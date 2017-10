Manchester United kryssade på Anfield + Betyg

Manchester United har inte förlorat i ligan under säsongen. I dag kryssade laget borta mot Liverpool

När elvorna släpptes kom ett nytt tråkigt besked för Manchester U nited, Eric Bailly drog på sig skada under landslagsveckan och tvingades stå över matchen. Samtidigt fick Rashford en smäll i Englandsmatchen och började på bänken.Men elvan såg ut på följande sätt: De Gea, Valencia, Smalling, Jones, Darmian, Herrera, Matic, Young, Mkhitaryan, Martial och Lukaku. Liverpool kom till spel med följande elva:Mignolet, Gomez, Matip, Lovren, Moreno, Can, Henderson, Wijnaldum, Salah, Coutinho och Firmino.Egentligen inga konstigheter när Mané inte kan spela matchen.1:a halvlek.En ganska chansfattig halvlek där Liverpool var laget som förde matchen. United öppnade med att trycka på lite framåt, men ganska så snabbt föll laget hem och täppte till ytor. Herrera låg tätt på Coutinho under hela den första halvleken och det är var inte ofta man såg Liverpoolstjärnan med bollen.Det skapades ett par chanser under den första halvleken, Liverpool öppnade med några skott utifrån som De Gea enkelt kunde ta hand om. Halvlekens chans kom i slutet av den första halvleken, Lukaku hann inte upp i linje och Liverpool fick in en boll bakom backlinjen där Firmino slog en pass snett inåt som Matip satte foten till. De Gea gjorde dock en otrolig räddning då han hinner över och räddar med foten, det blev en retur på skottet, men Salahs skott gick utanför.Manchester United hotade först genom ett skott från Matic som gick tätt över ribban. Men bortalagets största chans kom i slutet efter ett fint anfall där Lukaku avslutade mitt på Mignolet som kunde stöta bort skottet.Ganska chansfattigt där United mest låg lågt och stängde ytor. Liverpool hade problem att skruva upp tempot och jag tycker ändå att den första halvleken slutade rättvist.Andra halvlek:Den andra fortsatte likt den första. Liverpool försökte medan United backade hem och låg rätt. Tempot gick ner jämfört med den första halvleken och det var egentligen inte särskilt mycket som hände.Liverpool skapade ett par halvlägen innan Emre Can fick halvlekens chans. Han fyllde på bra i ett anfall och mötte ett inlägg från Gomez, men bollen seglade över ribban. Trots mycket boll och mycket tid på Uniteds planhalva lyckades inte Liverpool hota.Manchester United då? Ja det var som förra årets möte, laget var inte direkt suget på att gå fram och i den andra tog laget få risker. Jag läste inte till ett enda Unitedavslut i den andra halvleken vilket så klart inte är bra, men visst, det går att argumentera för att en poäng på Anfield är bra, men jag tycker personligen att United är för fega under matchen.Matchens utropstecken: David De Gea , visst han får inte så jättemycket att göra, men räddningen på Matips styrning är så bra som den bara kan bli. Han är så otroligt viktig i de här typen av matcherna och han är min man of the match.Matchens frågetecken:Taktiken, visst, Anfield borta med en del skador, men visst ska United med detta laget gå lite mer framåt? Jag tycker taktiken är för feg och jag hade velat se lite mer hot mot Liverpools svaga backlinje.Betyg:De Gea- 5, Utan tvekan, han är världens bästa målvakt och det visar han när han räddar Matips styrning.Valencia - 3, jättebra defensivt och tar ett stort ansvar. Backlinjen tillsammans med De Gea är bäst i dag.Smalling- 3, Han och Jones har bra koll på Firmino och bortsett från en miss med Herrera gör Chris en bra insats.Jones- 3, Likt Smalling, känns stabilt, har bra koll och ger inte Liverpools offensiva spelare mycket att jobba med.Darmian- 3, Överraskande att han hänger med Salah så pass bra som han gör, inte mycket offensiva direktiv. Defensivt är han nästa prickfri.Matic- 3, såg att Åslund sågade han på twitter och skrev att han var för långsam. Håller verkligen inte med. Matic stänger igen mittfältet och städar så bra som han oftast gör.Herrera- 2, Tycker han gnäller lite för mycket och ger upp i vissa situationer. Men han gör ett bra jobb och plockar väck Coutinho bra från matchen.Mkhitaryan- 1, Hur mycket hade han bollen i den andra halvleken? Totalt osynlig och svag.Martial- 2, Bra defensivt, sämre offensivt. Tycker han får lite för lite tid på sig i den andra.Young- 2, Likt Martial, gör det defensiva bra, men borde hotat mer framåt.Lukaku- 2, Helt isolerad, men tycker ändå han gör jobbet och sliter hårt för laget.Inhoppare:Lingard, Rashford- 2, Såg inte så mycket av dem offensivt, men hjälper till i det defensiva bra.Lindelöf- Spelade för kort tid.