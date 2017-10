Lingard sköt United till kvartsfinal + Spelarbetyg

Jesse Lingard visade vägen i Wales genom att inleda målskyttet mot Swansea, och när engelsmannen ändå var i farten passade han på att göra ytterligare ett mål. Det räckte gott och väl för att Manchester United skulle ta sig vidare till kvartsfinal i Ligacupen.

Om Mourinho hade läst undertecknads införrapport (varför han nu skulle göra det?) hade han nog fått sig ett gott skratt. Där spekulerade jag i min enfald kring att elvan skulle vara i stort oförändrad från helgen, och att de allra flesta nyckelspelare skulle matchas även mot Swansea – för att få fart på laget. Tji fick jag. Sju ändringar blev det. Flera nyckelspelare sätts på bänken, medan andra som De Gea och Valencia lämnas helt utanför truppen. Flera som fått mindre speltid, såsom Romero, Darmian och Lingard får chansen från start, och dessutom får yngligarna McTominay och Tuanzebe förtroendet. Noterbart i övrigt är att Victor Lindelöf ges läge till revansch efter helgens mindre bra, och omtalade, insats.Romero; Blind, Tuanzebe, Smalling (C), Lindelöf, Darmian; Ander Herrera (Matic ’66), McTominay; Lingard, Martial (Shaw ’87), Rashford (Lukaku ’66)Avbytare: Pereira, Jones, Shaw, Matic, Mata, Mhkitaryan, LukakuNordfeldt; Olsson (Naughton ’38), van der Hoorn, Mawson, Rangel (C); Ki, Mesa (Fer ’66), Clucas; Routledge, Ayew, McBurnie (Abraham ’72)Avbytare: Mulder, Naughton, Fernandez, Fer, Fulton, Narsingh, AbrahamLigacupdrabbningen är öppen inledningsvis. United håller som förväntat mest boll, men inget av lagen kopplar något direkt grepp om matchen. Lingard testar svenske Nordfeldt i hemmakassen, och Swansea vaskar fram ett par hörnor. Det dröjer dock till den 21a minuten innan den första heta chansen uppstår, och då rasslar det till direkt. I rätt nät dessutom. Herrera slår en boll i djupet som Rashford skarvar vidare, mot Lingard som kommer med fart. Engelsmannen ställs helt fri med Nordfeldt, och han gör inga misstag när han kyligt rullar in bollen bredvid burväktaren.Swansea kommer igång något efter baklängesmålet, och man får en hel del hjälp av bortaförsvaret i sina försök att nå en kvittering. Ett par stökiga situationer uppstår på Uniteds planhalva, men dessa reds turligt nog upp. Under återstoden av halvleken turas lagen om att skapa halvchanser, om än Swansea har en förmåga att komma närmare målburen. Något kvitteringsmål blir det dock inte, utan Uniteds ledning står sig halvleken ut.Matchen står i början av den andra halvleken, liksom i slutet av den första halvleken, och väger. Gästerna har dock hyfsat bra kontroll på händelserna, och det känns mest som att man vill bevaka sin ledning. Då, efter knappa kvarten, visar Manchester United att man är klassen bättre. Tuanzebe sätter igång ett snabbt anfall och fördelar boll ut till Darmian på högerkanten, ytterbacken slår ett väl avvägt inlägg och Lingard sätter dit skallen vid straffområdeslinjen. Nicken kommer från en bra bit ut, men den har bra fart och är välriktad, vilket innebär att Nordfeldt inget kan göra. Lingard gör sitt andra för kvällen, och med det säkrade han sannolikt avancemanget.Under en lång period efter 2-0-målet känns matchen stängd, och Swansea lyckas inte få till stånd någon reduceringsjakt. En stund efter att Chelsea -lånet Abraham kommit in ställer han dock Romero på prov, som tvingas till en svettig räddning. Men, det är också det enda riktigt farliga Swansea lyckas skapa. Åtminstone i tillräcklig tid. Swansea lyckas nämligen skapa en chans till, lagets farligaste chans för kvällen, men den kommer först i matchens sista minut. Fer dyker upp på bortre stolpen i samband med en hörna och de flesta hade nog hunnit räkna in matchens tredje mål, men Romero visar på finfina reflexer och lyckas därmed hålla bollen utanför nät. Det är också det sista som händer i matchen, och United är därmed vidare till kvartsfinal efter att ha slagit Swansea med 2-0 i Wales.Manchester United gör vad som krävs mot ett tämligen håglöst Swansea, och det utan att imponera. Lingard var tungan på vågen för gästerna, för utöver hans två välförvaltade chanser hade inte United särskilt många bud på nätrassel. Förvisso behövdes, som sagt, inte mer då Swansea skapade än mindre. De få heta chanser hemmalaget skapade kom sent i matchen, när United redan hade kopplat ett grepp. På det stora hela var matchen inget att skriva hem om, men en hemspelad vinst – med ett reservbetonat manskap – utan att behöva förta sig är givetvis inget negativt med tanke på den svaga form laget tog med sig in i matchen.Jesse Lingard har kommit att bli något av en cupspecialist. På 17 framträdanden i cuperna de tre senaste säsongerna har engelsmannen nu gjort 7 mål, och det kan jämföras med 5 mål 57 framträdanden i ligan under samma tid. Lingard har gjort mål i såväl FA Cup- som Ligacupfinal, och Community Shield, de senaste åren och nu avgör han även kvällens match med sina två mål. Det är oerhört viktigt att ”truppspelare”, som inte alltid matchas frekvent i ligaspelet, tar chansen och bidrar till laget när de väl kallas på. Det gör Lingard, med den äran.Tuanzebe och McTominay gör sina första tävlingsmatcher från start för året, och antalet matcher de har gjort från start tidigare i tävlingssammanhang är relativt lätträknade. Det märks inte ikväll. Båda står för riktigt stabila insatser. Tuanzebe står rätt i försvaret och vågar gå in i situationerna, och McTominay tar för sig rejält i såväl spelet med boll som utan boll på mittfältet. De bör ha förstärkt sina aktier rejält för att få mer speltid framöver.Att Mourinho har sina dubier kring Ligacupen, liksom många andra topplags tränare har, är välkänt. Visst vann laget cupen ifjol, men den gode portugisen gör ingen hemlighet av att han i normala fall inte bryr sig märkbart om turneringen. Däremot brukar en kunna förvänta sig att lagen på den nedre halvan tar cupen någotsånär mer seriöst, det är trots allt en titel som lag som Swansea har en realistisk chans att vinna. Vilket de även gjorde för några år sedan. Ikväll tydde dock laguttagningen (Abraham och Fer på bänken, bland andra) på annat. Framförallt tydde själva insatsen på annat. Nog för att man hamnade i ett tidigt underläge, men det kändes långa stunder som att man inte ens försökte. De tunga skadeavbräcken på Bony och Sanchez till trots hade jag förväntat mig mer av Swansea, och det tror jag nog att lagets fans också hade gjort. Nåväl. Nu får Clement och hans manskap fokusera på ligan fullt ut ett tag.Ställdes inte på några större prov, men när Swansea väl lyckades vaska fram ett par chanser i matchens slutskede visade Romero att takterna sitter i. Argentinaren fortsätter att prestera i cuperna.Har en relativt lugn dag på jobbet då han inte ställs på allt för stora prov. Kunde ha bidragit mer i offensiven, däremot.Står för en riktigt stabil insats idag. Vinner de dueller och kamper i luften han går in i, och agerar lugnt och sansat som försvarsgeneral.Svensken var inblandad i ytterligare några märkliga situationer, men han hade såväl turen på sin sida som förmågan att rädda upp det den här gången. Uppträder mer stabilt i den andra akten, om än han är den mest anonyme i mittlåset. Får 90 minuter och noll bakåtmål med sig, och det är precis vad han behöver för att växa in i sin nya kostym.Tuanzebe fyller 20 år om en knapp månad, men idag uppträdde han som att han var betydligt äldre än så. Vågar gå in i situationer, och tar även egna initiativ och driver upp anfall.Är mer aktiv i offensiven än vad vi är vana vid, och slår bland annat ett extremt välavvägt inlägg till Lingard som resulterar i mål. Ett fint dagsverke för italienaren.Får ta ett stort ansvar på ett ungt mittfält, och står för en riktigt stabil insats, framförallt i rollen som balansspelare. Nästintill felfri i passningsspelet och vinner mycket boll.Står för ett gäng fina aktioner under matchens gång, men är inte alls lika fartfylld och benägen att utmana som han varit tidigare under säsongen. Insatsen är klart godkänd, men kan också mycket bättre.Engelsmannen är visserligen ett år äldre än Tuanzebe, men även McTominays ålder bedrar idag. Tar ett stort ansvar på mittfältet, och håller såväl boll som vinner boll. Han vågar ta plats helt enkelt, och det vill vi se mer av.– Är den som avgör matchen i nyckelspelarnas frånvaro. Avslutar kliniskt för 1-0, och nicken som utökar ledningen håller riktigt hög klass. Lagets främste spelare idag.Ingen sprudlande insats från engelsmannen, som för kvällen får spela på en ovan (men samtidigt van) position. Visar dock klass när han skarvar fram till Lingards första mål.Inhoppare:– Kommer in för att avlasta Herrera och för att avsluta jobbet, och för det krävs inte mycket denna kväll. Behöver inte slita särskilt hårt för sin lönecheck just denna afton.Belgaren kommer in i ett läge då laget redan leder med 2-0, och behovet av ytterligare mål är obefintligt. Ges inte mycket att jobba med.Spelade för kort tid för att betygsättas