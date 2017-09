Inför Newcastle - Liverpool: Hjärnornas kamp

Det blir sällan tråkigt när Liverpool kommer på besök och på söndag är det dags igen. Newcastle brukar ha en fördel hemma på St James', men det kan bli svårt att hänga med när gästerna sätter fart.

För andra gången den här säsongen får Newcastle pröva sina krafter mot toppmotstånd när Liverpool kommer på besök. Rafa Benitez får för blott tredje gången möta laget han tog till Champions League -seger, ännu har han inte förlorat, medan Jürgen Klopp efter tre försök fortfarande inte lyckats besegra Newcastle. Den kyliga spanska taktikern ställs mot den proaktive tyske innovatören, en hjärnornas kamp som kan bli riktigt trevlig att skåda om det vill sig väl.Efter en fin minisvit med tre övertygande segrar stod skatorna för en riktigt usel insats i söndags, när man åkte till Brighton och förlorade med 1-0. Joselu missade återigen öppna lägen, och Jonjo Shelvey fick än än gång börja på bänken men lyfte spelet rejält när han kom in under andra halvlek. Startelvan var densamma som ställdes mot Stoke i föregående match, men jag har svårt att se att Benitez inte skulle göra några ändringar den här gången. Just Shelvey lär få starta för första gången sedan avstängningen i premiären, troligtvis ersätter han Isaac Hayden bredvid succévärvningen Mikel Merino. Det diskuteras för fullt om Joselu ska fortsätta som försteanfallare efter alla missade chanser, och möjligen kan Dwight Gayle äntligen få förtroendet. Aleksandar Mitrovic var inte ens på bänken senast men kan vara aktuell om Benitez tycker det behövs mer fysik och allmän jävlighet mot helgens motstånd, men Gayle är den klart bättre målskytten av de två. Det är också möjligt att Benitez vill ha en renodlad vänsterback istället för Chancel Mbemba , men kongolesens snabbhet ger honom en konkurrensfördel med tanke på Liverpools orimligt kvicka anfallare både till höger och vänster. Paul Dummett och Florian Lejeune skadades redan i premiären och vi lär inte se dem på söndag heller, men i övrigt är truppen frisk med undantag för stackars Massadio Haïdara. För den som undrar om det är dags för Jack Colback att få spela kan jag meddela att ”Ginger Pirlo” inte ens fick plats på det officiella lagfotot i veckan. Vi vet inte varför, om det var hans eget eller tränarens beslut, men får man inte plats där får man troligen inte plats i matchtruppen heller inom överskådlig tid. Ärligt talat är det kanske lika bra det.Elliot; Yedlin, Lascelles, Clark, Mbemba; Shelvey, Merino; Ritchie, Perez, Atsu; Joselu.De röda från Merseyside har inlett säsongen klart godkänt och ligger femma med 11 inspelade poäng på sex matcher. Man har både hunnit med en löjligt imponerande 4-0-seger mot Arsenal , en supermatch från deras sida, och en riktig stjärnsmäll med 0-5 mot Manchester C ity. Barcaflörtande brassen Philippe Coutinho är tillbaka i värmen och har gjort mål i båda de senaste matcherna, ligacupsegern mot Leicester och krysset mot Spartak Moskva i Champions League, och är förstås en rejäl förstärkning av laget med sin kreativitet och teknik. Nyförvärvet Mohamed Salah har varit riktigt bra hittills och kan mycket väl ge hemmalagets ytterbackar åksjuka med sin snabbhet. Dessutom är stjärnan Sadio Mané tillbaka efter avstängning så det kommer verkligen att gå undan när gästerna anfaller. Georginio Wijnaldum , som i alla fall undertecknad saknar att se i svartvitt, är tillbaka på St James’ men kan mycket väl få börja på bänken. För visst har väl Klopp noterat att han bara gör poäng på hemmaplan? Det återstår också att se om Klopp fortsätter med Firmino som spets eller slänger in Daniel Sturridge som aldrig verkar kunna låta bli att näta mot skatorna.Mignolet; Alexander-Arnold, Matip, Lovren, Moreno; Can, Henderson, Coutinho; Salah, Firmino, Mané.Liverpool har en skyhög offensiv potential och om bitarna faller på plats kommer det bli åka av för Newcastle, var så säkra. Däremot är de röda skakigare defensivt och mittbacken Dejan Lovren kan vara en riktig akilleshäl när han har en dålig dag. Nyckeln till poäng för Newcastle blir att kväva gästernas offensiv i sin linda, anfall för anfall, och inte bli skrämda av Klopps utstuderat höga gegenpress när man erövrar bollen. Det är rimligt att anta att Newcastle kommer ligga lågt och precis som tidigare under säsongen låta motståndet ha bollen men minimera möjligheterna att göra något konstruktivt med den. De fasta situationerna kommer att vara viktiga för hemmalagets matchplan och där finns stor möjlighet för skatorna att straffa motståndet. Clark, Lascelles och Mbemba är alla tunga huvudspelare och Ritchie kan där bli tungan på vågen med sina precisa inlägg.Newcastle går in i matchen som underdog, men Liverpool har ofta svårt på St James’ Park och om skatorna får matchen dit de vill ha dem är ett eller tre poäng inte alls omöjliga. Mål blir det med största sannolikhet, inget Premier League -möte mellan lagen har hittills slutat mållöst. Men Newcastles anfallare har inte fått det att lossna samtidigt som Liverpool har gott om spelare som kan kliva fram och avgöra. Det kan mycket väl bli en underhållande match mellan ett fartfyllt Liverpool, hela tiden på framfötterna, och ett avvaktande och taktiskt Newcastle som är beredda att straffa gästerna så fort de sänker garden det allra minsta. Gästerna är favoriter, men hemmalaget kommer garanterat vilja studsa tillbaka och ska definitivt inte räknas ut med St James’ Park i ryggen.Howay the lads!