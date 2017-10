2017-10-31 21:00

Reading - Nottingham



Inför Reading - Nottingham

Goda råd börjar bli dyra, det är nog bäst för Stam och hans mannar att det vänder snart

Matchen i lördags började bra, Reading tog tag i taktpinnen och såg pigga ut mot defensiva gäster norrifrån. Sedan sket det sig… Middlesbroughs första riktiga anfall efter 14 minuter gav en straff till gästerna efter ett klumpigt ingripande från van den Berg och Leadbitter gav inte Mannone en chans. Som om vi inte hade nog med skador så nickade några minuter senare Readingförsvararna Moore och Ilori ihop, Ilori bars ut på bår medan Moore återkom efter en stund, rejält lindad runt skallen. Efter det tappade Reading spelet och Boro hade inget större intresse av att anfalla, matchen var inte direkt underhållande utan det var mer träningsmatch stämning över det hela. Med en kvart kvar avgjorde Assombalonga på ett av få anfall från gästerna, ett enkelt nickmål mellan två försvarare.



Något positivt? Tja, vi startade med en anfallare i form av Sam Smith som alla fall försökte hela matchen och Kermorgant spelade sista 13 minuterna och hann missa ett bra läge, vi skyller det på allmän rostighet. Stam efter matchen: "We started very well, in going forward and keeping the pace high. Then we conceded a stupid goal from a penalty. You need to come back from that, which is always difficult because you're then facing a team that is dropping deep. Boro were very defensive. But when you make two mistakes, concede two goals and don't score ourselves, you lose games."



Nu kommer Nottingham Forest på besök och nu är det verkligen viktigt att ta tre poäng annars börjar det se ut som det blir en kamp för att undvika nedflyttning. Frågan är vilket lag det blir när Ilori blev nästa man på skadelistan, fortsätter skadorna med den här farten så blir det U17 som spelar matcher i december för Reading. McShane var det överraskande valet på högerbacksplatsen i lördags vilket tyder på att Blackett inte riktigt har Stams förtroende. Frågan är hur Stam gör nu, Moore är given i mitten medan McShane förmodligen kliver in centralt vilket kan betyda att Bacuna och Gunter tar plats på kanterna, van den Berg kan också kliva ner och bilda trebackslinje.



Sedan har vi fortfarande på papperet ett hyggligt mittfält men ingen har presterat bra hittills så nu är det verkligen upp till bevis för Aluko, Beerens, Kelly, Swift, Edwards, Clement och Popa med flera. Frågan är om Sam Smith får chansen igen eller om Kermorgant känner sig redo att starta, besked får vi när truppen presenteras vid åtta blecket imorgon kväll.



Stam inför matchen: "It's good to have three games in a week because you want to do well. You want to win your games, with a defeat like Middlesbrough, you want to come back from that. It's not the easiest way of coming back from it, but that's how it is, with a lot of games in a short period. With the first one, Forest at home, we need to be there again and give everything we can again, and hopefully get the three points."



Gästerna kommer med en vinst i bagaget från i lördags när Hull besegrades med 3-2 på bortaplan, ett hattrick från Evertonlånet Dowell visade sig vara avgörande för utgången av den matchen. Forest är två poäng från en play-off plats och är elva i tabellen. Nyförvärvet från Newcastle, Daryl Murphy, är bäste målskytt med sex mål.



Statistiken säger att Reading på Madejski har vunnit sex av nitton möten med Forest och kryssat åtta gånger.



