Portsmouth 2 - 0 MK Dons

Portsmouth tog en klar seger mot MK Dons efter säsongens bästa halvlek. Oliver Hawkins blev matchhjälte med sina två mål i första halvlek och i den andra imponerade Portsmouths solida defensiv. Resultatet innebar ett lyft till plats åtta i den jämna tabellen.

Kenny Jackett, nu också QPR s förstaval om man sparkar Ian Holloway, gjorde en ändring från segermatchen mot Gillingham. Christian Burgess var åter, men oväntat på bekostnad av Curtis Main som var så bra senast. Main hade sträckt baklåret på träning och därmed fanns bara en forward kvar. Last man standing var Oliver Hawkins, mittbackhjälte mot Gillingham och nu åter som forward.Det var fin stämning matchen igenom. Man kunde höra MKs fans vid något tillfälle. De försökte skapa reaktion genom att sjunga When the saints go marching in. Möjligen testade de något om Musse Pigg också, men de blev överröstade av hemmapubliken som gillade vad de såg.För Portsmouth inledde bestämt och dominerade fullständigt. MK hade inte mycket att komma med och det var bara en tidsfråga innan målet skulle komma. Det kom innan kvarten var spelad genom Hawkins som styrde in ett lågt inlägg av Matty Kennedy. Kennedy hade snott åt sig bollen tack vare hög och aggressiv press, något som fungerade bra för Portsmouth genom hela matchen.Hemmalaget hade full kontroll härifrån och spelade riktigt bra. Första halvan av första halvlek var perfekt förutom att man kom till avslut lite för sällan. MK fick dock jobba hårt för att freda målet och det krävdes några blockeringar för att hålla siffrorna nere. MK hade själva inte mycket till anfallsspel. Osman Sow var nära ett bra läge, men precis när han skulle skjuta kom Matt Clarke farandes med en perfekt glidtackling och så blev det bara hörna av det.Portsmouth satte 2-0 minuten innan paus. Ett fint anfall såg ut att stranda i straffområdet, men Jamal Lowe vann tillbaka bollen och skickade in den framför mål. En försvarare styrde bollen och Hawkins fick reagera snabbt för att kunna styra in bollen med knäet eller benskyddet. Tvåmålsledningen i paus kändes bergsäker.Andra halvlek var jämnare när Portsmouth hade lite problem med passningsspelet och orsakade lite väl många frisparkar på egen planhalva. Burgess var inte långt från ett självmål när han styrde ett inlägg metern utanför egen stolpe, men Portsmouth hade lägen framåt också. Kyle Bennett styrde bollen utanför från fem meter och Hawkins missade ett liknande läge. MK var närmast en kvittering i samband med en tilltrasslad situation framför hemmalagets mål.Men Luke McGee var i stort sett helt otestad och de få chanser som skapades var mot gästernas mål. Efter Bennetts och Hawkins chanser var det dock inte nära fler mål och Portsmouth kunde stänga matchen på ett professionellt sätt. Det var första gången den här säsongen som laget tagit två raka segrar i seriespelet och räknar man med låtsascupen är det nu tre raka segrar. Det bäddar för intressanta bortamatcher mot Doncaster och Blackburn Skadeläget har lättat på en front då Nathan Thompson och Burgess är åter i full kapacitet. Båda var utmärkta. Problemen finns främst framåt då Hawkins är enda friske anfallaren. Conor Chaplin räknar dock med att vara med i truppen på tisdag. Förhoppningsvis stör inte Jackett-ryktena något, men det är klart att det vore skönt med en rejäl dementi från hästens mun. Nu ska det också sägas att det rör sig om rena spekulationer eftersom Wales alltjämt leds av Chris Coleman och QPR ännu inte har sparkat Holloway.Pompey (4-2-3-1): McGee - Thompson, Burgess, Clarke, Donohue - Close, O'Keefe (k) - Lowe, Bennett, Kennedy (Evans 81) - HawkinsMK Dons (4-1-4-1): Nicholls - Brittain (Williams 41), Ebanks-Landell, Wootton, Golbourne - Cisse (Agard 66) - Ariyibi, Upson, Gilbey (k), Nesbitt (Aneke 46) - SowDomare: Graham HorwoodPublik: 17608 (580 gästande)