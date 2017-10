Old School Football - bästa elvorna i Liverpool och Tipsextra

Samtalet med Liverpool-profilen Pelle Ehnberg fortsätter och nu riktas ljuset mot de mest profilstarka spelarna i Liverpool och Tipsextra som helhet. Tre elvor presenteras.





Samtalet om fotboll från förr går nu in på det mest kristiska momentet, det vill säga då vi tar ställning. Då vi tar ut våra bästa elvor från den tiden.



» Klicka här för att lyssna



Här följer tre elvor.







Pers Malmqvist Stolts bästa Liverpool-elva från Tipsextra-tiden (1969-95)



(4-4-2): Bruce Grobbelaar (Zimbabwe) - Phil Neal (England), Alan Hansen (Skottland), Emlyn Hughes (England), Alan Kennedy (England) - Ronnie Whelan (Irland), Terry McDermott (England), Graeme Souness (Skottland), John Barnes (England) - Kenny Dalglish (Skottland), Ian Rush (Wales).







Pelle Ehnbergs bästa Tipsextra-elva (1969-95)



(4-4-2): Neville Southall (Everton) - Steve Perryman (Tottenham), Colin Todd (Sunderland, Derby County, Everton, Birmingham City, Nottingham Forest, Oxford, Luton), Alan Hansen (Liverpool), Emlyn Hughes (Liverpool, Wolves) - Peter Lorimer (Leeds United), Glenn Hoddle (Tottenham, Swindon, Chelsea), Graeme Souness (Middlesbrough, Liverpool), John Barnes (Watford, Liverpool) - Kenny Dalglish (Liverpool), Ian Rush (Liverpool)







Pelle Ehnbergs utmanarelva från Tipsextra-tiden (1969-95)



(4-4-2): Pat Jennings (Tottenham, Arsenal) - Phil Neal (Liverpool), Norman "Bites Yer Legs" Hunter (Leeds United, Bristol City), Tony Adams (Arsenal), Mick Mills (Ipswich, Southampton, Stoke) - Kenny Hibbitt (Wolves, Coventry City), Keith Weller (Chelsea, Leicester City), Bryan Robson (West Bromwich, Manchester United), Tommy Hutchison (Coventry, Manchester City) - Charlie George (Arsenal, Derby County, Southampton, Nottingham Forest), Laurie Cunningham (West Bromwich, Manchester United, Leicester City, Wimbledon FC)



Motiveringar och svåra gränsdragningar diskuteras i podden. När det gäller Per Malmqvist Stolts elva kan man läsa mer om spelarna i elvan och om en utmanarelva i boken



OBS: de klubbar som är angivna inom parentes är sådana som där spelarna var under Tipsextra-tiden och befann sig i den engelska högstadivisionen. Kan ha missat någon.



» Klicka här för att lyssna



I väntan på lördag - skål på er! Liverpools storhet under Tipsextra-tiden vilade på en skotsk ryggrad i form av Alan Hansen, Graeme Souness och Kenny Dalglish, men det fanns fler stora profiler.Samtalet om fotboll från förr går nu in på det mest kristiska momentet, det vill säga då vi tar ställning. Då vi tar ut våra bästa elvor från den tiden.Här följer tre elvor.Pers Malmqvist Stolts bästa Liverpool-elva från Tipsextra-tiden (1969-95)(4-4-2): Bruce Grobbelaar (Zimbabwe) - Phil Neal (England), Alan Hansen (Skottland), Emlyn Hughes (England), Alan Kennedy (England) - Ronnie Whelan (Irland), Terry McDermott (England), Graeme Souness (Skottland), John Barnes (England) - Kenny Dalglish (Skottland), Ian Rush (Wales).Pelle Ehnbergs bästa Tipsextra-elva (1969-95)(4-4-2): Neville Southall (Everton) - Steve Perryman (Tottenham), Colin Todd (Sunderland, Derby County, Everton, Birmingham City, Nottingham Forest, Oxford, Luton), Alan Hansen (Liverpool), Emlyn Hughes (Liverpool, Wolves) - Peter Lorimer (Leeds United), Glenn Hoddle (Tottenham, Swindon, Chelsea), Graeme Souness (Middlesbrough, Liverpool), John Barnes (Watford, Liverpool) - Kenny Dalglish (Liverpool), Ian Rush (Liverpool)Pelle Ehnbergs utmanarelva från Tipsextra-tiden (1969-95)(4-4-2): Pat Jennings (Tottenham, Arsenal) - Phil Neal (Liverpool), Norman "Bites Yer Legs" Hunter (Leeds United, Bristol City), Tony Adams (Arsenal), Mick Mills (Ipswich, Southampton, Stoke) - Kenny Hibbitt (Wolves, Coventry City), Keith Weller (Chelsea, Leicester City), Bryan Robson (West Bromwich, Manchester United), Tommy Hutchison (Coventry, Manchester City) - Charlie George (Arsenal, Derby County, Southampton, Nottingham Forest), Laurie Cunningham (West Bromwich, Manchester United, Leicester City, Wimbledon FC)Motiveringar och svåra gränsdragningar diskuteras i podden. När det gäller Per Malmqvist Stolts elva kan man läsa mer om spelarna i elvan och om en utmanarelva i boken Tipsextra - klubbarna, matcherna, spelarna OBS: de klubbar som är angivna inom parentes är sådana som där spelarna var under Tipsextra-tiden och befann sig i den engelska högstadivisionen. Kan ha missat någon.I väntan på lördag - skål på er!

2 KOMMENTARER 217 VISNINGAR 2 KOMMENTARER217 VISNINGAR PER MALMQVIST STOLT

skribentper@gmail.com

På Twitter: @permalmqvist

2017-10-13 12:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Old School Football

Old School Football

2017-10-13 12:00:00

Old School Football

2017-10-12 11:30:00

Old School Football

2017-10-06 11:30:00

Old School Football

2017-09-22 11:30:00

Old School Football

2017-09-20 19:01:00

Old School Football

2017-09-15 15:19:24

Old School Football

2017-09-15 11:30:00

Old School Football

2017-09-06 22:08:00

Old School Football

2017-09-03 11:18:00

Old School Football

2017-09-01 11:30:00

ANNONS:

Samtalet med Liverpool-profilen Pelle Ehnberg fortsätter och nu riktas ljuset mot de mest profilstarka spelarna i Liverpool och Tipsextra som helhet. Tre elvor presenteras.Helgen närmar sig och det är dags för en tredelad nostalgiuppladdning innan lördagens avspark. Först ut ett samtal med en Liverpool-supporter som har över hundra matcher live under bältet.Välj din favorittorped och ta chansen att vinna boken om Tipsextra.Old School blickar tillbaka som vanligt och minns när tv-program ringades in, men också när Neville Southall värvades till Everton.Viöka spelare utmärkte sig under de svåra åren och finns behovet av magiska treenigheter kvar i Manchester City? Vi reder ut det i denna avslutande artikel om Citys resa till botten och tillbaka igen.Hur blev livet på Maine Road efter Bell, Lee och Summerbee? Old School Football reder ut om det kom efterträdare på treenighetstronen.I djup förbistring över min favoritklubbs tillkortakommanden ger jag mig ut på en färd av sex, våld och så lite sensualism, som när Luton Town vann ligacupen 1988.En fårad men distingerad gentleman lägger, i en dokumentär från 1990, ut texten om tre av sina före detta spelare: “Den förste var den med störst jämnhet, han gav samma varje vecka, dvs 110 %. Den andre var den mest atletiska spelare jag någonsin tränat och den tredje var den bäste avslutaren du kan tänka dig”. Spelarna i fråga var Mike Summerbee,Colin Bell och Francis Lee, den blåa delen av Manchesters svar på den treenighet som härjade på andra sidan staden.Vackra fotbollsmatcher eller vackra samarbeten mellan fantastiska fotbollsspelare kan ibland kännas som sagor, som legender att föra vidare, och i sagovärlden talas det ofta om magiska tal. Jag ska nu under en period grotta ner mig i ett av dessa tal i den engelska fotbollssagan, nämligen tre.Vi beger oss tillbaka till tiden då Coventry City upplevde storhet. Mycket tack vare en fantastisk sammanhållning, på och utanför plan. Dessutom bar klubben under en period bajsbruna matchställ.