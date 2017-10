Inför Portsmouth - MK Dons

Efter två raka matcher mot bottenlag väntar mittenmöte mot MK Dons.

MK Dons är en klubb som jag direkt ogillar. Det känns som att jag uttryckt mina åsikter kring den klubben otaliga gånger här, trots att Portsmouth mött MK blott två gånger. Det var ju så att Wimbledon köptes och flyttades. Köp en klubb och flytta den och du tar bort en stor del av dess identitet, om inte all identitet. Som följd av köpet gick Portsmouth miste om Wimbledon-duon Jobi McAnuff och Nigel Reo-Coker, men jag har kommit över det nu. Wimbledons historia inklusive FA-cuptiteln från 1988 fick man i alla fall inte med sig. MK har fått vinna sina egna titlar och har vunnit en Football League Trophy, vad nu det är. Jag såg den där 1988-finalen som sjuåring och förvånades över att Liverpool förlorade. De vann alltid på den tiden. Tiderna förändras och 20 år senare vann inte Liverpool allt och Portsmouth tog hem samma cup. Nästan 30 år senare hann Portsmouth likt Wimbledon bli supporterägt men olikt Wimbledon säljas. I mångas ögon såldes själen, men huvudskälet var att fyra miljoner pund behövdes för att rädda Fratton Park då tidigare ägare negligerat all form av underhåll och det var inte realistiskt att låta supportrarna stå för notan eller lägga en tredjedel av nuvarande budget under fyra säsonger för att bibehålla kapaciteten. Denna budget som idag inte tar sig in på övre halvan i League 1.Inget pekar på att Portsmouth kommer att gå åt MK-hållet, men chansen att vara som Wimbledon har sålts för att få fortsätta på Fratton Park, den spelplats klubben varit på sedan starten 1898. Den symboliskt viktiga delen av själen har inte sålts i varje fall och nu finns planer på att bygga ut efter det initiala nödvändiga reparationsarbetet. Några investeringar i spelartruppen kommer inte heller att ske. Budgeten förblir intakt och investeringar görs istället på ungdomssidan och i arenan. Hållbarhet och kontinuitet är nyckelord för ägarna, som i veckan talat om att klubben ska vara självförsörjande och att managern bör få mycket längre tid än vad som är brukligt i England. Ordförande Michael Eisner tycker inte det är orimligt med tio år. Det låter bra tycker jag, men hade inte Fratton Park varit så förfallet hade jag helst sett att vi hade behållit klubben.Förutom dessa meddelanden från ledningen har en annan nyhet skapat lite diskussion i veckan som gått. Det är så att Kenny Jackett ryktas vara en av favoriterna till att ta över Wales landslag ifall Chris Coleman avgår. Jackett säger dock själv att han inte tänkt i landslagsbanor utan mer ser sig som en klubblagsmanager och att han är fokuserad på sitt jobb i Portsmouth. Ingen jättetydlig dementi precis. Vi får se när han får frågan helt enkelt, om han får den.Men hur är det nu med läget kring matchen? MK har få avbräck och det viktigaste är att Aaron Tshibola är avstängd efter en tidig utvisning senast. MK var i bra form med fem raka utan förlust i liga och cup innan 1-4 hemma mot Bradford. Då saknade man landskampande Callum Brittain och Ousseynou Cissé, som nu är åter liksom tidigare skadade Chuks Aneke. Svenske Osman Sow lär starta. På bortaplan har man besegrat de svagare lagen Bury, Plymouth och Wimbledon men förlorat mot starkare motstånd såsom Blackburn , Blackpool och Peterborough . Det är ett spelande lag och en klubb som satsar mycket på ungdomsverksamhet. Jag antar att inte allt kan vara dåligt med denna klubb.Portsmouth har haft det tufft med skador, främst i försvaret där två vänsterbackar och en mittback är knäskadade, men nu ser det ut som att Christian Burgess är tillbaka. I och med det kan Oliver Hawkins flyttas upp på topp igen, men frågan är om managern flyttar på Curtis Main . Alternativt får Main backa ett steg och ta den plats Kyle Bennett vikarierat på. Conor Chaplin är borta liksom Brett Pitman, den sistnämnda väntas tillbaka om två veckor. På mittfältet saknas Adam May medan Milan Lalkovic väntas tillbaka efter sin hälseneskada. Matty Kennedy, Ben Close och Dion Donohue , som alla åkte på lättare skador senast, räknar med spel. Thomas Juel-Nielsen kommer ej att erbjudas något kontrakt.Portsmouth må ha budget för undre halvan men tar sig in på den övre i den viktigare tabellen händelse av vinst. Detta då Bristol Rovers och Oxford möts. Kanske kan följande elva fixa biffen: Luke McGee - Nathan Thompson, Christian Burgess, Matt Clarke , Dion Donohue - Jamal Lowe , Stuart O'Keefe, Ben Close, Matty Kennedy - Curtis Main - Oliver Hawkins.