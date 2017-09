2017-09-16 16:00

Inför Brentford- Reading

Lurig bortamatch i London

Reading har fått en veckas vila då tisdagens match mot Barnsley var flyttad då Barnsley spelade i ligacupen. Förhoppningsvis har man tränat på avslut efter förra helgens kavalkad av missade målchanser mot Bristol. Watson och Kermorgant är fortfarande borta på grund av skador tillsammans med Harriott men i övrigt verkar det vara skadefritt även om den här matchen kanske kommer lite för tidigt för Swift och Obita som är tillbaka efter sina skador. Aluko var bra i sin debut och, även om det är svårt att bedöma efter en match, kommer att vara mycket viktig för oss. Edwards kom in och var stabil på mitten, vi får se om det räcker till en start mot Brentford. Bödvarsson hade ett par hårresande missar mot Bristol och får läge att revanschera nu då han troligen startar på topp igen. Kelly gick av i lördags och det ska inte vara någon fara men det är större konkurrens i laget den här säsongen så Stam kanske gör en del ändringar på mittfältet då dessutom spelschemat, som vanligt, är hektiskt med två matcher i veckan.



Bödvarsson efter lördagens match: “Bristol City was a game we should have buried in my opinion. It was just one of those days, so we need to swallow that and focus on the next game.I thought we defended quite well, it was an unlucky goal to concede. We need to keep learning and come back stronger."



Brentford har ännu inte vunnit någon match, tre oavgjorda matcher och fyra förluster är facit hittills, och ligger näst sist i tabellen med bara Bolton bakom sig. Laget har dock inte spelat dåligt utan man har helt enkelt inte tagit till vara på sina chanser, vi hoppas givetvis att det inte lossnar i helgen.I ligacupen har det gått bättre och efter två raka segrar ställs man mot Norwich på tisdag kväll. The Bees saknar Vibe, Canos och Macleod, dessutom är Dalsgaard tveksam efter att ha knockats i tisdagsmatchen mot Sheffield W.



Reading har inte hållit nollan borta mot Brentford sedan 1973 då legenden Steve Death höll rent. Förra säsongen vann Brentford med 4-1 och de har övertaget på slutet med fem segrar på de åtta senaste matcherna mot Readings två vinster.

ANNONS:

