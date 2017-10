Inför Manchester United-Liverpool

Manchester United ställs mot sitt största test den här säsongen när laget åker till Anfield för ett riktigt rivalmöte.

Landslagsuppehållet är färdigt och i helgen drar äntligen ligan i gång igen. Allt är som vanligt hos de röda, flera spelare har varit ute och representerat sina länder och ett par namn har lagts till på skadelistan, så som det brukar.Men samtidigt blåser det positiva vindar över Manchester U nited. Laget har fått en perfekt start på både ligaspelet och Champions Leauge. Innan landslagsveckorna städade United undan Crystal Palace på Old Trafford med säkra 4–0 och kommer till Anfield som favoriter.Det finns dock en hel del skavanker i laget som oroar, Fellaini, som var man of the match senast skadade knäet med Belgien och blir borta från spel i några veckor. Samtidigt åkte både Jones och Lukaku till landslagen med småskavanker. Jones har inte spelat en minut i Englands två matcher medan Lukaku hoppade in och spelade drygt 30 minuter när Belgien städade undan Cypern med 4–0. Lukaku borde vara tillgänglig, lite mer oklart är det med Phil Jones. Liverpool blev också av med en tung pjäs under landslagsveckorna. Sadio Mané drog baksidan och de första rapporterna tyder på att han blir borta i drygt 6 veckor. Ett tungt slag för Liverpool som inte har en allt för bra form. Sedan tidigare finns även högerbacken Clyne och mittfältaren Lallana på skadelistan, men Coutinho har kommit tillbaka efter ryktessommaren och har sett ganska så bra ut. Liverpool kryssade i den senaste ligaomgången borta mot Newcastle . Jurgen Klopps mannar brukar gå bra mot topplagen i ligan för att sedan tappa mot de lite sämre lagen.Elvan United:De Gea, Valencia, Bailly, Jones, Young, Matic, Herrera, Mata, Mkhitaryan, Rashford, Lukaku.Kommentar: Det finns en chans att Mourinho väljer en 3-5-2 uppställning och då ryker nog Mata från den här elvan, men samtidigt möter man ett Liverpool utan Mané och med en ganska så skakig backlinje. Jag tror och hoppas att han vågar ställa upp med samma formation som i tidigare PL–matcher. United har flera spelare i fin form, framför allt Lukaku, Mkhitaryan, Matic och Rashford. Backlinjen har sett bra ut, men nu kommer det att gå undan för Bailly och Jones.Elvan Liverpool:Mignolet, Trent-Arnold, Lovren, Matip, Moreno, Henderson, Can, Wijnaldum, Salah, Coutinho, Firmino.Kommentar: Svårt att sia om backlinjen för det finns lite komplement som säkert kan start i Klavan, Milner och Robertson. Men jag tror att Liverpool kommer ut med följande lag, framåt är det väl egentligen inget snack. Kanske får Ox lirar i stället för en av Can och Wijnaldum och Sturrigde kan kanske ersätta formsvaga Firmino.Matchen:Blir det en matchbild där United för och Liverpool kan ligga på omställningar så tror jag det blir en tuff eftermiddag för Mourinhosmannar. Vi har sett så många gånger förr mot topplagen att Liverpool är livsfarliga i sitt omställningsspel. Jag hoppas i stället att United faller hem lite mer och själva satsar på att ställa om. Avgörande blir försvarsspelet, de lag som sätter det bäst lär vinna matchen, Tipset? Jag tror att United vinner med 3-1.