Inför Sheffield United-Norwich

Från ett möte mot ett bottenlag på hemmaplan till bortamatch mot ett topplag är dagens agenda för Norwich City.

Senaste omgången:Efter förra helgens 1-0 hemma mot Birimigham så var ytterligare en hemmamatch mot hittills svaga Burton till synes en perfekt uppgift för att börja röra sig uppåt i tabellen. En typisk hemmamatch mot ett bottenlag med mycket bollinnehav och få målchanser blev resultatet i en match som lite missräknat slutade 0-0. Två raka matcher utanför släppa in något mål är dock glädjande för ett lag som tidigare haft försvarsproblem. Att rutinerade Klose och Tettey har återvänt till startelvan tycks ha bidragit till mer stabilitet bakåt.För nykomlingarna Sheffield United innebar veckans 2-1 vinst mot Bolton fjärde raka ligavinsten och femte raka vinsten totalt. Den tredjeplats som man nu innehar måste vara både glädjande och överraskande för dem.Nyheter inför denna omgång:För vår del kommer vi till dagens match behöva att avstå vår senaste målskytt nämligen Nelson Oliveira . En ljumskänning hindrar honom från spel i , enligt rapporter, ca två veckor till. Trist med ytterligare en skada på en av våra mer profilerade spelare. I en trupp med liten konkurrens på anfallsplatserna så ersätts han idag med allra största sannolikhet av Cameron Jerome som nyligen återvänt till träning efter en liknande skada.Undertecknad noterar också att det inte ännu rapporteras något om när Matt Jarvis kan tänkas återvända. Ett förvärv som verkligen har kostat mer än smakat med tanke på hans skadehistorik.Farke gjorde en förändring i laget till matchen mot Burton då Madison ersattes av Hoolahan. Känslan är att det inte blir många förändringar i dag heller. Alex Tettey som sällan eller aldrig gör många matcher på raken kommer dock möjligen att roteras ut ur startelvan. Frågan är i såfall vem som ersätter i en tuff bortamatch. Dags för rutinerade Naismith!?Sheffield United har inga nya skador eller avstängningar sedan sist men har anfallaren Clayton Davidson skadad sedan tidigare.Tips:Vi fortsätter att blanda vinster förluster, oavgjorda och vinster i en ganska svårförutsedd radda hittills under Farke. Hittills har vi dock inte tagit någon vinst på bortaplan under honom och har därtill släppt in hela 30 mål på dem 13 matcher vi har haft under kalenderåret 2017. Att åka till ett topplag med hopp om tre poäng under dessa omständigheter känns väl optimistiskt. Att startelvan och försvarsspelet verkar vara på väg att stabiliseras är dock positivt. Kan vi jobba oss till 1-1 idag??