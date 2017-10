10 gånger då Newcastle sopat banan med Liverpool på St James’ Park

En match mellan två engelska giganter kickar alldeles strax igång. Vad smakar då bättre än att lista ett gäng matcher från historien där den ene klubben får sig ordentligt med pisk?

Om ungefär en timme så kickar den heta matchen mellan två av Englands största klubbar igång och det är många som sitter och känner att det sticker till lite grann i fingrarna. Och det är exakt så det ska kännas inför en sådan här match. Tyvärr vill jag hävda så har de flesta införrapporterna handlat om vilket kärt återseende detta är. Rafael Benitez har tydligen enat de bägge publikskarorna och man har förvandlats till att bli ett enda stort rödsvart hav av kärlek. Detta är narrativet som är populärt för stunden. Mitt svar på detta är nej, ett simpelt men effektivt ord. Det finns ingenting som förenar Newcastle och Liverpool annat än känslan som går genom ens kropp när någon av klubbarna har läxat upp den andra i konsten att spela fotboll. Så i jakt på att pumpa upp den ”rätta” stämningen så kommer här en lista på 10 gånger då Liverpoolsupportrarna har fått lämnat St James’ Park med skam och tårar i blicken. För det är få saker här i världen som muntrar upp ens humör så mycket som en scouser i tårar.Resultat: 6 – 1Målskyttar:Albert Shepherd X4, Jimmy Stewart, Sandy Higgins.Ernie Peake.Rent titelmässigt så var detta den mest framgångsrika perioden i Newcastle långvariga historia. Den ikoniska Newcastleupplagan i början utav 1900-talet gick under smeknamnet ”The Edwardian masters”. Viktiga spelare i detta lag var Albert Shepherd som var division 1:s stora skyttekung på den här tiden. Men utöver honom så var även dramatikern Alan Veitch, nordirländaren Bill McCracken och givetvis Newcastles ”meste” spelare genom tiderna Jimmy Lawrence vitala pjäser. Newcastle hade även en sydafrikansk vänsterback på den här tiden vid namn Tony Whitson som aldrig nämns bland afrikanska spelare i engelsk fotboll vilket undertecknad misstänker är kopplat till hans något ”bleka” hudfärg. Newcastle gick i alla fall vinnande ur denna strid där skyttekungen Shepherd motsvarade förväntningarna med fyra gjorda mål.Resultat: 3 – 0Målskyttar:Bob Clark, Tom Urwin, Hughie Gallacher.Även om åren efter första världskriget rent titelmässigt inte var lika framgångsrika som åren som kom innan så var det fortfarande en framgångsrik period i klubbens historia. Säsongen 1926/27 så skulle Newcastle vinna ligan och den här matchen spelades säsongen innan som sagt men grundstenarna för Englands framtida mästare fanns där. Storstjärnan var Hughie Gallacher som kanske är det närmsta Skottland någonsin kommer att komma Lionel Messi. Knappt 165 cm i strumplästen och med en teknik och ett målsinne som på den här tiden saknade konkurrens så var Gallacher den självklara ledpunkten. Men i den här upplagan fanns även en viss Stan Seymour som inom en snar framtid kom att bli en av Newcastles mest ikoniska och inflytelserika individer någonsin.Resultat: 5 – 1Målskyttar:Ernie Taylor, George Hannah, Bobby Mitchell X2, Tommy Walker.Willie Fagan.Stan Seymours lag är baserat på undertecknads verklighetstolkning den mest mytomspunna och kanske kändaste Newcastleupplagan genom alla tider. Den största stjärnan i detta gäng var tveklöst Jackie Milburn men detta lag osade av klass. Milburn bildade tillsammans med skotten Bobby ”Dazzler” Mitchell och chilenaren George Robledo Englands kanske vassaste anfallslinje. Den sistnämnda blev för övrigt den första utlänningen någonsin att vinna högsta divisionens skytteliga och också den första sydamerikanen att starta i en FA-cup final.Resultat: 4 – 0Målskyttar:Jackie Milburn, Vic Keeble, Bobby Mitchell X2.Plockar ännu en match från denna epok för att betona lite extra hur otroligt bra detta gäng faktiskt var. Och vilken rejäl Scouserdräpare ”Dazzler” Mitchell var. Denna tid är ju intressant också sett ur Liverpoolögon då deras legendariska tränare Bob Paisley var spelare i klubben under den här tiden och han startade även den här matchen. En av Newcastles största spelare genom tiderna var även han just från den här upplagan och det var försvarsklippan Frank Brennan eller ”The rock of Tyneside” som är hans väldigt kända smeknamn. Att Brennan startade den här matchen är nog en stor anledning till att Liverpool blev nollade och gick mållösa ur drabbningen."Wor Jackie" Milburn i en av hans sällsynta missar framför mål.Resultat: 4 – 1Målskyttar:Stewart Barrowclough, John Tudor, Malcolm MacDonald X2.Brian Hall.1970-talets Newcastle brukar oftast summeras med en spelare, eller snarare ett smeknamn på denna spelare. Det vill säga ”Super-Mac. Och visst är Malcolm MacDonald en av de främsta målskyttar som engelsk fotboll någonsin har skådat men det fanns många duktiga spelare och i mitt tycke underskattade spelare här i vad jag skulle vilja kalla för en underskattad Newcastleupplaga. Wolves ikonen Kenny Hibbitts lillebror Terry Hibbitt var en av dem som försåg Super-Mac med fina framspelningar. Försvaret var starkt och samspelt med Pat Howard i mittlåset och ytterbackarna Frank Clark och David Craig som alla tre tillsammans gjorde över 1000 matcher för klubben. I den här matchen så startade även Alan Kennedy i Newcastles backlinje och Kennedy skulle några år senare just lämna Newcastle för Liverpool. Kevin Keegan startade den här matchen för Liverpool.Resultat: 1 – 0Målskyttar:Inte direkt en ”sopa undan mattan”-seger direkt men ett viktigt symbolvärde över den här segern. Newcastle hade befunnit sig lite under isen i början av 1980-talet med bland annat en mentalt tuff nedflyttning. Säsongen innan hade man lyckats hållit sig kvar med Jackie Charlton som tränare. Inför säsongen då den här matchen ägde rum så hade Jackie Charlton precis avgått och Chris Waddle hade blivit såld till Tottenham . Men det var ett talangfullt Newcastle med spelare som Paul ”Gazza” Gascoigne och Peter Beardsley som krossade oddsen och besegrade ett rutinerat och namnkunnigt Liverpool med den då spelande managern Kenny Dalglish.Resultat: 3 – 0Målskyttar:Andy Cole X3.En av ett antal duster på 90-talet mellan Kevin Keegan och Graeme Souness som på många sätt är varandras anti-teser. Och naturligtvis gick den förstnämnde vinnandes ur denna duell. Keegan som hade börjat lagt grundstenarna för vad som skulle komma att ta England lite grann med storm och få namnet ”The Entertainers”. Innan Andy Cole utgjorde ena hälften i Manchester U nited främsta anfallsduo genom tiderna där Dwight Yorke var den andra hälften så var han Newcastles stora målspruta. Helt ostoppbar när han var i form vilket Liverpool bittert nog fick erfara här för redan efter 30 minuter så hade han dödat matchen med ett hattrick. Det var många andra välkända ansikten från start i Peter Beardsley, Rob Lee och en ung Lee Clark i Newcastle. I Liverpool så startade namn som Nigel Clough , Jamie Redknapp samt en ung Robbie Fowler.Kevin Keegan.Resultat: 2 – 1Målskyttar:Nolberto Solano, Kieron Dyer.Emile Heskey.Newcastle vid den här tidpunkten befann sig fortfarande i efterspelet utav Keeganepoken. Det såg man inte annat i startelvan med Rob Lee, Warren Barton och Alan Shearer för att nämna några. Man var inte längre ett topplag utan hade två raka 11:e platser där ett sakta återbyggande var på gång med Sir Bobby Robson i rollen som byggmästaren. Man hade hämtat in karaktärsfyllda spelare som Gary Speed och det fanns förhoppningar för framtiden. En av anledningarna till Newcastles mittenplacering den här säsongen var nog också mycket kopplat till Alan Shearers skadeproblem. Newcastleikonen lyckades bara göra 5 ligamål på 19 matcher. Säsongen efter så gjorde han 23 ligamål och Newcastle slutade topp 4 igen. Men i alla fall trots en del motgångar så lyckades man ändå tvåla dit Liverpool på St James’ Park och det är ingen jätteslump att Nolberto Solano och Keiron Dyer var just de spelarna som gjorde målen. Solano var Newcastles bästa målskytt den här säsongen med Shearer skadefrånvaro och man glömmer snabbt bort nuförtiden vilket otroligt stört löfte Dyer ansågs vara under Sir Bobby Robson.Resultat: 2 – 1Målskyttar:Obafemi Martins, Nolberto Solano.Bellamy.I den här matchen så befann sig Rafael Benitez på den motsatta sidan som Liverpooltränare vilket då betyder att en Newcastleseger inte gav honom särskilt mycket glädje den gången. Individuella misstag präglade denna match då båda målvakterna Reina och Steve Harper bjöd sina motståndare på varsitt mål. Newcastles mål gjordes av världens äldsta 84:a Obafemi Martins medan den forne Newcastlespelaren Craig Bellamy stod för gästernas mål. Nolberto Solano klev ännu en gång fram som målskytt mot Liverpool när han avgjorde på straff. Att döma av dåtidens matchrapporter så präglades matchintervjuerna av klassiska Benitezsvar. Tydligen så skulle Liverpool i vanliga fall ha lett matchen i halvtid med 4-0 enligt spanjorens utsago. Visserligen så kom Liverpool till spel utan Fernando Torres och på den tiden var det ett ganska stort glapp i kvalité mellan Fuenlabradasonen och Liverpools övriga anfallare. Denna säsongen var för övrigt den senaste säsongen då Newcastle vann en cuptitel då man rodde hem den ytterst prestigefyllda Intertotocupen."Nobby" Solano, en respekterad Scouserdräpare.Resultat: 3 – 1Målskyttar:Kevin Nolan, Joey Barton, Andy Carroll.Dirk Kuyt.Ett historiskt ögonblick(Host) då detta faktiskt var Alan Pardews första match som Newcastletränare. Ryggraden i det Newcastle som Hughton hade byggt upp bestod till stor del av trion Kevin Nolan, Joey Barton och Andy Carroll som alla tre nätade i den här matchen och de skulle också alla ha lämnat (eller tvingas bort snarare) Newcastle ett år senare. Tim Krul gjorde en mycket fin match mellan stolparna också då han bland annat räddade ett friläge från Fernando Torres i ett läge då ställningen var 1-1. Tottenhamfostrade Arsenal legendaren Sol Campbell startade i Newcastles backlinje.