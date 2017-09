Manchester United 4–0 Crystal Palace

Manchester United skulle vinna och Manchester United vann. Övertygande dessutom. Ligaledning och en fantastiskt fin säsongsinledning för de röda från Manchester.



De Gea – Valencia, Smalling, Jones, Young – Matic, Fellaini – Mata (77’ Herrera), Mkhitaryan (66’ Lingard), Rashford (72’ Martial) – LukakuAvbytare: Romero, Darmian, Bailly, BlindHennessey – Ward, Delaney, Sakho, van Aanholt – Milivojevic, Cabaye – Townsend, Puncheon (69’ Riedewald), Schlupp (68’ McArthur) – Sako (74’ Ladapo)Avbytare: Speroni, Kelly, Lee, MutchI regent i Manchester är det Crystal Palace och Bakary Sako som sätter igång matchen på Old Trafford. Men Manchester United tog snabbt tag i både boll och spel, och det dröjde inte länge innan hemmasupportrarna skulle få jubla. Redan i den tredje minuten visar Marcus Rashford upp sin kvickhet och teknik när han vänder ut och in på Joel Ward på vänsterkanten. Han tittar upp, avväger passningen snett inåt bakåt perfekt till Juan Mata vid straffpunkten, och spanjoren har inga som helst problem att placera in 1-0. Drömstart för United.Efter målet känns det som att matchen på något sätt redan är klar. United har full kontroll på händelserna, spelar runt, håller i boll, och försöker blixtra till med rörelse i sista tredjedelen. Några stora målchanser kommer man dock inte till, men likväl är det inget snack om vilket lag som äger matchen.Bortalaget lyckas inte få till något eget spel, bollen spelas bort så fort de får tag i den och United kan komma i nya vågor.En lite uppryckning från Palace skulle komma efter dryga 25 minuter. Några bollvinster, Sako pressade sig till några hörnor och Townsend tar sig fram på högerkanten. Men riktigt farligt blir det aldrig utan United kan med sina starka närkamps och huvudspelare manövrera bort det som svingas in i straffområdet. Farligast blir det när Sako skjuter från relativt snäv vinkel till vänster, men De Gea har inga som helst problem att täcka upp vid sin första stolpe.United satte åter effektivt stopp för Palace framstötar och med tio minuter kvar till paus kommer nästa mål. Matic vänder spelet först till höger och sedan över till vänster och Ashley Young . Engelsmannen svingar in ett perfekt inlägg mot den bortre stolpen och där dyker, precis som vanligt, Marouane Fellaini upp och stöter i 2-0.Efter det andra målet spelar United av första halvlek. Rashford får ett läge som Hennessey gör en benparad på, men det stannar vid två mål och en bekväm ledning.United sätter full fart direkt från avspark i den andra halvleken. Rashford kommer fram på vänsterkanten och Lukakus avslut ger en höran redan i första minuten. Och precis som i den första halvleken tar det mindre än tre minuter innan Manchester United på nytt gör mål. Denna gången är det en frispark långt ner till vänster om straffområdet som Marcus Rashford skickar in framför mål med fart. Där inne står fyrtornet Fellaini parkerad och kan med pannan ganska enkelt skarva in bollen bakom Hennessey och ta död på den eventuella kraft Crystal Palace tagit med sig ut från pausen.Bortalaget försöker om inget annat göra säsongens första mål, men det vill sig inte. Schlupp får ingen träff på ett fint inlägg av Sako och det känns aldrig riktigt farligt.I stället är det United som skapar de lägen som kommer. Mkhitaryan rullar snabbt en hörna till Young som tar sig in i straffområdet men Hennessey är med vid den närmsta stolpen, och då har det gått en knapp timme av matchen.United har inga som helst problem att bara spela av matchen, och frågan är egentligen bara hur många mål det ska bli. Med 20 minuter kvar borde Romelu Lukaku gjort 4-0 när han lurar bort försvarare och målvakt, men placerar bollen utanför den vänstra stolpen.Martial kommer in och får ett fint läge men Hennessey kommer ut och avvärjer.Men ett fjärde mål skulle komma. Med fem minuter kvar nickskarvar Lukaku fram till Herrera som i sin tur sticker fram bollen i djupet till Martial. Fransmannen spelar bollen rakt genom strafforådet och denna gång kan Lukaku inte missa utan har bara att raka in bollen i ett tomt mål.Ny seger, ny överkörning, fyra nya mål, ny hållen nolla och ett dagsverk väl utfört.Han kanske inte är matchens nödvändigtvis bästa spelare, men jag väljer ändå att hylla Ashley Young härligt extra. Det är inget annat än imponerande det Young presterat sedan han kommit tillbaka från skada. Han har varit uträknad från detta United flera gånger om men varje gång knyter han näven, kör på och tar sig tillbaka in i laget. Och att dessutom göra det som en omskolad ytterback är än mer imponerande. Och han har dessutom en rejäl x-faktor med sitt ypperliga och dödliga inläggsspel som redan gett flera mål denna säsongsinledning. Världsklass.Det börjar bli en vana nu. Manchester United går ut och gör jobbet så som alla förväntar sig att de ska göra. Fyra nya mål, ny hållen nolla och de tre poängen var aldrig på något vis hotade.Förra säsongen var det en hel drös med kryss som vi alla vet, men nu dödar United den typen av matcher till synes ganska enkelt. Det behöver inte alltid se världsbäst ut, men United vet vad man gör och man gör precis det man behöver göra. Dessutom lite mer än det i många fall denna säsong.Vi kanske kan hitta några frågetecken. Orkar Lukaku spela matcher match till Zlatan är tillbaka, borde inte Herrera få spela lite mer, vad ska Martial göra för att få starta mer?Men helt ärligt, det finns inte mycket att klaga på med denna säsongsinledning. Det är stabilt bakåt och knappt några insläppta mål. Framåt blir det många mål och näst intill full pott i poängkolumnen. Dessutom presterar Martial, Herrera och andra spelare när de kommer in, och vem kan klaga på två mål av Fellaini från start?Om två veckor får vi en riktig ordentlig värdemätare mot Liverpool på Anfield, spännande!