Swansea-Newcastle

Kring femsnåret på eftermiddagen så kommer Newcastle bege sig över gränsen till Wales för att kriga om tre mycket välbehövliga poäng.

Läget hos skatorna

Man kan på ett sätt säga att det är lite av en tidig 6-poängsmatch som kommer kicka igång senare idag mellan Wales och Tjajkovskijs stora stolthet Swansea samt då Englands enligt objektivitetens alla ramar klart finaste klubb, det vill säga Newcastle United. Bägge klubbarna betraktar nog denna match som en sådan match där poängen måste trilla in om inte säsongen ska utveckla sig till att bli en jobbig kamp i bottenträsket.Det största orosmolnet som har bullrat på under veckan är det gällande Rafael Benitez hälsa. Den spanske CL-vinnaren har genomgått en operation under dagarna som varit och det är ytterst tveksamt om han kommer kunna vara fysiskt närvarande vid matchen. Ansvaret som vanligtvis annars har legat på Benitez faller då till hans assisterande tränare, mannen med det ultimata spanska sidekick-namnet Paco. Hans fullständiga namn är Francisco De Miguel Moreno. Denne Moreno beskrivs ofta som en ren och skär fitnesstränare men verkar ha ett mycket större ansvarsområde än så och är Don Rafas utpekade nummer två.Annars är samma gamla vanliga huvudbry som gäller. Vem spelar vänsterback? Chancel Mbemba som varit mer än godkänd i rollen inledningsvis skadade sig nämligen under landslagsuppehållet och blir borta i uppemot en månad. Ciaran Clark är van att rycka in som vikarie men frågan är om Benitez vågar riskera ett något svagare mittlås. Både Lejeune & Yedlin beräknas vara någorlunda spelklara så möjligheten att Clark flyttas ut till vänster och Lejeune återigen tar dennes plats i mittförsvaret finns och är hyfsat sannolik. Ett annat alternativ är att Yedlin kastas in i hetluften på högerbackspositionen och Manquillo tar platsen till vänster. Vi får se vad lösningen blir. En annan fråga som har diskuterats med råge är hur självskriven Jonjo Shelvey egentligen är nu när han är tillgänglig efter sin avstängning igen? Mikel Merino har på kort tid gått från klarhet till klarhet i rollen som speluppläggare och det skulle inte kännas helt rättvist att förpassa honom till bänken just nu. Kanske Benitez funderar på att starta med bägge två? Kanske någon av dem flyttas upp ett snäpp i banan på Ayozes bekostnad? I synnerhet Jonjo Shelvey har ju erfarenhet tidigare av att spela i en mer offensivt präglad mittfältsroll. Dwight Gayle har också återhämtad sig från skada men lär få börja på bänken. Och anfallsrivalen Aleksandar Mitrovic är som bekant avstängd efter sin ”armbåge” mot Lanzini i mötet med West Ham innan landslagsuppehållet.Möjlig startelva: 4-2-3-1: Elliot; Yedlin, Lejeune, Clark, Manquillo; Hayden, Merino; Ritchie, Perez, Atsu; Joselu.Svanarna såg ut att få sig en tuff avslutning på transferfönstret när bägge nyckelspelarna Sigurdsson och Llorente försvann mot grönare horisonter. Men tränare Paul Clement utnyttjade sina kontakter och lyckades få in välbehövlig förstärkning i Renato Sanches(Clement är ju god vän med Ancelotti) och gammalnya Wilfried Bony. Och baserat på hur Swansea spelar som märker man lite grann att Clement har arbetat nära en italiensk tränare. Clement har hoppat på trenden med en 3-backs linje samt att han spelar med två offensiva wingbacks vilket är roligt för Martin Olsson då det känns lite grann som hans naturliga position. Swansea fick i andra omgången mot Manchester U nited åka på så pass ordentligt med däng att nästan värdigheten gick förlorad med. Men man tog en snabb revansch och segrade mot Crystal Palace i omgången efter. Men slutsatsen som kan dras är att Swansea är ett svårbedömt lag hitintills. Man såg organiserad och samlat ut mot Southampton och sedan föll man sönder helt och hållet mot Manchester United. Och matchen mot Crystal Palace så vet man inte heller riktigt hur man ska analysera den matchen då De Boers gäng har sett Championship aktuella ut i inledningen på säsongen.Skadelistan för walesarna ser ut som sådan att Jordan Ayew och Kyle Bartley är de av de vanligtvis ordinarie pjäserna som är lite osäkra samt indisponibla för spel. Ayew tycks vara frisk nog för att medverka på bänken dock. Bägge nyförvärven Bony och Sanches förväntas starta eller åtminstone eventuellt delta. Detsamma gäller för Sam Clucas som förväntas ta en av de tre centrala mittfältspositionerna.Förmodad startelva: 3-5-2: Fabianski; Hoorn, Fernandez, Mawson; Naughton, Sanches, Clucas, Carroll, Olsson; Bony, Abraham.Mina initiala tankar kring denna drabbning landar på det centrala mittfältet. Det känns som det är där matchen kommer att vinnas för någon utav lagen. Jag är inte särskilt imponerad av Swanseas backlinje och där får Swanseas mittfält ett stort ansvar att se till att de tre mittbackarna inte ställs på för stora prov. Hur bra är egentligen ex-neapolitanaren Federico Fernandez? Uruguay-argentinaren(Han är argentinare men känns som en uruguayare) har spelat ett tag i PL nu för Swansea men jag har fortfarande inte riktigt fått ett klart hum om exakt vilken kvalité han håller. Och hur bra är Bony efter ett par bortglömda år instängd i Manchester C itys välfyllda skafferi?Är väl just centralt på mittfältet som Swanseas styrkor ligger. Renato Sanches har inte råkat införskaffat sig ryktet som "supertalang" på ren flux. Och Benitez hade ju sina ögon i somras på Sam Clucas och det berodde ju inte direkt på Clucas "brist" på talang. Tom Carroll är en underskattad spelare det med. Och att få sin fotbollsutbildning i Tottenham brukar innebära ett ordentligt plustecken nuförtiden.Jag kommer att se detta spektakel på Viaplay klockan 17:00(Det står 16:55 men gissar att det gäller dem som inte har någonting emot att se vältränade atleter stå och tänja ut lederna).