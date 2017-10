Manchester United 1–0 Tottenham

En tempofylld och intensiv match där hemmalaget Manchester United drog det längsta strået när Anthony Martial gjorde matchens enda mål. De röda tar upp kampen med de ljusblå från Manchester.



De Gea – Bailly, Smalling, Jones – Valencia, Herrera, Matic, Young (92’ Darmian) – Mkhitaryan (65’ Lingard), Lukaku, Rashford (70’ Martial)Avbytare: Romero, Blind, McTominay, MataLloris – Alderweireld, Dier, Vertonghen – Aurier, Eriksen, Winks, Sissoko (62’ Dembele), Davies – Alli, Son (62’ Llorente)Avbytare: Vorm, Trippier, Sanchez, Rose, N’KoudouEtt grått Manchester där regent hänger i luften är spelplats för dagens toppmatch i Premier League mellan Manchester United och Tottenham. Och matchen sätter igång i full fart direkt med Manchester United i ett litet överläge. Ashley Young smeker fram en yttersida till Romelu Lukaku i djupet redan i den andra minuten, men belgarens låga inspel stoppas av Hugo Lloris precis framför Marcus Rashford som kom framrusande.Det smäller i närkamper, är tätt i duellerna och tempot högt.United är det bättre laget och har grepp om matchen de första tio minuterna innan Tottenham börjar ta sig lite längre fram och jämna ut spelet.Young missar inlägget efter en fin prestation mot Aurier och Lukaku gör någon blandning av skott och inlägg, inget som blir verkligt farligt. Rashford skjuter en frispark från långt håll, och i om med att han får till en studs precis framför Lloris skapar det vissa problem, men fransmannen har koll och styr ut till hörna. Tottenham i sin tur avlossar några skott från distans som De Gea inte har några problem att samla upp.Halvleken fortsätter med aggressivt spel och United försöker konsekvent sätta den tidiga bollen bakom bortabacklinjen mot Lukaku och framför allt en rörlig Marcus Rashford.Efter en knapp halvtimme tar sig Tottenham fram på vänsterkanten, och till slut skickar Ben Davies in ett inlägg som en oattackerad De Gea lugnt ska fånga. De gör han också men krockar hundradelen senare med Jones och tappar bollen. Tur för United är att Sissoko inte får till sitt skott.Det missas en del i passningsspelet, det blir intensivt och efter en halvtimme tänder publiken till rejält när Young och Alli hamnar i en het ordväxling på mittplan efter ett nedsläpp.United fortsätter sätta bollar i djupet och Rashford är ständigt på språng, men passningarna saknar den sista kvalitén. I stället är det Tottenham som får halvlekens sista halvfarliga avslut när Dier får till ett volleyskott efter en hörna, men bollen tappar fart och De Gea kan fånga ganska enkelt.Rejäl kamp har det varit, aggressivt och intensivt. Men kvalité i de avgörande situationerna har saknats i första halvlek.Regnet har nu kommit och United tar tag i inledningen precis som i första halvlek men skapar lite mer chanser nu. Young skickar in ett lågt inlägg som Lloris på nytt bryter framför Rashford. Och efter knappa tio minuter skapar Henrikh Mkhitaryan en farlig chans på egen hand när han vänder bort några försvarare och avslutar, ett skott som Lloris tappar men Ben Davies lyckas få undan den lösa bollen och Tottenham lyckas freda sig.Matchen fortsätter i högt tempo men det lilla sista saknas fortsatt. Valencia drar iväg ett skott strax över ribban efter en hörna och några minuter senare får Lukaku se ett avslut mot bortre stolpen räddas.Också Tottenham saknar det lilla sista. Christian Eriksen får mer boll och rör sig över stora ytor. Det är också han som ligger bakom gästernas allra bästa chans. Med en utmärkt smekt passning in mellan Chris Smalling och David De Gea hittar han Dele Alli . Men den unge engelsmannen får inte tillräckligt mycket träff på bollen och den smiter precis utanför stolpen.Med knappa tio minuter kvar är Romelu Lukaku så när att bryta dödläget när han väldigt starkt når högst på ett Lingard-inlägg. Men Lloris kan andas ut när bollen studsar mot stolpen och ut.Men mål skulle vi få se till slut. I den 81 minuten slår De Gea upp en lång frispark från eget straffområdet mot Lukaku. Belgaren når högst och skarvar bollen vidare i djupet där inhopparen Anthony Martial kommer i full fart. Fri mot mål får han ingen jätteträff med vänsterfoten, men det räcker för att lura Lloris och sätta 1-0 vid den bortre stolpen.Tottenham svarar upp starkt minuterna efter målet, men ganska snart lyckas United i längre perioder låsa fast bollen på offensiv planhalva och få tiden att gå. Det kommer in några inlägg men United lyckas få undan bollen vid varje tillfälle.I en snabb omställning får Jesse Lingard chansen att punktera matchen, men hinns ikapp av Eriksen och skottet går en bit över.Tottenham kommer inte närmre. Ny seger och ny hållen nolla på hemmaplan. Det ser ut som det är United som hakar på City i toppen just nu.Han spelar bara 20 minuter, men avgör matchen. På nytt får Mourinho effekt på sina byten. Anthony Martials mål är det sjunde från en inhoppare på säsongen tio ligamatcher. En grym utdelning, och faktiskt är det just Martial som stått för flera av dessa. Att ha spelare med Martials spelts på bänken känns oerhört tryggt, och att ständigt få utdelning ännu bättre. Förra helgen var det Rashford som bytte av Martial och gjorde mål, idag tvärt om.Fem raka segrar, femton gjorda mål och noll insläppta. Så ser facit ut på Old Trafford så här långt denna säsong i Premier League. De senaste säsongerna har det tappats poäng till höger och vänster på Old Trafford. Den där riktiga skräckfaktorn var borttappad, men verkar nu vara tillbaka på riktigt. Det har United visat mot både botten, mitten och topplag denna säsong.Armeniern började säsongen helt lysande och hittade fina framspelningar i match efter match. Men den senaste tiden har formen varit som bortblåst. Han blixtrar visserligen till några gånger, men försvinner allt för mycket, slår bort enkla passningar och tappar boll. Han är en viktig nyckel i Uniteds rörliga anfallsspel och behöver höja sig några nivåer för att också höja hela lagets anfallsspel igen.