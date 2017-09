Spelarbetyg: Stoke - Manchester United

Betyg efter 2 - 2 mot Stoke.

Skala

Inhoppare:

5: Världsklass4: Mycket bra3: Bra2: Godkänd1: UnderkändSläpper in säsongens två första mål, men kan inte klandras för någondera. Står däremot för en riktigt svettig reflexräddning på Jéses avslut och gör överlag en bra match.Fyller som vanligt på framåt och bryter igenom ett antal gånger. Står därtill för ett par bra inlägg och en stabil försvarsinsats.Inleder matchen riktigt bra, leder backlinjen och slår dessutom en utmärkt djupledsboll till Rashford. Tappar dock markeringen på Stokes ledningsmål och tappar nivån överlag i andra halvlek vilket förstås sänker betyget.En svagare prestation från Jones sida denna kväll. Gör i den första halvleken inga misstag, ställs dock inte heller på några prov. Tappar sedan markering totalt på hörnan som tillåter Choupo-Moting att nicka in kvitteringen. Räcker trots allt till ett godkänt betyg.Varken bu eller bä för italienaren. Står som vanligt inte för några som helst hot framåt (underlättas inte av att han spelar på vänsterkanten). Bör komma ut snabbare och hindra inlägget till Stokes 1 - 0-mål.Står som vanligt rätt och låter andra göra finliret. Vinner också luftduellen som ger kvitteringen när han från första stolpen skarvar vidare hörnan till Pogba.Säsongspremiär för Herrera och gör det helt okej. Tycker ändå att han slår bort för många bollar, speciellt i den första halvleken. Godkänd men inte mycket mer.Lider av Stokes låga försvarsspel vilket gör att han oftast söker sig långt ner i banan för att få bollen. Kommer således inte åt att visa upp sin offensiva briljans. Står ändå för nicken som via Rashfords nacke innebar en välbehövlig kvittering.Står för en vacker assist till Lukakus mål, men gör utöver det en dålig insats idag. Helt osynlig i första halvlek och förlorar en hel del bollar och dueller i den andra. Assisten ger honom godkänt, men borde kanske ha bytts ut tidigare.Är Manchester U niteds huvudsakliga anfallshot i den första halvleken där han konstant löper i dupled och som vanligt är direkt i sin spelstil. Kommer dock till alldeles för få slutprodukter. Får ändå ett mål inplitat i målprotokollet då Pogba nickar in kvitteringen via honom.Påverkas liksom Pogba av Stokes kompakta försvarsspel och tilldelas få ytor i den första halvleken. Får dock chansen när den uppstår efter en timme och trycker tillslut in ledningsmålet, som ändå blir förgäves då Stoke kort därefter kvitterar. Får ändå en ny chans att bli matchhjälte på Martials inlägg, vilket han missar. Sätter han den är han "man of the match", nu blir det endast en tvåa.Får inte speciellt många bollar att jobba på men gör det han ska godkänt.Ett bra inhopp av fransmannen. Trots kort speltid sätter han Stokes försvar på prov ett par gånger och slår även ett inlägg till Lukaku som belgaren bör sätta. Startelvan nästa?Spelade för kort tid för att betygsättas