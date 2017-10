2017-10-14 16:00

Manchester C - Stoke



Kan vi få se lika glada miner från Stoke-spelarna på The Etihad i helgen?

Inför Manchester City vs. Stoke City

Stoke reser efter landslagsuppehållet de dryga fem milen norrut i helgen för att försöka rubba miljardbygget Manchester City på Etihad.





Motståndarna:

Klubb: Manchester City Football Club

Smeknamn: City, The Citizens, The Sky Blues, Blues.

Grundad: 1880 (som St Mark's, 1894 som Manchester Ctiy)

Arena: The Etihad Stadium, Manchester (kap. 55 097)

Manager: Pep Guardiola







Manchester City har gått som tåget under inledningen av den här säsongen. De enda tappade poängen kom i andra omgången, i hemmamötet med



Annars har man radat upp segrar under säsongsinledningen och till skillnad från lokalrivalen, så har man även stött på starkt motstånd på vägen fram mot toppen av ligan.



Även i







Fem senaste:

Man City

Chelsea, b (PL) 1-0

Shakhtar Donetsk, h (CL) 2-0

Palace, h (PL) 5-0

WBA, b (Carabao Cup) 2-1

Watford, b (PL) 6-0



Stoke City

So'ton, h (PL) 2-1

Chelsea, h (PL) 0-4

Bristol C, b (Carabao Cup) 0-2

Newcastle, b (PL) 1-2

Man Utd, h (PL) 2-2



Managersnack inför matchen:

Manchester City manager Pep Guardiola: "They [Stoke] are defensively well organised with quality up front in [Xherdan] Shaqiri, Jese and [Eric Maxim] Choupo-Moting. When they need the long balls, [Peter] Crouch is unstoppable in the air. Last season we were not able to beat them here at home. It'll be a tough game."



Stoke City manager Mark Hughes on Manchester City: "As good as they were last year they still felt they needed to go into the market and spend £200m to address a few areas of the team. That's the resources they have and they use them very, very well. They look a lot stronger this year, certainly than they were last year. It's a big test for us but it's not one we're not afraid of."



The Potters:

Klubb: Stoke City Football Club

Smeknamn: The Potters

Grundad: 1863 (som Stoke Ramblers F.C.)

Arena: bet365 Stadium, Stoke-on-Trent (kap. 30 089)

Manager: Mark Hughes







Ska Stoke återigen lyckas rubba ett av Manchester-lagen i toppen? Som enda lag den här säsongen har man lyckats göra mål och knipa poäng mot Man United och frågan är om man ska lyckas kopiera Evertons bedrift och även få med sig en poäng från Man City? Eller varför inte alla tre, det har ju hänt förr. Vem kan glömma Dioufs solomål från 2014 som gav Stoke en sällsynt viktoria på Etihad.



Det har pratas en hel del om Berahinos måltorka i allmänhet och hans brända straff i synnerhet efter senaste matchen mot



Även inför den här matchen hittar vi skador på spelare i Stoke's startelva. Shawcross har fortfarande problem med ryggen och BMI är tveksam till start. Likaså åkte Allen på en hjärnskakning i den viktiga matchen mot Irland i veckan. Det fick både Wales och Stoke lida föra - The Dragons missar VM i Ryssland och The Potters får sannolikt klara sig utan en given startspelare på det centrala mittfältet.



Stoke kommer sannolikt inte behöva ägna så mycket tid åt anfallsspel på Etihad, så frågan är om man inte kommer att starta med Crouch på topp. Han är ju alltid ett alternativ att slänga in för att röra till det för motsåndarförsvaren i slutet av matcherna, men han är ju också ett bättre defensivt alternativ än någon av de andra offensiva spelarna, så det skulle inte förvåna mig om han finns med i startelvan.



Likaså kommer den förmodade 3-4-2-1-uppställningen snarare formeras som 5-4-1 denna lördagsafton.



Trolig laguppställning:

Butland



Zouma

Cameron

Wimmer



Diouf

Allen

Fletcher

Pieters



Shaqiri

Choupo-Moting



Crouch



Länkar:

Stoke City's officiella hemsida



Manchester City's officiella hemsida



Manchester City's svenskafans-sida



Några ord till:

Matchen spelas på The Etihad Stadium med matchstart kl.16.00. Domare i matchen är Craig Pawson. Trots att det är ligaledaren vi möter så väljer Viazlat inte att visa matchen direkt, utan kör tabellfyran Chelsea mot superjumbon



COME ON STOKE!

Stoke är det enda laget som hittills gjort mål på Manchester U nited den här säsongen. Nu ska man försöka göra om bedriften mot deras ärkerival och toppkonkurrent Manchester C ity.Klubb: Manchester City Football ClubSmeknamn: City, The Citizens, The Sky Blues, Blues.Grundad: 1880 (som St Mark's, 1894 som Manchester Ctiy)Arena: The Etihad Stadium, Manchester (kap. 55 097)Manager: Pep GuardiolaManchester City har gått som tåget under inledningen av den här säsongen. De enda tappade poängen kom i andra omgången, i hemmamötet med Everton . En match som slutade 1-1 efter att tidigare Man United-ikonen Rooney gett The Toffees ledningen och kvitteringen kom inte förrän 8 min före full tid genom Sterling.Annars har man radat upp segrar under säsongsinledningen och till skillnad från lokalrivalen, så har man även stött på starkt motstånd på vägen fram mot toppen av ligan. Liverpool , som i alla fall sjävla alltid tror att de har något med toppstriden att göra, kördes över med 5-0 i september och i senaste ligaomgången lyckades The Citizens betvinga Chelsea på Stamford Bridge, efter att De Bruyne avgjort matchen med ett riktigt klassmål.Även i Champions League verkar Man City få till det den här säsongen och man leder sin grupp efter två segrar och 6-0 i målskillnad. Möjligen kan man lyckas köpa sig framgång även i denna turnering den här säsongen. Sergio Aguero beräknades vara borta under lång tid efter att ha brutit revbenen i en trafikolycka, men det finns chans att han kan vara tillbaka redan till helgen. Däremot är "i-somras-Stoke-aktuelle" mittfältaren Fabian Delph tveksam till spel pga skada. Mittbacksklippan Kompany är dock helt avskriven från deltagande pga en vadskada.Man CityChelsea, b (PL) 1-0Shakhtar Donetsk, h (CL) 2-0Palace, h (PL) 5-0WBA, b (Carabao Cup) 2-1Watford, b (PL) 6-0Stoke CitySo'ton, h (PL) 2-1Chelsea, h (PL) 0-4Bristol C, b (Carabao Cup) 0-2Newcastle, b (PL) 1-2Man Utd, h (PL) 2-2"They [Stoke] are defensively well organised with quality up front in [Xherdan] Shaqiri, Jese and [Eric Maxim] Choupo-Moting. When they need the long balls, [Peter] Crouch is unstoppable in the air. Last season we were not able to beat them here at home. It'll be a tough game.""As good as they were last year they still felt they needed to go into the market and spend £200m to address a few areas of the team. That's the resources they have and they use them very, very well. They look a lot stronger this year, certainly than they were last year. It's a big test for us but it's not one we're not afraid of."Klubb: Stoke City Football ClubSmeknamn: The PottersGrundad: 1863 (som Stoke Ramblers F.C.)Arena: bet365 Stadium, Stoke-on-Trent (kap. 30 089)Manager: Mark HughesSka Stoke återigen lyckas rubba ett av Manchester-lagen i toppen? Som enda lag den här säsongen har man lyckats göra mål och knipa poäng mot Man United och frågan är om man ska lyckas kopiera Evertons bedrift och även få med sig en poäng från Man City? Eller varför inte alla tre, det har ju hänt förr. Vem kan glömma Dioufs solomål från 2014 som gav Stoke en sällsynt viktoria på Etihad.Det har pratas en hel del om Berahinos måltorka i allmänhet och hans brända straff i synnerhet efter senaste matchen mot Southampton . Dessa diskussioner har även förts på vårat forum och jag håller fast vid att en anfallare alltid ska vilja lägga en straff - annars har han inte där att göra! Sen är det upp till andra att avgöra vem som ska slå straffen. Men alla vill absolut inte slå straffar - fråga Torbjörn Nilsson, en av våra största i svensk fotbollshistoria. Han fegade ut och sprang ner i omklädningsrummet när det blev straffavgörande för Blåvitt mot Barcelona 1986. Nog för att Herr Nilsson är något av en ikon, men vill man ha den inställningen av en anfallsspelare? Inte jag iallafall... men sen gick det som det gick för Änglarna...Även inför den här matchen hittar vi skador på spelare i Stoke's startelva. Shawcross har fortfarande problem med ryggen och BMI är tveksam till start. Likaså åkte Allen på en hjärnskakning i den viktiga matchen mot Irland i veckan. Det fick både Wales och Stoke lida föra - The Dragons missar VM i Ryssland och The Potters får sannolikt klara sig utan en given startspelare på det centrala mittfältet.Stoke kommer sannolikt inte behöva ägna så mycket tid åt anfallsspel på Etihad, så frågan är om man inte kommer att starta med Crouch på topp. Han är ju alltid ett alternativ att slänga in för att röra till det för motsåndarförsvaren i slutet av matcherna, men han är ju också ett bättre defensivt alternativ än någon av de andra offensiva spelarna, så det skulle inte förvåna mig om han finns med i startelvan.Likaså kommer den förmodade 3-4-2-1-uppställningen snarare formeras som 5-4-1 denna lördagsafton.ButlandZoumaCameronWimmerDioufAllenFletcherPietersShaqiriChoupo-MotingCrouchMatchen spelas på The Etihad Stadium med matchstart kl.16.00. Domare i matchen är Craig Pawson. Trots att det är ligaledaren vi möter så väljer Viazlat inte att visa matchen direkt, utan kör tabellfyran Chelsea mot superjumbon Crystal Palace med 0-17 i målskillnad... men det handlar väl om avtal, folk har ju tvingats titta på Stoke pga det tidigare...

0 KOMMENTARER 87 VISNINGAR 0 KOMMENTARER87 VISNINGAR LARS-GUNNAR PERLINGER

2017-10-14 00:18:00

ANNONS:

Fler artiklar om Stoke

Stoke

2017-10-14 00:18:00

Stoke

2017-10-01 11:40:00

Stoke

2017-09-30 12:54:00

Stoke

2017-09-24 09:00:00

Stoke

2017-09-22 22:35:00

Stoke

2017-09-20 07:30:00

Stoke

2017-09-17 10:20:00

Stoke

2017-09-15 20:00:00

Stoke

2017-09-09 21:28:37

Stoke

2017-09-01 09:15:00

ANNONS:

Stoke reser efter landslagsuppehållet de dryga fem milen norrut i helgen för att försöka rubba miljardbygget Manchester City på Etihad.Can they do it on a rainy day in Stoke-on-Trent? Well, Peter Crouch can! Han blev tungan på vågen och avgjorde matchen mot Southampton fem minuter före full tid när Stoke tog en mycket viktig trepoängare.Stoke inkasserade säsongens första hemmaförlust förra helgen, men man får en chans att revanschera sig redan denna lördag när man tar emot Southampton på bet365 Stadium.Misstag av Stoke blev dyrbara och Chelsea kunde ta en enkel segerDenna helgen väntar hemmamatch för The Potters och det är Chelsea som kommer på besök.Här samlar vi nyheter kring Stoke City under september månadStoke kunde inte upprepa den fina insatsen från förra lördagen och fick åka hem utan poäng från St James' Park.Den här veckan åker The Potters norrut för ett möte med Newcastle på St James' Park.Stoke och Manchester United delade på poängen när man spelade en spännande och jämn kamp på bet365 Stadium på lördagskvällen. 2-2 slutade matchen efter att Choupo-Moting gjort båda målen för The Potters.Här samlar vi fakta och rykten kring Stoke City när det gäller sommarens transferfönster.