2017-09-16 16:00

Newcastle - Stoke

2-1



Atsu inleder målskyttet mot Stoke

Onödigt dramatisk, men skön seger mot Stoke

Newcastles oförmåga att utnyttja sina chanser såg ut att straffa laget rejält när Shaqiri kvitterade, men för andra matchen i rad blev kapten Lascelles stor hjälte. Mittbacken nådde återigen högst på en Ritchie-hörna och såg till att alla tre poängen hamnade hos hemmalaget







Det är gästerna som inleder bäst, med väldigt mycket bollinnehav. Shaqiri styr och ställer med det mesta, och hemmalaget ser lite passiva ut.





Målet ger hemmalaget energi, och strax efter skapar man ytterligare två heta chanser. Först är Lascelles nära att nicka dit en hörna redan nu, men bollen smiter strax utanför. Joselu, som skulle visa sig få en tung eftermiddag hinner med att missa två klara lägen, varav åtminstone ett borde resulterat.









Stokes bästa läge kommer när Shaqiri knorrar ett bra skott mot bortre krysset, men Elliot i hemmaburen hinner få näven på bollen och styra den till hörna.









Hemmalaget går således till pausvilan med en ledning som borde varit något mål större sett till chanserna.









Andra halvlek inleds med ännu en jättechans för Joselu, men spanjoren, som nog väldigt gärna ville göra mål mot sin forna arbetsgivare får alldeles för mycket fot under bollen och skjuter högt över ribban i kanonläge.









Istället händer det man befarat, och efter att Shaqiri tillåtits allt för generöst med tid och utrymme driver han i sidled och placerar in 1-1 runt Elliot som inte hinner ner.









Hinner ner gör han dock kort därpå, när målmannen i Newcastle gör en lysande enhandsräddning på Dioufs hårda nick.









Tendensen bådar inte gott för hemmalaget efter den något snöpliga kvitteringen, men som väl är samlar man ihop sig och Perez har en boll i nät som dock döms bort, knappt men korrekt, på grund av offside.









Atsu kommer sen helt fri och tacklas ner bakifrån av Zouma. Repriser i ultrarapid visar att det antagligen var en touch på bollen, men det finns ingen chans i världen att domaren kan ha hunnit se det. Oavsett så borde ghananen avslutat fortare, nu gav han Zouma chansen att tackla och domaren möjligheten att fria.









På den efterföljande hörnan når alltså Lascelles högst igen och ger Newcastle ledningen med 2-1.









Sista tio-femton minuterna blir en anstormning från gästerna med långa bollar mot nyinsatta









En sista chans efter slarv av Yedlin hinner The Potters med att bränna innan domaren blåser för full tid.









Rafa Benitez gjorde tre ändringar i elvan jämfört med segern mot Swansea senast, ytterbackarna Manquillo och Gamez fick kliva åt sidan till förmån för Yedlin och Mbemba som båda var tillbaka efter skador. Dessutom fick Atsu starta över Murphy på mittfältet.

Newcastle-Stoke Robert Elliot

DeAndre Yedlin

Chancel Mbemba

Jamaal Lascelles

Ciaran Clark

Isaac Hayden

Mikel Merino

Matt Ritchie

Ayoze Perez

Christian Atsu

Joselu



Avbytare

Mohamed Diame

Dwight Gayle

Florian Lejeune

Javi Manquillo

Jacob Murphy

Jonjo Shelvey

Freddie Woodman

Jack Butland

Kurt Zouma

Bruno Martins Indi

Kevin Wimmer

Mame Diouf

Joe Allen

Darren Fletcher

Erik Pieters

Xherdan Shaqiri

Jese

Eric Maxim Choupo Moting



Avbytare

Charlie Adam

Saido Berahino

Peter Crouch

Lee Grant

Glen Johnson

Ramadan Sobhi

Josh Tymon



2017-09-17 10:15:38

