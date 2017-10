Gillingham 0 - 1 Portsmouth

Portsmouth fortsätter vinna varannan ligamatch efter en rättvis seger i Gillingham. I en svag match var det gästerna som stod för det mesta av det (lilla) bästa.

Det var en händelselös match mellan två välorganiserade lag utan riktigt bett framåt. Skador och avstängningar är en förklaring då båda lagen hade en handfull tunga namn borta. Portsmouth satte in Oliver Hawkins i mittförsvaret i Christian Burgess frånvaro, Nathan Thompson var åter som högerback, Kyle Bennett ersatte Brett Pitman och Curtis Main fick chansen längst fram.Första halvlek var sömnig med få intressanta händelser. Att det i de elva minuter långa höjdpunkterna ägnades en minut åt målvakten Tomas Holys och sedan två funktionärers försök att få tillbaka hörnflaggan på plats säger en hel del. "You don't know what you're doing" skanderade publiken. Portsmouth hade ett par lägen som hade kunnat resultera, dels ett skott av Matty Kennedy som räddades och en dubbelchans där Jamal Lowe s skott från nära håll blockades varpå andravågsskottet från Ben Close räddades av Holy.För Gillingham var det en situation som stack ut och det var när Sean Clare fälldes av Hawkins vid straffområdeslinjen utan åtgärd från domaren. En tackling på Bennett i momentet innan borde nog ha gett frispark så det var en rimlig kompensation att inte blåsa frispark eller straff för Gillingham. Minuterna därefter var det gästernas tur att ropa på domarens uppmärksamhet när Matt Clarke blev hårt dragen i tröjan på en offensiv hörna.Andra halvlek var bättre från gästerna som tog ledningen inom en halv minut. Thompson slog ett perfekt inlägg på ett tillslag, Main nickade i stolpen och Kennedy smällde in returen. Det var tredje gången på två matcher som det blev mål på en retur på ett avslut av Main. Ett fint anfall som inleddes med Kennedys crossboll till Lowe som snyggt vrickade bollen förbi sin försvarare till Thompson.Sedan hade Portsmouth full kontroll och gick för fler mål. Kennedy och Stuart O'Keefe sågade sig igenom med ett snyggt väggspel innan Kennedys skott styrdes i burgaveln. Gillingham hade en boll i nät men Josh Parkers mål blev bortdömt på grund av en mycket knapp offside. Clarke var sedan ytterst nära 0-2 med en nick som smet precis utanför stolpen.När klockan tickat upp mot 94 blåste domaren av och Gillingham hade bara träffat mål två gånger, en utspark och det bortdömda målet. Det var ett formidabelt uppträdande av backlinjen och Hawkins imponerade stort i sin ovana roll. Portsmouth hade ett stort bollinnehav och vann avsluten med 16-4 varav 3-0 på mål. Inte speciellt effektivt framåt, men är defensiven så solid räcker det med ett mål.Någon hade snappat upp att Matthew Taylor i tv-studion refererade till Portsmouth som "vi". Om även Donohues skada hade varit lite värre hade vi kunnat behöva honom. Nu har skadelistan vuxit med enbart Adam May som stukade foten på träning. Close (kramp) och Donohue (lårkaka) är troligen tillgängliga på lördag. Men det är en stukad trupp och Christian Oxlade-Chamberlain har nu återkallats från sitt lån. Det återstår att se om Thomas Juel-Neilsen erbjuds kontrakt. Han kommer spela med u23-laget mot Everton ikväll.Gillingham (3-5-2): Holy; O’Hara, Ehmer, Nugent (Tucker 45); Parker, Hessenthaler, Martin (k) (List 57), Bingham, Ogilvie; Wilkinson, Clare (Oldaker 67)Pompey (4-2-3-1): McGee; Thompson, Hawkins, Clarke, Donohue (Haunstrup 67); O’Keefe (k), Close (Rose 83); Lowe, Bennett (Evans 83), Kennedy; MainDomare: Christopher SarginsonPublik: 8163 (1333 gästande)