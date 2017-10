Cirkusen på Tyneside: Takeover talk, Lascelles nya kontrakt, brutna fingrar, begravning och rättegång

Efter ett par händelserika nyhetsveckor så följer nedan en lägessammanfattning om vad som försiggår i ständigt livliga Newcastle United.

TAKEOVER TALK – AFFÄRSKVINNAN SOM SÖKER KLUBB

För en vecka sedan spelade Newcastle sin senaste Premier League-match i ett möte med Liverpool som slutade 1-1 på St James’ Park. Trots en massiv inramning, ett förhållandevis bra resultat för skatorna, och en drabbning mellan Benitez engelska älsklingslag, så var det ändå Amanda Staveley som stal rubrikerna. I somras sa Mike Ashley i sin egenkomponerande intervju i Skysports att han är öppen för att finansiärer köper delar av klubben. Amanda Staveley är en mycket framgångsrik affärskvinna med stort förtroende och dignitet i branschen, främst i mellanöstern där hon har ett utbrett kontaktnät. Staveley är Liverpool-supporter och har varit intresserad av att köpa Merseyside-klubben tidigare, men den amerikanska ägargruppen FSG har refuserat en försäljning. Med Staveleys klubbsympatier i åtanke föll det sig därför naturligt att man i Liverpool-lägret började viska om ifall multimiljardären var intresserad av att köpa klubben på nytt, då många supportrar är missnöjda med dagens ägargrupp. Den hetaste potatisen Staveley sådde var däremot i Newcastle-lägret där det spekulerats febrilt huruvida köpintresset är konkret och ifall Ashley skulle kunna tänka sig sälja, antingen delar, eller hela klubben. Efter matchen ska Staveley även ha hållit samtal med Lee Charnley och Ashleys ”fixare” Justin Barnes, hennes närvaro på arenan i kombination med samtalen gör henne till den hittills hetaste spekulanten att köpa Newcastle – men det finns fler intressenter. Chronicle skriver att Mike Ashley har reducerat priset på klubben för att öka intresset, man menar att Ashley vill ha en affär klar så fort som möjligt, samtidigt som ett lägre pris potentiellt kan leda till ett budkrig och ett än högre pris, vilket skulle smaka bra för Ashley. En djupare genomgång om Amanda Staveley och andra intressenter kommer i veckan.



SKATTESMITARUPPFÖLJNING

Vi alla minns den fantastiska vårdagen i fjol när man vaknade upp och konstaterade att Newcastle var Premier League-klara, för att abrupt sätta kaffet i halsen när man i nyhetsflödet noterade att Newcastles VD Lee Charnley blivit gripen efter en razzia på St James’ Park av den brittiska skattemyndigheten HMRC, varpå det spekulerades om det kunde leda till poängavdrag eller liknande repressalier. Klubben menade att det inte fanns någon grund för anklagelserna om skattebedrägeri och tog fallet till högsta domstolen. Domarnas beslut blev att HMRC hade haft grund för sina pådrag, och Newcastle släppte följande pressmeddelande efter beslutet: ”We are disappointed with this decision given the Court's findings. We are considering all of our options with our advisers, including whether to pursue an appeal."



LASCELLES FLOW

Jamaal Lascelles har kritat på ett nytt kontrakt med klubben som sträcker sig till 2023, och kaptenen är exalterad över förlängningen: ”I’m over the moon. Since I came to Newcastle, I’ve been happy; I love the city, the football and the fans. Everything about it, I enjoy so I’m happy to be tied down for the next six years here.”

Som grädde på moset blev han nyligen nominerad till månadens spelare i Premier League för september, efter att ha gjort matchavgörande mål både mot Stoke och Swansea i kombination med solida försvarsinsatser.



KAPTENEN BESKYLLER LAT DIAMÉ – SHELVEY BRYTER FINGRARNA

Det finns en anledning till att Lascelles blivit utsedd till kapten, älskad av fansen, fått förlängt kontrakt, startar veckovis och blivit nominerad till månadens spelare – han gör sitt yttersta och kräver likadant från sina lagkamrater. Diamé i Newcastle har knappast varit någon solskenshistoria och blev under veckan beskylld av Lascelles för att ha varit apatisk under träning. Spelarna rök ihop, och Shelvey gick emellan för att stoppa bråket, vilket kostade honom en fraktur i handpartiet. Matchen mot Southampton på söndag ska dock inte vara i fara för Shelvey.



FREDDY SHEPHERDS BORTGÅNG OCH BEGRAVNING

Mike Ashleys föregångare Freddy Shepherd gick den 25:e september bort, 75 år gammal. Shepherd var inte ägaren som alltid hade fansens stöd och kärlek, men likväl ägaren som agerade utefter vad han ansåg var klubbens bästa, något vi saknat de senaste åren. Igår, den 7:e oktober hölls Shepherds begravning, som även var öppen för supportrar. Vila i frid, Freddy.

2017-10-08 16:10:00

