two, League One, Championship). Säsongen 2008-2009 la Clough dojorna på hyllan, och gick in i managerrollen på heltid. Ett smart drag, skulle det visa sig. I januari ledde Burton Conference Blue Square med 13 poäng. Vid det här laget hade lag högre upp i systemet fått upp ögonen för Clough, och han lämnade klubben för Derby mitt i säsongen. Burton hängde i, och i slutet av den säsongen löste man för första gången avancemang till Football League och League Two. De följande åren klängde sig Burton kvar i League Two, och samtidigt spenderade Clough fyra respektive två säsonger i Derby och Sheffield United. Säsongen 2015/16 var det dock dags för Clough att återvända till rötterna. Han tog över efter Jimmy Floyd Hasselbaink, som lämnade för Queens Park Rangers efter att ha fört upp Burton i League One säsongen 2014/15. Clough ville inte vara sämre, och efter att ha tillträtt i december 2015 lotsade han laget till en andraplats och han lyfte därmed laget ytterligare ett hack upp i seriesystemet. Nu återstod bara ett avancemang, det till Premier League , men uppgiften blev övermäktig under klubbens första säsong i Championship. Laget lyckades med en poängs marginal hålla sig kvar i andradivisionen när bokslut gjordes för säsongen 16/17.Burton har, utöver framgångarna i ligacupen, tragglat sig fram under säsongsinledningen. På åtta matcher har det blivit blott åtta poäng, och man huserar för närvarande på en 19e plats i the Championship. Det ska dock tilläggas att formen är gryende. Efter tre inledande förluster har laget tagit två vinster och spelat två oavgjorda under de fem efterföljande matcherna. Att laget bara lyckats göra sex mål hittills är dock ingen siffra som skrämmer. Mer positivt för Clough är att laget dras med få skadebekymmer, och det enda större avbräcket är att viktige försvararen John Brayford inte får spela då han tidigare under säsongen representerat Sheffield United i turneringen. Vad det gäller truppen i stort bör det nämnas att det, för en person som följer Premier League primärt, inte är särskilt många namn som låter bekanta. Lagets mest profilerade spelare är troligtvis Stephen Warnock, som är fostrad i Liverpool och som därefter har spelat i bland annat Blackburn, Aston Villa och Leeds.Namn är inte allt i fotbollsvärlden, men de betyder väldigt mycket. Det ska i sammanhanget visserligen sägas att Burton, som då var ännu ”mindre” och innehöll ännu färre kända namn, lyckades hålla 0-0 mot Manchester United i FA Cupen 2006. I returen på Old Trafford körde dock United över gästande Burton, som då höll till i Conference League, med 5-0, och det är väl något liknande en bör förvänta sig imorgon. Nigel Clough verkar också ha en återhållsam inställning till matchen, och han sätter inte särskilt mycket hopp till att hans lag ska kunna utmana United:”Vi vet inte vilket lag de kommer ställa upp med, men även om ingen som startade mot Everton spelar nu så kommer de att ha spelare av toppklass som är mer än kapabla att göra jobbet. Vi måste prestera på vår absoluta toppnivå om vi ens ska kunna utmana dem och göra en match av det.”Det sker nästan alltid någon skräll i de inhemska cuperna, det ska en vara medveten om, men Clough verkar som sagt högst medveten om att hans manskap måste göra sitt livs match för att det ska bli någon som helst spänning. Och, alldeles oavsett hur det går lär Clough och hans spelare se tillbaka på matchen med glädje:”Vi vill att alla spelare ska följa med och njuta, det är huvudsaken. […] Vi kanske aldrig kommer till Old Trafford igen, så vi vill att alla ska få uppleva det.”: Old Trafford, ManchesterTredje rundan, Carabao CupOnsdag 20 september, 21:00Graham ScottViasat Fotboll (Viaplay): 4-0 (Rashford x2, Lingard, Herrera)