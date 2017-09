Stoke - Manchester United 2 - 2

Stoke bröt segersviten när Manchester United endast fick med sig 2 - 2 från Bet365 Stadium.

Startelva:

Efter tre raka segrar och serieledning valde José Mourinho att rotera sin elva. Från förra matchen utgick Juan Mata, Anthony Martial och Daley Blind medan de ersattes av Matteo Darmian Ander Herrera och Marcus Rashford . I övrigt samma startelva av portugisen.De GeaValencia - Bailly - Jones - DarmianMaticMkhitaryan - Herrera - Pogba . RashfordLukakuDen första halvleken präglas av Stokes säkra försvarsspel. Hemmalaget står allt som oftast rätt i positionerna, tillåter United att hålla bollen och föra matchen. Således kommer United till väldigt få farliga lägen och situationer under matchens första halvtimme, där ett friläge ur aningen snäv vinkel för Rashford är Manchester U nited största hot.Mot slutet av den andra halvleken börjar dock matchbilden öppna upp sig. Valenica slår ett par fina inlägg, Rashford hotar i djupled och även om de heta chanserna fortfarande saknas ser United stabilt ut. Sedan tar Stoke ledningenstrax innan halvtid,Bollen lobbas ut till högerkanten, Darmian hinner inte ut för att täcka av inlägget medan Bailly tappar markeringen på Choupo-Moting. 1 - 0 Stoke och De Gea fick för första gången för säsongen se sig besegrad.Men United skulle slå tillbaka, och det snabbt. Minuterna senare får bortalaget en hörna, skarvas vidare av Matic som ställer Pogba med öppet mål. Fransmannen nickar i sin tur in bollen via Rashfords nacke, vilket ger ställningen 1 - 1 i halvtid.I den andra halvleken höjs tempot redan från start. Stoke går framåt i högre utsträckning, vilket gör matchbilden mer svängig. Det dröjer dock en kvart innan halvlekens första mål kommer och det är United som gör det när Mkhitaryan friställer Lukaku. Ensam mot Butland gör engelsmannen först en vass räddning innan Lukaku är först på returen och trycker in 1 - 2.Dock svarar Stoke med samma medel som United gjorde i den första halvleken. Efter att De Gea har gjort en monsterräddning på ett Jése avslut får Stoke en hörna, slås mot bortre stolpen där Jones tappar markeringen på Choupo-Moting. Stokes nyförvärv gör därmed enkelt 2 - 2 och sitt andra mål för matchen.Mot slutet försöker United få in segermålet. Lukaku får det vassaste läget då inhoppande Martial slår ett utmärkt inlägg, men belgaren stöter avslutet ovanför ribban. Utöver det gör Butland en matchavgörande räddning på en hörna och hindrar ett självmål. Det betydde 2 - 2 på Bet365 Stadium och säsongens första poängtapp för Manchester United.Ingen som gör någon utstående prestation idag, men vår högerback är en som jag väljer att lyfta. Står för ett par vassa inlägg i den första halvleken, bryter sig som vanligt igenom på kanten ett antal gånger och får även iväg något skott. Summa summarum en bra insats av Valencia.Fler frågetecken än utropstecken ikväll, men Anthony Martials inhopp var en ljuspunkt. Kommer in för Rashford i den 72:a minuten, hotar som vanligt framåt med sin avighet och står för ett inlägg som Lukaku borde göra mål på. Dags för ny chans i startelvan mot Basel?Det har hyllats högljutt så här långt, men idag var försvarsspelet - med undantag för den första halvtimmen - inte bra. Vid det första målet tillåter Darmian inlägget att slås alldeles för enkelt och centralt tappar Bailly markeringen. Därtill, när Lukaku gjort 2 - 1 och matchen ska säkras, släpper man in på en hörna. Denna gång genom att Jones förlorar duellen mot Choupo-Moting med 100-0. Denna försvarsinsats var förhoppningsvis ett undantag, men jag kan mycket väl se förändringar i backlinjen tills på tisdag.