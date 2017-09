Inför Newcastle-Stoke

Den här veckan åker The Potters norrut för ett möte med Newcastle på St James' Park.

Det är två lag med hyfsad form som kommer till denna match. Stoke gjorde en bra insats mot Manchester United hemma på bet365 Stadium i lördags och blev det första laget att göra mål och ta poäng mot dem denna säsong. Newcastle kommer till denna match med två raka segrar varav den senaste togs borta mot Swansea.Klubb: NewcastleSmeknamn: The MagpiesGrundad: 1892Arena: St James' ParkManager: Rafael BenitezEfter två raka förluster, utan mål framåt i inledningen av årets Premier League och dessutom respass i Ligacupen har Newcastle ryckt upp sig. De två senaste matcherna har inneburit sex inspelade poäng, först besegrades West Ham klart hemma på St James' Park och därefter togs en tung trepoängare borta mot Swansea.I Newcastle återser vi numera Joselu som köptes från Stoke under augusti. En spelare som jag själv tycker vi fick se för lite av i Stoke men som nu verkar ha gjort det rätt bra i Newcastle.Statistiken säger att Rafael Benitez inte varit med och förlorat mot Stoke i de klubbar han representerat och det handlar om fem matcher. Ska denna svit fortsätta?Genomsnittsåldern för Newcastles startelvor har den här säsongen varit lite drygt 25 år, yngst i Premier League.Manager Benitez har en rätt frisk trupp inför denna match och själv är han tillbaka på bänken efter att ha missat matchen mot Swansea senast. Klart är att Paul Dummett och Massadio Haidara missar matchen pga skador. Dessutom får klubben klara sig utan Aleksandar Mitrovic i denna match då han är avstängd.NewcastleSwansea (Premier League) 1-0West Ham (Premier League) 3-0Nottingham (Ligacupen) 2-3Huddersfield (Premier League) 0-1Tottenham (Premier League) 0-2StokeManchester United (Premier League) 2-2West Bromwich (Premier League) 1-1Rochdale (Ligacupen) 4-0Arsenal (Premier League) 1-0Everton (Premier League) 0-1Givetvis har det snackats en del om incidenten mellan Mark Hughes och José Mourinho förra lördagen på bet365 Stadium. Mourinho vägrade att skaka hand med Hughes efter matchen. Uselt men inte förvånande agerande av Mourino.Newcastle United manager Rafael Benitez on missing the Swansea game following surgery: "I'd like to say thank you to everyone for their messages. We won so everything is fine and I'm here talking so it's good. There was a lot of work behind the scenes. I watched from the sofa, took notes. I was shouting but it was okay."Stoke City manager Mark Hughes: "We are just really encouraged by what we are producing at the moment and so we want that to continue on Saturday. We know we will have to play well but if we give ourselves the opportunity to put in a good performance then they will know it will be a difficult game for them. Wins change everyone's perception on how well you are doing and Newcastle have picked up a couple in their last two games, which will encourage them."Klubb: Stoke City FCSmeknamn: The PottersGrundad: 1863Arena: Bet365 StadiumManager: Mark HughesStoke gjorde en bra match mot Manchester United i lördags och fick med sig en rättvis poäng. Nyförvärvet Eric Maxim Choupo-Moting (strängt namn att skriva men jag gör det gärna om han fortsätter leverera), levererade och gjorde Stoke bägge mål i matchen. Därmed har Stoke spelat in fem poäng på säsongens första fyra matcher och därmed börjat säsongen betydligt bättre än de senaste säsongerna.I matchen mot Manchester United fick nyförvärvet från Tottenham, Kevin Wimmer, göra debut och mycket talar för att han får fortsätta i den rollen då Ryan Shawcross ser ut att missa även denna match. I Shawcross frånvaro fick ett annat nyförvärv, Darren Fletcher, ta över kaptensbindeln och han gjorde en mycket bra insats. Är det bara kaptensbindeln som gjorde att han höjde sig ett snäpp eller två får han gärna fortsätta bära den även om Shawcross skulle komma tillbaka i startelvan.Jack Butland gjorde en bra insats i lördags, det är skönt att han är tillbaka mellan stolparna och samtidigt skönt att veta att vi har Lee Grant på bänken. Butland är trygg i målet och det verkar ha smittat av sig på vårt försvarsspel. Synd för Butland att inte förbundskaptenen Southgate ännu inte insett att han är Englands bästa målvakt.I veckan blev det klart med förlängt kontrakt för Mame Biram Diouf som därmed tillhör Stoke City ytterligare tre säsonger.Geoff Cameron fick lämna planen i paus mot Manchester United och han missar denna match pga skada. På skadelistan hittar vi även Ibrahim Afellay och Stephen Ireland som varit borta ett tag. Bägge sägs vara tillbaka i träning igen men det lär ta ytterligare ett tag innan de är aktuella för spel. Ryan Shawcross som missade matchen senast pga ryggproblem är tveksam för spel.ButlandZoumaWimmerMartins IndiDioufFletcherAllenPietersShaqiriChoupo-MotingRodriguezDomare i matchen är Stuart Attwell och han blåser igång denna match kl 16.Kan bli en jämn match det här och det hade varit riktigt skönt att spräcka segernollan på bortaplan redan nu.