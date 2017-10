Tävling: Tipsextras Torpeder

Välj din favorittorped och ta chansen att vinna boken om Tipsextra.

Tipsextras Torpeder

De hårdaste och fulaste som var älskade av de egna fansen, men hatade av alla andra. De som spelade med hjärtat för klubben men aldrig tvekade för brutal cynism på plan. De förtjänar att uppmärksammas.



Markera eller skriv ner ditt förslag, lägg till en motivering (högst 80 ord) på just din favorittorped. Enda kravet är att de ska ha varit aktiva under Tipsextra-eran, det vill säga mellan 1969-1995.



De tre första som nominerat segrartorpeden vinner – förutom evig Old School-ära - var sitt signerat exemplar av Per Malmqvist Stolts bok



Dessutom utdelas hederspris för klatschiga motiveringar.





2017-10-06 11:30:00

