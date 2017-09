2017-09-12 20:45

Norwich - Burton Albion



Kommer Wes Hoolahan gå in från start igen nu när matcherna duggar tätt?

Inför: Norwich - Burton

Efter landslagsuppehållet är det ny full fart på ligaspelet igen och på tisdag kväll hälsar vi Burton Albions välkomna till Carrow Road.



Förra omgången:

I lördagens match visade återigen Norwich hur starka de är på hemmaplan och besegrade Birmingham med 1-0 efter ett tidigt mål av Nelson Oliveira. Efter 0-4 förlusten borta mot Millwall omgången innan så var det ett helt annat Norwich som tog sig an uppgiften. Coach Farke hade gjort sin läxa väl och dubblade antalet defensiva mittfältare från en till två och vår ”gamla” trotjänare och murbräcka Alex Tettey fick starta sin första ligamatch för säsongen. Bredvid honom gjorde nya Tom Trybull sin första match från start och de två herrarna gjorde det med bravur. De tog via både ett resolut spel och en helt annan verbal styrning kontroll och styrde sina medspelare på ett helt annat sätt än vad vi sett tidigare under säsongen. Lägg därtill att Timm Klose gjorde comeback efter skada på ett mycket bra sätt och defensiven var på en helt annnan nivå än vad vi sett tidigare. Canaries har tidigare varit det lag som överlägset vunnit bollinnehav men denna gång duttades det inte runt på samma sätt utan istället var det Brums som hade mest boll men å andra sidan Norwich som vann matchen. En gedigen laginsats som vi hoppas Farke och co kan bygga vidare ifrån.



Läget i laget:

Glädjande nog rapporteras det inte om några nya skadeproblem utan Farke har samma manskap som senast att välja från. Detta ställer honom inför frågställningen ”vila spelare pga tätt matchande” vs ”ändra inte ett vinnande lag/skapa kontinuitet”. Farke medger själv att den ekvationen inte löser sig själv men att han har ganska klart för sig hur den ska lösas. Vi kommer med all sannolikhet få se ett par ändringar i startelvan just pga att han inte vill slita för hårt på vissa spelare. Jag gissar att Tettey (bara en match från start och med en ”tung” spelstil) för ge plats för Harrison Reed till att börja med. Kanske ersätter Wes Hoolahan och/eller Steven Naismith Mario Vrancic och/eller James Maddison? Törs Farke vila en stekhet Oliveira till förmån för Cameron Jerome? Sparar han på Josh Murphy och låter Marley Watkins få speltid? Ja det finns utrymme för ett antal förändringar, det återstår att se vilka Farke väljer. Ser vi till backlinjen så är det väl först och främst nya Grant Hanley som bör ligga nära till hands. Vilas Klose eller petar han Zimmermann? Kanske ändrar han ingenting i backlinjen.



Motståndarna:

Burton halkade i helgen under nedflyttningsstrecket efter en svår förlust med 5-0 borta mot ett Leeds som just nu går som tåget. Sin enda seger har laget hämtat mot Birmingham och även ett oavgjort resultat mot Sheffield Wednesday fiinns att notera på poängkontot, i övrigt så är det idel förluster. Nigel Clough har inte den på pappret namnstarkaste truppen i ligan att förfoga över och man tappade i augusti sin talisman då australiensaren och tillika fjolårets bästa målskytt och lagets playmaker Jackson Irvine gick till Hull. Ett tungt tapp och det kan ta lite tid för Clough att hitta formen för sitt nya lag.



Matchen:

Burton gick som sagt rejält på pumpen i helgen och det lär vara ett lag som går ut med ett stenhårt fokus på att i första hand täppa till försvaret. Lite som Norwich inför helgens match. Det lär med andra ord bli en helt annan match för Canaries än den i lördags och samtidigt som de vet att detta är en match de bara ska vinna om de vill aspirera om playoff i vår så måste de ändå vårda och värna om den defensiv som fungerade så bra senast. Det gäller att visa tålamod och när lägena väl dyker upp vara kliniska.



Tipset:

Som sagt, detta är en match som Norwich bör vinna. De har en trupp av högre kvalitet än Burton och levererar båda lagen samma ”procent av egen nivå” vinner kanariefåglarna detta. Alla ”if’s and but’s” som hör fotbollen till lämnar vi åt eftersnacket, Norwich vinner.



On the ball City!

0 KOMMENTARER 28 VISNINGAR 0 KOMMENTARER28 VISNINGAR LYGGA

2017-09-11 21:33:34

ANNONS:

Fler artiklar om Norwich

Norwich

2017-09-11 21:33:34

Norwich

2017-09-08 18:30:00

Norwich

2017-09-08 16:53:00

Norwich

2017-08-25 22:01:00

Norwich

2017-08-19 11:24:58

Norwich

2017-08-16 16:33:00

Norwich

2017-08-11 22:54:07

Norwich

2017-04-01 13:05:00

Norwich

2017-02-25 20:15:10

Norwich

2017-02-11 13:56:19

ANNONS:

Efter landslagsuppehållet är det ny full fart på ligaspelet igen och på tisdag kväll hälsar vi Burton Albions välkomna till Carrow Road.Nedan följer en enklare sammanställning av spelare som kom till samt lämnade Norwich City F.C. under sommaren 2017.Ett pressat Norwich på nedflyttningsplats välkomnar ett likaledes trögstartat Birmingham till Carrow Road för match på lördag eftermiddag.En seger mot överkomligt motstånd inför landslagsuppehållet är planen för Norwich del härnäst.En svår match borta mot Aston Villa som är i smått desperat behov av en seger står på programmet för Norwich som reser till Villa Park denna lördag.Efter helgens hemmaförlust mot Sunderland (1-3) ges Norwich chansen till snabb revansch och till att ta säsongens första ligavinst när Queens Park Rangers kommer på besök onsdag kväll.På söndag öppnar Norwich ligaspelet på hemmaplan för denna säsong genom att välkomna Sunderland till Carrow Road.I eftermiddag har Norwich chans att både förbättra ett dåligt bortafacit samt hålla sig kvar i kampen om play-off när man åker till Birmingham för att möta Aston Villa.Två av Englands mest bittra rivaler möts på söndag då Norwich och Ipswich möts i "old farm" derbyt.Vinst på hemmaplan idag för Norwich del är lite av ett måste om laget ska hänga på i kampen om en play-off plats.