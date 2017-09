Portsmouth 4 - 1 Fleetwood

Efter alla missar mot Northampton var effektiviteten tillbaka mot Fleetwood. Matchen var jämnare än vad siffrorna anger, men segern var likväl rättvis.

Det blev en ändring i Kenny Jacketts startelva gentemot senast. Unge Adam May plockades ur truppen och ersattes av nästan lika unge Ben Close . Det var dags att avlasta May, sade managern efter matchen, och det var Close som var närmast. Ingen Danny Rose i truppen denna gång heller och även Kyle Bennett fick sitta på läktaren.Lagen hade varsin chans i inledningen. Först nickade väldige Cian Bolger en hörna över med Matt Clarke tätt inpå sig. Sedan satte Jamal Lowe en fin djupledspassning till Brett Pitman som lyfte bollen över målvakten men tätt utanför stolpen. Sedan hände inte mycket förrän i mitten av halvleken då Damien McCrory tvingades av och ersattes av Dion Donohue . Donohue hade mot slutet av halvleken ett bra skott i burgaveln innan Pitman nickade in 1-0 på Nathan Thompsons inlägg. Den rutinerade anfallaren smög in på bortre stolpen och satte bollen mellan benen på Alex Cairns. Det kostade en blodig näsa då han fick en spark i nickögonblicket. Portsmouth ledde rättvist i paus men Fleetwood kom tillbaka i början av andra halvlek. Ett inlägg från vänster nickades bakåt mot Devante Cole som vräkte in en volley i vänstra krysset. Vicketjädramål 1. Farsan Andrew hade inte gjort det bättre. Fler hemmasupportrar än bortasupportrar applåderade målet.Portsmouth svarade imponerande på detta. Direkt efter målet hade man bollen en lång stund utan att gästerna kom åt och Pitman avslutade med ett skott rakt på målvakten. Sedan följde fem minuters press mot Fleetwoods mål innan Lowe bröt sin måltorka, detta med en nick på Donohues hörna. Första nickmålet sedan åttaårsåldern och ett omedelbart resultat på veckans extraträning på avslut och främst med huvudet.Fleetwood hade två fina kvitteringslägen. Först Cole som sköt utanför i bra läge, men en än bättre chans missade Conor McAleny som från 15 meter sköt utanför. Det blev kostsamt. Strax därefter satte Conor Chaplin en djupledspassning till Lowe som bröt in i högra delen av straffområdet och skickade upp bollen i nättaket från minimal vinkel. Vicketjädramål 2.Portsmouth hade nu full kontroll och det skulle bli ytterligare nätrassel för Pitman var inte nöjd med ett mål. Med kvarten kvar satte han ett mycket fint distansskott vid bortre krysset och gick med det upp i delad skytteligaledning på sex mål. Donohues hörna blev alldeles för lång och Pitman fick backa för att sedan nicka rakt upp. Kennedy vann nästa duell och bollen damp ner hos Clarke till vänster i straffområdet. Clarke spelade kort till Pitman som passade Kennedy. Kennedy till Lowe, tillbaka till Pitman utanför hörnet till straffområdet. Inläggsfint och sedan skott, stolpe in. En misslyckad hörna som ledde till drömmål utan att någon Fleetwood-spelare var på bollen. Vicketjädramål 3.Kyle Dempsey blev utvisad för sin andra klumpiga tackling och Portsmouth var nära ett femte mål när inhopparen Oliver Hawkins nickade över, men 4-1 fick man nöja sig med och det är ett finfint resultat mot ett lag som säkert kommer nå kvalspel.Självförtroende är viktigt. Det syntes på Lowe som gjorde en halvdan första halvlek, men när han väl satt det där första målet lossnade allt. Förra säsongen inledde han i Hampton & Richmond i sjättedivisionen. Han sköt Portsmouth till League 1 i den oförglömliga matchen borta mot Notts County. Efter att ha bränt en handfull fantastiska chanser satte han äntligen sina första mål i League 1, och nu ska det bli väldigt intressant att se hur bra han kan spela. Utvecklingen har gått fort för yttern, men här finns fortfarande mer att ta av.Det börjar se ut som att Jacketts idéer satt sig nu. Det är ett rakare spel nu än under Paul Cook och framförallt är anfallsspelet snabbare. Nu finns det mer ytor att spela på också, men snabba yttrar som sätter fart direkt mot mål eller inläggsläge var inget vanligt inslag i Cooks lag.Segern ger självförtroende och andrum. Härnäst väntar en riktigt tuff uppgift i form av Scunthorpe på bortaplan. Tabellsexan har raden 5-2-1 och endast tre insläppta mål. Enligt experimental361.com krävs det i genomsnitt 30 avslut för att göra mål på Scunthorpe, men samtidigt ska det nämnas att man har två raka matcher på hemmaplan utan mål framåt. Defensivt är det bara Wigan som är lika starkt och Portsmouth har gjort mål på dem också.Pompey (4-2-3-1): McGee; Thompson, Burgess, Clarke, McCrory (Donohue 21); O’Keefe, Close; Lowe, Pitman (k) (Hawkins 86), Kennedy; Chaplin (Evans 74)Fleetwood (3-5-2): Cairns; Bolger (Cargill 59), Pond (k), Eastham; Coyle, O’Neill (McAleny 46), Glendon, Dempsey, Bell; Cole, Hiwula (Hunter 72)Domare: Dean WhitestonePublik: 17192 (115 gästande)