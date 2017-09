Southampton - Manchester United 0 - 1

Tufft test, men Manchester United tog till slut ännu en seger när Southampton borta ströks bort från schemat.

Startelvan

Spelarbetyg:

Skala:

Inhoppare:

De GeaValencia - Bailly - Jones - YoungFellaini - MaticMata - Mkhitaryan - RashfordLukakuMatchen inleds ganska trevande. Det blir tidigt tydligt att Mourinho satt en taktik där försvaret och att hålla tätt bakåt är en prioritet, och med det var det ett kontringsbaserat United som tog sig an Southampton . Den första kvarten innebar med det få chanser innan United blixtrade till.I den 19:e minuten kommer Ashley Young - för dagen vänsterback - upp längs kanten, vrider och vänder för att ta sig förbi täckande Tadic och öppna upp för ett inlägg. Det lyckas han med till slut och skickar in ett utmärkt inlägg med sin höger, där Romelu Lukaku (vem annars?) har vunnit sin duell och nickar bollen mot mål, räddas av Forster men belagren är där och trycker in returen.Efter det fortsätter United att stå rätt i positionerna. Rashford har en fin frispark tätt utanför stolpen, Mkhitaryan några genombrottschanser som rinner ut i sanden. Men totalt sett är det en jämn första halvlek som slutar i en stabil 1 - 0-ledning för United.Om första halvlek kändes stabil blev andra betydligt nervigare. Southampton tog genast tag i taktpinnen, tryckte tillbaka United och utmanade försvaret. Plötsligt blev denna match ett rejält test för United.Att Mauricio Pellegrino sagt åt sitt lag att utmana mer längs kanterna kändes tydligt. Till skillnad från den första halvleken fick både Valencia och Young betydligt mera att jobba med och blev också blottade i defensiven då flertalet inlägg skickades in i boxen. Mittbacksparet Bailly-Jones lyckades dock avvärja det mesta och det som rann igenom sköt Southampton förbi eller räddades av De Gea.José Mourinho lade naturligtvis märke till trycket. In kom därför Herrera efter 60 minuter och Smalling skickades in som en extra mittback efter 75. Men Southampton fortsatte ändå att behålla både kontrollen och trycket matchen ut.Till slut lyckades dock United reda ut stormen på St. Mary's Stadium och segerskytt blev därmed Lukaku som fortsatte sin målform. Under slutminuterna hann José Mourinho dessutom med att bli utvisad. Det återstår att se hur lång avstängning portugisen får avtjäna.5: Världsklass4: Mycket bra3: Bra2: Godkänd1: Underkänd David De Gea : 3Ingenting att göra under matchens första 45, gör det han ska med den äran de andra. Räddar något skott och plockar ner ett par inlägg. Antonio Valencia : 2Blir inte testad under första halvlek då Southamptons anfall i huvudsak går genom det centrala mittfältet. Betydligt svårare match för ecuadorianen under andra halvlek och har vissa problem. Totalt sett ändå en fullt godkänd match av Valencia.Eric Bailly: 3Positionssäker, stark och ledare. Gör det han ska bra och lite till under den andra halvlekens hårda tryck. Bra match av Bailly igen.Phil Jones: 3Liksom Bailly i stort, men är som vanligt ute och flaxar med jämna mellanrum där han bland annat riskerar en farlig frispark och frilägesutvisning när Long springer om honom och faller. Räddar ändå upp ett gäng situationer och förtjänar en trea.Ashley Young: 2Står - återigen - för en inläggsassist då han svingar in bollen till Lukaku. Däremot utmanas han betydligt mer i den andra halvleken då Southampton anfaller mer längs kanterna. Defensivt är Young inte den bästa ytterbacken, rundas en handfull gånger. Godkänd insats överlag trots det. Marouane Fellaini : 2Formstark Fellaini gör vad han ska och står överlag rätt i positionerna. Dock avslöjas hans begränsningar i passningsspelet då och då, så även hans långsamhet då Southamptons snabba mittfält dominerade andra halvlek. Trots det viktig i duellspelet och luftrummet då försvaret blev högsta prioritet. Nemanja Matic : 3Slår bort några bollar, men som vanligt ett viktigt defensivt ankare. Utan Matic skulle Southampton känts ännu farligare än vad de redan gjorde.Juan Mata: 2 (ut 60')Gör det han ska defensivt, men väldigt osynlig offensivt i första. Fick naturligtvis ännu färre bollar då matchbilden i den andra halvleken dominerades av Southampton. Utbytt efter 60.Henrikh Mkhitaryan: 2 (ut 75')Armeniern har tappat lite av den fina form han i de första matcherna hade. Tycker att han ofta väljer det sämre alternativet och har idag även problem med hemmalagets Lemina. Offras efter 75 för att få in en extra mittback i Smalling. Marcus Rashford : 3 (ut 92')Ännu en formstark spelare som följde upp insatsen mot Burton med en pigg inledning. Utmanar Southamptons försvar under första halvlek och är även nära att göra mål på frispark. Gör under andra halvlek en gedigen försvarsinsats och sticker på de bollar han får.Romelu Lukaku: 3Mål - igen. Utöver det en väldigt svår match för Lukaku då Southampton är dominanta i andra halvlek. Bör dessutom få en assist när Herrera skjuter över i slutet. Ander Herrera : 2 (in 60')Byts in för att försöka ta tillbaka kontrollen över mittfältet, men får se sig göra mer defensivt positionsspel än offensivt passningsspel. Tillför ändå det han ska i försvaret. Missar dock en jättechans att punktera matchen.Chris Smalling: 2 (in 75')In för att stabilisera mittlåset ytterligare och gör det han ska, även om han inte är den försvarare som har mest att göra. Daley Blind : (in 92')Spelade för kort tid för att betygsättasTycker egentligen inte att det är någon som sticker ut något extra, denna sköna seger tilldelas hela lagets arbetsinsats. Men Eric Bailly är värd att lyfta. Ivoreanen växer allt mera ut mot den försvarsgeneral som United letat efter och visar det när Southampton trycker tillbaka laget hårt.Ashley Young har sina brister, men en grym inläggsfot har han verkligen. Mot Basel visade han upp den, assisterade Fellainis 1 - 0-mål då, och gjorde om samma procedur idag när han serverade Lukaku. I dessa matcher, som idag, tycker jag att det varit en tydlig skillnad när Young har spelat på kanten. Till skillnad från inte minst Antonio Valnecia, och för den delen även Matteo Darmian , får Young in bollen med kvalité. Och då blir det farligt, då blir det mål när vi har spelare som Lukaku och Fellaini i boxen.Pogba utgick skadad i matchen mot Basel och kommer vara borta under obestämd tid. Frågan sedan dess har varit vem som under den tiden ska ersätta honom? Efter dagens match tycker jag inte att det blev tydligare, utan snarare än mer synbart hur viktig Pogba är. Idag saknades fransmannens styrka, bollsäkerhet och passningsförmåga. Fellaini är mycket, men han är inte Pogba. Herrera är skicklig, men inte på samma nivå. Idag vann vi ändå, men utan en tydlig dirigent kommer matcherna utan Pogba att bli tuffa.