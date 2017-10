2017-10-28 13:30

Manchester U - Tottenham



Inför: Manchester United – Tottenham

Ska något lag kunna hänga på och hota Manchester City i toppen? Ett svar på den frågan kanske vi får när tvåan Manchester United tar emot trean Tottenham på Old Trafford.





Tar vi en titt tillbaka i tiden ser vi att United har ett övertag, även om det de senaste åren blivit betydligt jämnare i takt med att Tottenham flyttat fram positionerna och United famlat kring vilka man är. På hemmaplan har United ändå vunnit de två senaste mötena, båda gångerna med 1-0 och förra säsongen var det Henrikh Mkhitaryan som bröt dödläget. På White Hart Lane blev det Spurs-seger med 2-1.



Manchester United



Den enormt fina säsongsinledning United skaffat sig har blivit lite stött i kanten efter senaste tidens resultat, men ska vi vara ärliga är det ändå bara en enda rejäl plump laget gått på. Det började väl så smått mot

Huddersfield sticker så klart ut, men bortsett från den matchen måste det ändå sägas vara klart godkänt resultatmässigt.



Skadeläget växlar i stort sett från dag till dag.

I försvaret finns det en möjlighet att Eric Bailly hinner bli spelklar för att stärka upp, precis som Phil Jones som gick ut tidigt i matchen mot Huddersfield.

Så en slagkraftig elva lär kunna ställas på benen, även om det varit tydligt att Pogbas frånvaro inverkat på Uniteds spel. Ungefär i samband med fransmannens frånfall och Uniteds defensivare inställning i vissa matcher har



Möjlig startelva: De Gea – Bailly, Smalling, Jones – Valencia, Herrera, Matic, Young – Mkhitaryan, Lukaku, Rashford



Inget snack om att Tottenham är den på förhand klart starkaste motståndaren som kommit till Old Trafford så här långt in på säsongen. Kan tänka mig att Mourinho inte vill förlora matchen, och genom att stänga ytor, vara kompakta och noggranna så hoppas man också kunna hitta omställningslägen för att rejält såra Spurs. Tänk lite när

Och United har är starka på hemmaplan, det är i dessa matcher man ska visa att en position i toppen tillhör laget, så jag hoppas att man vågar gå för segern. Vågar man inte nu på hemmaplan, när ska man då våga?



Tottenham



20 poäng, lika många som Manchester United, och efter att det där Wembley-spöket en gång för alla röjts bort ser Tottenham ut som ett lag som faktiskt kan ta upp kampen i ligatoppen.

Visst, det blev förlust i veckan mot



Och spelare i form. Harry Kane. Skyttekungen som bara fortsätter att imponera är nog på förhand den Spurs-spelare som känns jobbigast att möta. Men det är något United inte behöver bekymra sig över denna gång. Engelsmannen har dragit på sig en mindre sträckning som gör att han missar helgens match. Givetvis ett stort avbräck, återstår att se hur Pochettion väljer att ersätta honom. Kanske får Fernando Llorente chansen längst fram.

Mer ansvar hamnar nu istället på dansken Christian Eriksen som startat säsongen alldeles utmärkt. Med honom och Kane i superslag är det lätt att glömma det sparkapital som finns i

Det var offensiven, defensivt ser det stabilt ut. Davison Sanchez, som spelade på Friends Arena med Ajax i

Ni fattar, Tottenham är ett bra lag även utan Kane.

Victor Wanyama och



Startelvan senast i Premier League: Lloris – Alderweireld, Sanchez, Vertonghen – Trippier, Winks, Alli, Eriksen, Aurier – Son, Kane



Lite upp till bevis för båda lagen om man ska hänga på City i toppen. United ska gå för att vinna känner jag, samtidigt som Tottenham nog kan vara ganska nöjda med ett kryss. Onekligen har vi en mycket spännande lördag framför oss.





Var: Old Trafford, Manchester

Vad? Omgång 10, Premier League

När? Lördag 28 oktober klockan 13.30

TV: Viasat Sport Premium (Viaplay)

Tips: 2-1 (Lukaku, Mkhitaryan)



Källor: manutd.com, physioroom.com, livescore.com, soccerbase.com, tottenhamhotspur.com Efter att ha varit ute på vägarna i nästan en månad är Manchester U nited tillbaka på Old Trafford igen. Och det är inte vilken match som helst som startar upp omgång tio i Premier League . Tvåan Manchester United tar emot tredjeplacerade Tottenham . Båda lagen har spelat in 20 poäng och jagar fem poäng bakom serieledande Manchester C ity.Tar vi en titt tillbaka i tiden ser vi att United har ett övertag, även om det de senaste åren blivit betydligt jämnare i takt med att Tottenham flyttat fram positionerna och United famlat kring vilka man är. På hemmaplan har United ändå vunnit de två senaste mötena, båda gångerna med 1-0 och förra säsongen var det Henrikh Mkhitaryan som bröt dödläget. På White Hart Lane blev det Spurs-seger med 2-1.Den enormt fina säsongsinledning United skaffat sig har blivit lite stött i kanten efter senaste tidens resultat, men ska vi vara ärliga är det ändå bara en enda rejäl plump laget gått på. Det började väl så smått mot Liverpool . En poäng på Anfield måste ända vara okej, men det var framför allt sättet United tog sig an matchen på som skapat en liten tagg i sidan. Det följdes upp av tre viktiga poäng borta mot Benfica i Champions League , men återigen hackade spelet en aning. Sen kom då matchen mot Huddersfield som vi, precis som Victor Lindelöf gärna glömmer, vilket följdes upp av en klar 2-0 seger mot Swansea i Caraboa Cup i tisdags.Huddersfield sticker så klart ut, men bortsett från den matchen måste det ändå sägas vara klart godkänt resultatmässigt.Skadeläget växlar i stort sett från dag till dag. Zlatan Ibrahimovic och Marcos Rojo är fortsatt borta, även om båda två verkar vara igång på Carrington och närma sig comeback. Missar matchen gör också Paul Pogba Marouane Fellaini och Michael Carrick matchen vilket gör att alternativen på centralt mittfält fortsatt är begränsade och startspelarna i stort sett tar ut sig själva.I försvaret finns det en möjlighet att Eric Bailly hinner bli spelklar för att stärka upp, precis som Phil Jones som gick ut tidigt i matchen mot Huddersfield.Så en slagkraftig elva lär kunna ställas på benen, även om det varit tydligt att Pogbas frånvaro inverkat på Uniteds spel. Ungefär i samband med fransmannens frånfall och Uniteds defensivare inställning i vissa matcher har Romelu Lukaku s skytteligavinnande tempo stannat av en aning och Henrikh Mkhitaryan försvunnit mer från matcherna.Möjlig startelva: De Gea – Bailly, Smalling, Jones – Valencia, Herrera, Matic, Young – Mkhitaryan, Lukaku, RashfordInget snack om att Tottenham är den på förhand klart starkaste motståndaren som kommit till Old Trafford så här långt in på säsongen. Kan tänka mig att Mourinho inte vill förlora matchen, och genom att stänga ytor, vara kompakta och noggranna så hoppas man också kunna hitta omställningslägen för att rejält såra Spurs. Tänk lite när Chelsea kom till Manchester förra säsongen.Och United har är starka på hemmaplan, det är i dessa matcher man ska visa att en position i toppen tillhör laget, så jag hoppas att man vågar gå för segern. Vågar man inte nu på hemmaplan, när ska man då våga?20 poäng, lika många som Manchester United, och efter att det där Wembley-spöket en gång för alla röjts bort ser Tottenham ut som ett lag som faktiskt kan ta upp kampen i ligatoppen.Visst, det blev förlust i veckan mot West Ham i Carabao Cup efter att ha tappat en 2-0-ledning, men den typen av matcher är alltid svårvärderade när lagen roterar ordentligt och kanske redan har tankarna några dagar framåt. Tar vi oss bara några dagar bakåt i tiden läste Mauricio Pochettino sönder Jürgen Klopp och Spurs vann med hela 4-1 mot Liverpool. Dagarna innan det var man i Madrid och kryssade mot vad som av många anses vara världens bästa lag, Real Madrid. 11 raka matcher utan förlust fram till ligacupmatchen, så det är onekligen ett lag i form vi har att göra med här.Och spelare i form. Harry Kane. Skyttekungen som bara fortsätter att imponera är nog på förhand den Spurs-spelare som känns jobbigast att möta. Men det är något United inte behöver bekymra sig över denna gång. Engelsmannen har dragit på sig en mindre sträckning som gör att han missar helgens match. Givetvis ett stort avbräck, återstår att se hur Pochettion väljer att ersätta honom. Kanske får Fernando Llorente chansen längst fram.Mer ansvar hamnar nu istället på dansken Christian Eriksen som startat säsongen alldeles utmärkt. Med honom och Kane i superslag är det lätt att glömma det sparkapital som finns i Dele Alli . Kliver han fram nu?Det var offensiven, defensivt ser det stabilt ut. Davison Sanchez, som spelade på Friends Arena med Ajax i Europa League -finalen har funnit sin plats i försvaret och Serge Aurier har ersatt Kyle Walker på kanten.Ni fattar, Tottenham är ett bra lag även utan Kane.Victor Wanyama och Erik Lamela är skadade och missar matchen, men både Danny Rose och Mousa Dembele är tillbaka efter att ha spelat veckan.Startelvan senast i Premier League: Lloris – Alderweireld, Sanchez, Vertonghen – Trippier, Winks, Alli, Eriksen, Aurier – Son, KaneLite upp till bevis för båda lagen om man ska hänga på City i toppen. United ska gå för att vinna känner jag, samtidigt som Tottenham nog kan vara ganska nöjda med ett kryss. Onekligen har vi en mycket spännande lördag framför oss.: Old Trafford, ManchesterOmgång 10, Premier LeagueLördag 28 oktober klockan 13.30Viasat Sport Premium (Viaplay): 2-1 (Lukaku, Mkhitaryan)manutd.com, physioroom.com, livescore.com, soccerbase.com, tottenhamhotspur.com

0 KOMMENTARER 78 VISNINGAR 0 KOMMENTARER78 VISNINGAR PONTUS BERG NILSSON

pontusbn@hotmail.com

2017-10-27 18:23:26

ANNONS:

Fler artiklar om Manchester U

Manchester U

2017-10-27 18:23:26

Manchester U

2017-10-24 23:38:54

Manchester U

2017-10-23 21:09:21

Manchester U

2017-10-21 19:06:00

Manchester U

2017-10-19 00:01:34

Manchester U

2017-10-17 08:49:37

Manchester U

2017-10-14 15:40:00

Manchester U

2017-10-13 17:51:28

Manchester U

2017-10-13 16:20:19

Manchester U

2017-10-12 12:00:00

ANNONS:

Ska något lag kunna hänga på och hota Manchester City i toppen? Ett svar på den frågan kanske vi får när tvåan Manchester United tar emot trean Tottenham på Old Trafford.Jesse Lingard visade vägen i Wales genom att inleda målskyttet mot Swansea, och när engelsmannen ändå var i farten passade han på att göra ytterligare ett mål. Det räckte gott och väl för att Manchester United skulle ta sig vidare till kvartsfinal i Ligacupen.Efter ett par svaga insatser åkte Manchester United i lördags på ett tungt bakslag när man inkasserade den första förlusten för säsongen mot Huddersfield. Laget har uppenbarligen sprungit in i en formsvacka, och tisdagens ligacupmatch handlar minst lika mycket om att ta sig ur denna svacka som att ta sig vidare till turneringens nästa runda.Ett organiserat Huddersfield såg till att Manchester United åkte på sin första ligaförlust denna säsong. Två grova misstag blev avgörande i dagens match trots mål av Rashford i slutet av matchen.En tafflig och mjäkig insats från Manchester United när man något turligt besegrar Benfica på bortaplan med 1-0 efter den yngsta målvaktstavlan i Champions League någonsin.Manchester United fick med sig 0-0 borta mot Liverpool i ligan där José Mourinhos instruktioner var tydliga: parkera bussen. I morgon väntar ett helt annat motstånd - portugisiska Benfica - i den tredje omgången av Champions League, och sannolikt bör taktiken skilja sig markant från vad vi såg i lördags.Manchester United har inte förlorat i ligan under säsongen. I dag kryssade laget borta mot LiverpoolManchester United ställs mot sitt största test den här säsongen när laget åker till Anfield för ett riktigt rivalmöte.VM-kvalet har dominerat nyhetsflödet de senaste veckorna, men nu försöker ligafotbollen ta sig tillbaka in i rampljuset. Med en match mellan Liverpool och Manchester United på lut är det enkelt gjort. Inför morgondagens rivalmöte har vi samlat ihop redaktionspanelen för att ta tempen på laget och våra motståndare.Ett av fotbollsvärldens hetaste möten står för dörren, Manchester United mot Liverpool.