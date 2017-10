Burnley 1-0 Newcastle – Måndagsmisären fortsätter

Newcastle förlorade återigen på bortaplan i en ”typisk 0-0 match” där inget av lagen direkt bjöd upp till dans. Hendricks mål med knappa kvarten kvar blev matchens enda och därmed hamnade alla poängen hos Burnley denna afton.

Matchfakta:

Lite omkastningar i elvan redan från start, då Mo Diamé fick chansen i startelvan för första gången, på bekostnad av Isaac Hayden . Tyvärr saknades Mikel Merino helt, då en ryggskada tydligen besvärar spanjoren. I övrigt samma elva som mot Palace, vilket innebar:Elliot – Yedlin, Lascelles, Lejeune, Manquillo – Shelvey, Diamé - Ritchie, Ayoze, Atsu – Joselu.Noterbart att Mitrovic inte heller denna gång fick plats ens i truppen, och inte heller Mbemba. Två spelare som högst sannolikt kommer se sig om efter nya klubbar så fort som möjligt, då de verkar fullständigt i frysboxen.Första halvlek, och i ärlighetens namn hela matchen, består till största delen av kamp, mycket missade passningar och för höga inlägg som lätt plockas ner av respektive målvakt.I bortalaget är det Christian Atsu som ser livligast ut, och hans reflexmässiga volley en bit över efter en trasslig situation framför hemmalagets mål är det närmaste NUFC kommer målchans under första 45.Försvaret ser fortsatt stabilt och välorganiserat ut och tillåter inte Burnley komma till några nämnvärda chanser. Jag kan faktiskt inte dra mig till minnes en enda under första halvlek, möjligen blev det lite halvfarligt när Elliot halvvinner en luftduell mot en anfallare så bollen studsar via hans armar och strax utanför.Högst logiskt står det 0-0 i paus.Andra halvlek fortsätter i samma stil, Perez och Joselu ser oerhört lättviktiga ut längst fram och saknar helt kemi. De turas om i att tappa boll i diverse olämpliga lägen, och när matchuret tickat upp på 76 lyckas till sist ”The Clarets” dra nytta av detta.Perez tappar boll på mittfältet, Burnley kommer till avslut som Elliot parerar ut till en motståndare som i sin tur hittar Hendricks på bortre stolpen som har gott om tid att ta emot och dunka upp bollen i taket.Rafa slänger in Hayden, Gayle och Murphy efter målet, och Newcastle skaffar sig faktiskt några halvlägen för kvittering, bland annat genom Hayden och Manquillo på övertid.Ett mål räcker dock, och det är en insats som påminner väldigt mycket om matchen senast mot Palace, och då var det Newcastle som hade marginalerna med sig. Ska man se det positivt så är en vinst bättre än två oavgjorda vilket blir facit efter dessa två matcher. I och med förlusten passeras NUFC av Burnley och ligger därmed på nionde plats.Ska man se det mer kritiskt så är det uppenbart hur lite mål och kreativitet det finns i detta lag, och släpper man in mål först är det i princip garanterad förlust. Det är redan solklart hur man skriker efter en nummer tio och en anfallare av bättre klass, Perez och Joselu är budgetlösningar som inte håller särskilt långt. Att man ligger på plats nio med denna spelartrupp är en rejäl bedrift, även om man hittills haft ett gynnsamt spelschema.Rafas kommentarer efter matchen indikerar att han är inne på samma linje:"It was a game we were controlling and we knew that scoring one goal would win it. We made a mistake and we paid for it."It was two teams who know what to do and little details could make the difference. We had nine attempts in the second half, we thought we could win the game. We were not precise on the ball and we have to improve."We know our strengths and our weaknesses. We have to improve on everything but I am happy with our work rate."Härnäst viktig match hemma på SJP mot Bournemouth , där tre poäng vore mycket önskvärt.Elliot, Manquillo, Lejeune, Lascelles, Yedlin, Diame (Gayle 83), Shelvey, Ritchie (Murphy 79), Atsu, Perez (Hayden 76), Joselu.Darlow, Clark, Gamez, Saivet.Pope, Lowton, Tarkowski, Mee, Ward, Gudmundsson, Defour (Westwood 76), Cork, Brady, Hendrick, Barnes.Lindegaard, Arfield, Bardsley, Long, Vokes, Wells.: Gudmundsson, Cork, Tarkowski.Hendrick 76.21 031.: Mike Dean.