Torsdagsfunderingar

Efter en viss artikeltorka kommer här ett försök till att liva upp skrivandet för Southampton igen.

Hösten är här och efter sju matcher med Saints kommer här några tankar.

Förra säsongen avslutades med en rejäl måltorka och vi var nog många som önskade oss en förändring över sommaren. Ledningen gjorde vad de kunde och Puel fick lämna till förmån för Pellegrino. En ny argentinare in alltså. Närmst från spanska ligan och det lät ändå ganska spännande. Efter sju spelade matcher har vi fortfarande en hel del problem i sista tredjedelen och frustrationen börjar komma krypande så smått. På sju matcher (varav en cupmatch) har vi mäktat med att göra fyra mål. Tre av dessa var dessutom i samma match. Å andra sidan kan vi glädjas med ett fortsatt stabilt försvarsspel, som bara släppt in åtta mål. De senaste matcherna har spelat dock sett marginellt bättre ut och det känns klart mer lovande. Stoke-matchen till helgen kan bli mycket viktig och vi har alla möjligheter att göra mål, då ett flertal försvarsspelare i Stoke är otillgängliga.Sommaren började med värvningen av den unge polske mittbacken Jan Bednarek . Under stormande rykten kring Van Dijk hoppades nog många supportrar på en ersättare för holländaren. Nu blev Van Dijk kvar och tur är väl det. Bednarek har fått spela ett par matcher, men har inte sett ut att vara på rätt nivå än så länge. Kanske en för framtiden. Kanske.Därefter gick det ett ganska bra tag utan att det hände något alls. Pellegrino inventerade sin trupp och hade troligen en del samtal med Les Reed, Ralph Krueger och övriga styrande. Men så kom augusti och in kom Mario Lemina från Juventus bänk. Frågade en god vän (och Juventussupporter) om Lemina och fick till svar att han var en "stabil spelare, men inte bra nog för Juventus". Jag är såhär långt mycket glad att han inte var bra nog för Juve, då han verkar vara en riktig "Super-Mario". Fick vänta lite på att debutera, men som han spelat därefter. Redan en riktig nyckelspelare på det centrala mittfältet och besitter kompetenser som vi saknat.Mittbackarna var det sen ja. Van Dijk fortsatte ryktas till diverse olika klubbar och när Wesley Hoedt värvades i slutet på augusti trodde jag att Virgil skulle lämna. Men icke! Hoedt har gått in med en väldig pondus som mittback och har dessutom en riktigt bra fot för crossbollar. Den förre Laziospelaren känns väldigt stabil såhär långt och förhoppningsvis kan han och landsmannen Van Dijk bilda ett riktigt stabilt mittlås den här säsongen.För många är Southampton synonymt med en fantastisk akademi. Det har vi säkert fortfarande men istället för speltid har, i år, flera ynglingar lånats ut till olika klubbar. Speltid är viktigt och förhoppningsvis kan dessa spelare komma tillbaka som bättre spelare. Glädjande nog har samtliga utlånade spelare fått ganska gott om speltid såhär långt och detta verkar lovande. Kvar i klubben har vi en del spelare som är på gränsen till matchtruppen. Då vi inte har så mycket matcher i år (och redan åkt ur ligacupen) kommer det troligen bli tufft för McQueen, Stephens, Targett m.fl. att ta ordinarie platser och frågan är om dessa också ska erbjudas utlåning i januari.Ja, vad säger man här egentligen? En lååång transfersaga under sommaren och det blev ingenting av den. I ett i övrigt galet transferfönster pratades det om 50 miljoner pund för mittbacken. Nu är holländaren tillbaka i truppen efter att ha tränat på egen hand fram till transferfönstret stängde. Han har fått en match med U23 och ett inhopp i PL. Jag hoppas innerligt att han nu kan fokusera på Saints och att vi kan gå vidare. Det verkar som att Pellegrino är beredd att satsa på honom och med övriga försvarsspelare och defensiva mittfältare känns defensiven väldigt trygg. Detta öppnar för att även offensiven ska kunna lösa sig och mer frihet ges och de kreativa krafterna.Sammanfattningsvis är jag mycket optimistisk inför hösten och hoppas att helgens match blir starten på en riktigt bra säsong.Come on you Saints