Southampton - Newcastle 2-2: Två tappade poäng

Newcastle åkte söderut för att möta Southampton på St Mary's stadium, en arena man inte vunnit på sedan 2005. Efter 90 smart spelade minuter, så kostade individuella misstag Newcastle segern trots en väl genomförd bortamatch.

Inför matchen skrev jag att Newcastle hade goda förutsättningar till en sällsynt seger, något som genomlystes under hela matchen. Newcastle var strukturerade, smarta och disciplinerade, och Rafa vann onekligen den taktiska kampen mot eleven Pellegrino. Efter att ha tappat ledningen två gånger om, så sammanfattas matchen till två tappade poäng istället för en vunnen, men det var likväl en match som förstärkte intrycket om att Newcastle i år är att konkurrenskraftigt, smart, Premier League-lag.



Vissa reagerade även på laguttagningen inför matchen. Både Merino och Clark som visat god form startade på bänken och ersattes av Hayden respektive Lejeune. Innan man blir förbannad på att Lejeune onödigt drog på sig en straff vilket i mångt och mycket kostade skatorna segern, så måste man komma ihåg att det är den modellen som tagit Newcastle dit de är idag. Både Merino och Clark hade spelat matcher under landslagsuppehållet, och precis som Benitez gjorde förra året så vilades dessa spelare. Det är något Benitez haft i åtanke när han byggt truppen, för att spelarna ska vara skadefria i högst möjliga utsträckning.



Första halvlek

Det märktes redan i inledningen att Newcastle hade en tydlig plan och tryggt grundspel, bortalaget var mer komfortabla i sin matchplan än hemmalaget.



Första möjligheten tillskrevs Newcastle. Efter cirka åtta minuters spel fick Newcastle hörna, Shelveys högerskruv gick till Atsu, som från snäv vinkel fick iväg ett avslut i burgaveln.



Det var däremot hemmalaget som hade bäst chans att ta ledningen. Efter en fin kombination på vänsterkanten kunde Redmond skicka in ett inlägg till en fristående Tadic, som trots ett fantastiskt läge inte fick nicken på mål. Bara minuten efter var Forster nära att stå för en tabbe när en febrilt springande Perez stod i vägen för en utspark, men Forster räddades av sin position som var vid sidan av målet och resultatet blev en inspark.



Joselu och Atsu koopererade fint och Atsu fick yta på vänsterkanten, prövade ett inlägg, men bollen gick ut till hörna. Van Dijk nickade bort bollen men Newcastle fick en ny hörna därefter. Den gången nådde Lascelles högst, men fick för lite kraft i nicken och Forster kunde ta hand om bollen komfortabelt.



I den 20:e matchminuten kom ledningsmålet för skatorna. Perez fick sitt inläggsförsök blockerat av Van Dijk, bollen gick istället till Ritchie som spelade in på nytt. Inne i straffområdet fanns Atsu som i sin tur fick sitt skott blockerat, bollen föll ut till Hayden som preciserat tryckte in ledningsmålet för skatorna, Haydens första mål i Premier League någonsin och en bra start på matchen.



I den 22:a minuten var det stökigt i Newcastles straffområde och en liggandes Lejeune fick ut bollen till en Southampton-hörna. På hörnan gick Elliot ut för att plocka ner bollen, men Van Dijk hann före och nicken gick strax utanför.



Resterande delen av halvleken begicks spelet mestadels på Newcastles planhalva, men Southampton lyckades inte skapa några klara målchanser. Newcastle var kompakta och Southamptons alla inläggsförsök rensades mestadels bort av Lascelles. Newcastle spelade av halvleken solitt och halvtidsresultatet förblev 0-1.



Halvtidsreflektioner

Southampton stod för den största delen av bollinnehavet men utan att skapa några distinkta chanser. Lascelles var fenomenal och rensade bort allt som kom i närheten av Newcastles straffområde. När Newcastle väl fick kontringsmöjligheter så fanns det inlärda modeller att arbeta utefter, men det gick stundtals lite för sakta och var för mycket friktion vid omställningarna för att skapa något konkret. Newcastle låg tryggt i sina positioner och lät med glädje Southampton vara bollförande. Hemmalaget såg stundtals förvirrade ut, medan Newcastle-spelarna slugt låg rätt för att kunna strypa väl valda ytor och kunna gå på snabba omställningar. Dittills var det en väl utförd bortamatch på det sätt vi blivit vana under Benitez.



Andra halvlek

Newcastle var nära en drömstart i inledningen på den andra halvleken. Man spelade sig igenom fint mellan hemmalagets linjer och Perez fick bollen till höger om straffområdet. Trots att första inläggsförsöket blev misslyckat så fick Perez med sig bollen och spelade in på nytt, där fanns Joselu som fick en lätt touch på bollen varpå den fick en konstig bana och tog i ribban.



Istället för utökad skatledning så skulle hemmalaget istället komma ikapp. Redmond slog en fin boll till Gabbiadini mellan Newcastles försvarare, Gabbiadini vände om och sköt från svår vinkel, mellan Manquillos ben och in vid första stolpen där Elliot inte hann med. 1-1 efter en fin aktion av Gabbiadini i den 49:e matchminuten, men samtidigt måste Manquillo screena av den delen av målet.



Newcastle var däremot inte i underläge särskilt länge. Precis som vid Joselus ribbträff i första halvlek så hittade Shelvey en vertikal passning framåt i banan, varpå Perez löpte ner i högra korridoren och fick en passning av Ritchie. Perez prövade skott direkt som Forster räddade, returen gick däremot rakt till Perez på nytt som kunde lägga in 1-2-målet från en snäv vinkel bara minuten efter kvitteringsmålet.



Efter dryga timmen spelad började tränarna andra om i sina elvor. Irrationella Sofiane Boufal gick in istället för Nathan Redmond och skapade oro direkt. Ett par minuter därefter bytte Benitez ut Ayoze Perez och satte in Mikel Merino. Efter bytet tenderade Newcastles formation att se ut mer som en 4-1-4-1:a istället för en 4-4-2:a som laget vanligtvis spelar med i försvar, med Merino längst ner i triangeln.



Från dryga timmen spelad stod Newcastle aningen djupare med mer spelare längre ner i banan, vilket ledde till ett än större bollinnehav för hemmalaget. Efter knappt 70 spelade minuter byttes Steven Davis in istället för Romeu, och Gayle äntrade strax därefter planen istället för Joselu. Det var tydligt att Benitez ville ha ett omställningshot i en snabb Gayle då det öppnades upp större ytor bakom Southamptons backlinje.



I den 74:e minuten fick Newcastle däremot en omställningsmöjlighet och flyttade upp laget. Southampton erövrade boll på egen planhalva och spelade vertikalt upp i planen, Lascelles gick framåt för att bryta, men motlägget i Southamptons favör öppnade upp ytor på hemmalagets vänsterkant. Long väggspelade sig in i straffområdet och Lejeune gick in alltför hårt och huvudlöst i duellen vilket renderade straffspark för hemmalaget. Gabbiadini la bollen till rätta och sköt distinkt in kvitteringsmålet upp i högra krysset, otagbart för Elliot trots att han kastade sig åt rätt håll.



Newcastle var inte nöjda med ett oavgjort resultat utan ställde genast om till en mer offensiv idé. Jacob Murphy byttes in istället för en trött Christian Atsu, samtidigt bytte hemmalaget in Charlie Austin till förmån för Shane Long.



I den 89:e matchminuten var Lejeune otroligt nära att revanschera sig. Efter en Newcastle-hörna nådde fransmannen högst och nickade bollen kliniskt mot bortre stolpen, dessvärre stod Steven Davis rätt placerad och räddade nicken som annars hade gått i mål.



Newcastle forcerade i slutminuterna men slutresultatet noterades till 2-2 vilket kändes som två tappade poäng, snarare än en vunnen.



Reflektioner

Man kan gott konstatera att Benitez vann coachkampen mot Pellegrino. Newcastle är ett starkt bortalag och har varit det ända sedan Rafas intåg i klubben. I fjol var man bästa bortalag i samtliga serier i det engelska ligasystemet, och trots att Newcastle inte hade vunnit borta mot Southampton på tolv år så hade man goda förutsättningar den här gången.



Benitez var i somras tydlig med att han ville förstärka både vänsterbacksplatsen och nummer tio positionen. Media har redan börjat skriva om att Benitez planerar inför januarifönstret och hoppas på nyförvärv där, men för mig har det blivit påtagligt att Manquillo ska vara högerbacksreserv bakom Yedlin. Perez är väldigt nyttig i Newcastles spel, jobbar hårt och smart, men kvalitén är inte alltid tillräcklig. Jag saknar lite explosivitet och kraft i Perez, det känns alltför ofta som en tvåtaktsmaskin. Även fast Elliot inte gjorde några påtagliga misstag i målet, så känns även han osäker både vad gäller spelet med fötterna och i luftrummet. Likväl ville Benitez ha in en ny målvakt i somras, en önskning som inte infriades. Sedan Rafa kom till klubben har det varit kristallklart att det är en bra investering att investera i Rafa. De positioner där Rafa kunnat rekrytera känns starka, såsom på mittfältet, innerbacksplatserna och i viss mån på anfallssidan. Det är i nuläget högst oklart vad som kommer hända kring ägarfrågan i klubben, men med än mer satsning på Rafa och än mer ambition från styrelsehåll så skulle Newcastle kunna klättra betydligt högre än bara topp tio.



En sak jag personligen suckar för inom fotbollen men som jag förstår ligger i tiden är valet av matchdagar, utan hänsyn till dem fans som åker på samtliga bortamatcher. Newcastle förväntades komma med 3200 bortasupportrar till sydkusten, men på grund av att matchen lades på en söndag klockan fyra brittisk tid så blev inte följet lika stort, även fast man hade bra stöd från bortasupportrarna. Mig drabbar det inget märkvärdigt, men för alla Geordies som åker på bortamatcherna känns det mer, och att bortprioritera klubbarnas lokala supportrar har man på sikt inte råd med.

