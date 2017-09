2017-09-16 16:00

Newcastle - Stoke



Wor Rafa är tillbaka på bänken

Inför Newcastle – Stoke

Fortsätter framgångarna för skatorna efter två raka segrar, nu när man dessutom spelar hemma på SJP igen och med Rafa tillbaka på bänken?



Rafa Benitez är som sagt tillbaka på bänken efter att ha få coachat laget i Wales via mobiltelefon, då sviter efter en operation hindrade honom från att resa.



Läget i Newcastle





Det ska mycket till om inte Rafa formerar exakt samma lag som startade mot Swans senast, då det föll mycket väl ut, och spelarna följde taktiken till punkt och pricka. Just disciplinerade spelare som kan följa instruktioner är Benitez melodi, och förutsatt att alla spelare som startade mot Swansea är tillgängliga kommer han med 99,9% sannolikhet ge dem förtroendet igen. Det innebär (4-2-3-1);



Elliot – Manquillo, Clark, Lascelles, Gamez – Hayden, Merino – Murphy, Ayoze, Ritchie – Joselu



De som kan aspirera på att få starta är Lejeune, Atsu och möjligen Yedlin.



Läget hos Stoke

The Potters har öppnat relativt starkt, och har bland annat hunnit med att besegra







Så här formerade han sitt lag mot Manchester United i senaste matchen: (3-4-2-1)



Jack Butland - Kurt Zouma , Kevin Wimmer - Mame Biram Diouf, Joe Allen,



Statistik och Historik

NUFC har inte förlorat hemma mot Stoke senast 2010 då Kevin Nolan blev ända svartvita målskytt i en 1-2 förlust. Sedan dess har Newcastle vunnit tre och kryssat två av de fem senaste. Dock har de två oavgjorda varit de två senaste, så oddsen för delad pott även på lördag bör vara låga.



Historiskt sett så har lagen mötts 91 gånger och Newcastle har vunnit 43 av dessa och Stoke 27.



Tips och TV

Kryss ligger som sagt nära tillhands, och jag tror lagen delar broderligt på poängen. 1-1 efter mål av Joselu som får strutamot sitt gamla lag. Matchen visas i efterhand 20:30 på Viaplay.





1. R Elliot

19. J Manquillo

2. C Clark

6. J Lascelles

27. J Gámez

14. I Hayden

23. M Merino (lån från Borussia Dortmund 2017-18)

7. J Murphy

17. A Perez

11. M Ritchie

21. Joselu

Avbytare:

2017-09-15 08:54:33

Fortsätter framgångarna för skatorna efter två raka segrar, nu när man dessutom spelar hemma på SJP igen och med Rafa tillbaka på bänken?Newcastle stod för en klinisk insats när man vann borta mot Swansea med uddamålet under söndagseftermiddagen. Jamaal Lascelles tog på sig hjälterollen och satte matchens enda mål när Newcastle tog sin första bortaseger i Premier League sedan december 2015.Kring femsnåret på eftermiddagen så kommer Newcastle bege sig över gränsen till Wales för att kriga om tre mycket välbehövliga poäng.Mike Ashley har tidigare förlängt sin livslängd i Newcastle genom att diversifiera sitt förtroendekapital i flera horrokruxer. Efter tio år i ägarens regim har fansen slutligen nått den sista horrokruxen, och när den är borta, kommer slutet av Ashleys era vara nära.FA meddelade under veckan att serbiske anfallaren Mitrovic avstängs 3 matcher efter en incident under matchen mot West Ham.Newcastle gjorde precis som förväntat inte ett skvatt för att förbättra truppen under Dead Line day. Det enda av värde som inträffade var att Tim Krul lånades ut till Brighton och Achraf Laazar till Benevento i Serie A.Det slutade i en förlösande seger för Newcastle hemma mot West Ham efter att bägge de spanska nyförvärven Joselu och Merino glänst i sin hemmadebut från start.Newcastle tar emot West Ham på St James' Park i vad som kan komma att bli en tajt föreställning mellan två klubbar som desperat skriker efter poäng efter en tuff inledning på säsongen.En kortare utvärdering av spelarnas insatser i de två inledande omgångarna utav säsongen.Emmanuel Riviére har lämnat Newcastle för franska Ligue 1-klubben Metz, tre år efter hans ankomst till Newcastle.