Inför: Norwich - Derby

Från ett succéartat derby till ett förhoppningsvis succéartat möte med Derby är vad som gäller för the Canaries denna lördag.

Även om fokus på denna text handlar om ligan så måste vi ändå nämna tisdagens match borta mot Arsenal i Ligacupen. Efter bara två dagars vila så reste Norwich till London där de mönstrade ett mycket starkt lag mot ett B-betonat Gunners. Kort sagt så hade hemmalaget mest boll men det var ändå Norwich som genom Josh Murphy i mitten av första halvlek tog ledningen efter en snabb kontring. Denna ledning hade de UTMÄRKTA chanser till att dubbla ledningen men svaga avslut förhindrade det. Istället var det inhoppande Nketiah som först kvitterade med endast minuter kvar av matchen för att sedan även avgöra under förlängningen. Men det var ändå ett mycket tappert kämpande Norwich som absolut inte behövde be om ursäkt för sin insats (de hade dessutom två ytterst tveksamma domslut, frilägesutvisning och straffsituation som domaren ”släppte igenom” mot sig) utan hade mycket väl kunnat gått vinnande ur matchen om skärpan i avsluten varit den rätta.Senast i ligan så reste de däremot hem med samtliga tre poäng efter att ha vunnit derbyt ”The old farm” borta mot Ipswich. James Maddisons fina avslut var det som skiljde lagen åt i målprotokollet och även om det inte var en match av skönspel utan mer kamp så vann ändå Norwich rättvist. I den form något av lagen ändå försökte spela kreativ anfallsfotboll så var det Norwich och segern var i slutändan fullt rättvis. Och ytterligare en fjäder i hatten för den finfina defensiv som laget plockade fram ur hatten i början av september. Angus Gunn i målet ser bara bättre och bättre ut och mittlåset Zimmermann/Klose trivs så fint ihop så vi kan bara hoppas att de fortsätter leverera säsongen ut! Framför dem har även laget i övrigt med främst de defensiva kuggarna i namn som Tettey, Reed och Trybull, som spelats i olika konstellationer, bli alltmer samspelta och införstådda med sina uppgifter.Bortaderby söndag följt av 132 minuter cup borta på tisdagen har naturligtvis slitit på spelarna då Farke valde att starta i princip samma elva (endast ett par byten från start) i båda matcherna. Vi får nu hoppas att truppen har byggt energi under veckan och att Farke kan ställa en stark elva på planen. Både Oliveira och Murphy dras med lättare skador och Farke säger att han inte kommer att starta Oliveira. Även ett par andra positioner ska ”roteras” men vilka det handlar om får vi se när laget släpps.Framåt är Watkins åter tillgänglig efter tre matchers avstängning och Martin är åter redo för spel om så skulle behövas efter sin skada. Även Maddison som med sin yviga teknik brukar frammana en viss frustration hos uppsnurrade motståndare får ta emot många tuffa smällar och tvingades kliva av under matchen mot Arsenal. Dessbättre är han fit for fight igen och kommer spela. Se upp för ”Mad Brad” Madders!!Derby fortsätter sin satsning mot Premier League och har en fin period av matcher med fem raka matcher utan förlust och placerar sig inför denna omgång på nionde plats i tabellen. De har en stark trupp som de liksom Norwich hade svårt att få igång i början av säsongen men frågan är nu om inte även de börjar växla upp och kommer fortsätta avancera i tabellen. De har som sagt en trupp stark nog för playoff.Kopplingar till Norwich finns det gott om där vi finner f.d. Canaries i Jason Shackell, Andre Wisdom och Norwichfostrade Chris Martin. Den som de flesta Canaries förmodligen håller högst av tidigare Canaries nu hos Derby är väl ändå Bradley Johnson som med stort hjärta och stenhård attityd gjorde mycket gott i Norwich för ett par säsonger sedan.Två lag med bra trupper i god form. Här är det bäddat för bra fartfyllt spel där båda kommer gå för vinst. Norwich har trots sin goda form inte vunnit hemma sedan början av september utan har plockat trepoängarna via en rekordsvit på bortaplan. De tre senaste hemmamatcherna har man spelat oavgjort mot Burton, Bristol och Hull och endast mäktat med ett mål, Oliveiras kvittering mot Hull i 96:e minuten. En smula oroande att målskyttet går fortsatt trögt men som sagt, tack vare ett mycket bra försvarsspel så tickar ändå poängen in.Svårtippat idag. Som så ofta iofs… Norwich kommer som sagt till spel för den tredje matchen på sex dagar (inkl. förlängningen mot Gunners) medan Rams haft veckan på sig för återhämtning. Men med en hängiven hemmapublik i ryggen kan det nog väga upp energistatusen och som nämnt ovan, jag tror båda lagen kommer att gå för seger. Kombinationen av att jag ändå tror att Derby kommer att ”måla” på Carrow Road tillsammans med Norwich svaga målskytte gör att jag börjar med krysset som utgångstecken. Sedan är det bara att gardera så mycket plånboken tillåter!